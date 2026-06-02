కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యుడిగా సిద్ధరామయ్య నియామకం
సీడబ్ల్యూసీ సభ్యుడిగా సిద్ధరామయ్యను నియమించిన అధిష్ఠానం
Siddaramaiah, Rahul Ganhdi, Mallikarjun Kharge, DK Shivakumar (IANS)
Published : June 2, 2026 at 10:56 PM IST
CWC Member Siddaramaiah : కర్ణాటక సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసిన సిద్ధరామయ్యకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక పదవి ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ(సీడబ్ల్యూసీ) సభ్యుడిగా నియమించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
The Congress President has appointed former Karnataka CM Siddaramaiah as a Member of the Congress Working Committee. pic.twitter.com/XJe5qI1Q8N— ANI (@ANI) June 2, 2026