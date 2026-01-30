అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం- రంగంలోకి దిగిన సీఐడీ
మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం దుర్మరణం కేసులో కీలక మలుపు- పూణె రూరల్ పోలీసుల నుంచి సీఐడీకి కేసు బదిలీ
Published : January 30, 2026 at 4:39 PM IST
CID Probe On Ajit Pawar Death : మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ దుర్మరణానికి కారణమైన బారామతి విమాన ప్రమాదంపై రాష్ట్ర నేర దర్యాప్తు విభాగం (సీఐడీ) అధికారికంగా విచారణను ప్రారంభించింది. ఈ ఘోర ప్రమాదం ఎలా జరిగింది అనే విషయాన్ని నిగ్గు తేల్చనుంది. పూణె రూరల్ పోలీసుల పరిధిలో నమోదైన ఈ కేసును తక్షణమే సీఐడీకి బదిలీ చేశారని ఒక సీనియర్ అధికారి స్పష్టత ఇచ్చారు.
ఈ కేసులో సీఐడీ ఎంట్రీ ఇవ్వడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సీఐడీ ప్రధానంగా 'సాబోటేజ్' కోణంలో దర్యాప్తు చేయనుంది. అంటే విమానం ముంబయి నుంచి బయలుదేరడానికి ముందే, ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా విమానంలో సాంకేతిక లోపాలు సృష్టించారా? అనే కోణంలో లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు. బారామతిలో జరిగిన ఈ ఘటనపై తొలుత పూణె రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహిత సెక్షన్ 194 కింద దీనిని 'ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన మరణం'గా నమోదు చేశారు.