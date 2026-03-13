రాజ్యాంగం ప్రజల గొంతుక- గాడ్సే, వీర్సావర్క్ది కాదు : రాహుల్ గాంధీ
సంవిధాన్ సమ్మేళన్ కార్యక్రమం- కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ- కేంద్రంపై విమర్శలు
Published : March 13, 2026 at 5:53 PM IST
Rahul Gandhi On Constitution : రాజ్యాంగం ప్రజల గొంతుకని, నాథూరామ్ గాడ్సే, వీర్ సావర్కర్లది కాదని లోక్సభలో విపక్షనేత, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజ్యాంగ సిద్ధాంతాన్ని పాటించరని ఆరోపించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్ లఖ్నవూలో జరిగిన సంవిధాన్ సమ్మేళన్లో రాహుల్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"నిన్న పార్లమెంట్లో నేను ఎప్స్టీన్ అనే పదాన్ని ఉచ్చరించాను. దేశంలో గ్యాస్ సిలిండర్లు అందుబాటులో లేనందున ఈ సమస్య ఇంధన భద్రతకు సంబంధించినదని చెప్పాను. దేశ ఇంధన భద్రతలో మోదీ రాజీపడ్డారు. ఇంధన భద్రతలో ఎందుకు రాజీ పడ్డారు? అని కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించాను. కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రిగా హర్దీప్సింగ్ పూరీని నియమించారు. ఇది అమెరికాతో పడిన మొదటి రాజీ. ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో పూరీ పేరు ఉంది. ఆయన ఎప్స్టీన్కు ఫ్రెండ్" అని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.