సరైన కారణం లేకుండా భర్తకు దూరంగా ఉంటే- భార్యకు భరణం పొందే హక్కు లేదు: హైకోర్టు

భరణంపై ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు- సహేతుకమైన, బలమైన కారణం లేకుండా భర్త నుంచి విడిపోతే భార్యకు భరణం పొందే హక్కులేదని స్పష్టం

CHHATTISGARH HIGH COURT ON ALIMONY
CHHATTISGARH HIGH COURT ON ALIMONY (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 7:52 PM IST

Latest Court Judgement On Alimony : వైవాహిక వివాదాల పరిష్కారంలో ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. ఎటువంటి బలమైన, సహేతుకమైన కారణం లేకుండా, తన ఇష్టానుసారం భర్త, అత్తమామలకు దూరంగా ఉండే భార్యకు భరణం (మనోవర్తి) పొందే హక్కు ఉండదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. బిలాస్‌పూర్ ఫ్యామిలీ కోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును హైకోర్టు సమర్థించింది. బిలాస్​పుర్​కు చెందిన ఓ మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను విచారించిన ధర్మాసనం ఈ కీలక తీర్పు వెలువరించింది.

అందులో వాస్తవం లేదు
బిలాస్‌పుర్‌కు చెందిన వేదుల ప్రవీణ్ కుమార్ భార్య, తనకు భర్త నుంచి నెలవారీ భత్యం కావాలని కోరుతూ ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించింది. అయితే, ఆమె వాదనలు, సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం, ఆమె ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదని భావించింది. కావాలనే తన భర్తతో దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుందంటూ ఫ్యామిలీ కోర్టు ఆమె విన్నపాన్ని తోసిపుచ్చింది. దీన్ని సవాలు చేస్తూ ఆమె ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.

హైకోర్టు విచారణలోనూ
ఛత్తీస్​గఢ్​ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రమేష్ సిన్హా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్‌ను విచారించింది. ఈ సందర్భంగా కోర్టు కొన్ని కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది. అందులో భాగంగా హిందూ వివాహ చట్టం సెక్షన్ 9 కింద భర్త తన భార్యతో కలిసి ఉండాలని కోరుతూ 'వైవాహిక హక్కుల పునరుద్ధరణ' కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసినప్పుడు, భార్య తిరిగి భర్త ఇంటికి రావడానికి సిద్ధంగా లేకపోతే అది ఆమె తప్పిదమే అవుతుంది. సెక్షన్ 125(4)ను ఉల్లంఘించడమే అవుతుందని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు. సరైన కారణం లేకుండా భర్తకు దూరంగా ఉండే భార్యకు భరణం పొందే అర్హత లేదని ఈ చట్టం స్పష్టంగా చెబుతోందన్నారు.

వరకట్నం కోసం వేధింపులు!!
సదరు మహిళ తన ఫిర్యాదులో తన భర్త, అతని కుటుంబంపై వరకట్న వేధింపుల ఆరోపణలు చేసింది. వివాహం జరిగిన నాలుగు రోజుల తర్వాత తనను కారుతో పాటు రూ.10 లక్షలు తీసుకురావాలని అడిగారని ఆరోపించింది. దీని కోసం తనను శారీరక, మానసిక హింసకు గురిచేశారని పేర్కొంది. అయితే, విచారణలో ఈ వేధింపుల ఆరోపణలకు తగిన ఆధారాలు లేవని, భర్త తనను తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, ఆమె వెళ్లడం లేదని న్యాయస్థానం గుర్తించింది.

ప్రవర్తన, వాస్తవ పరిస్థితులే ప్రామాణికం
ఇరు వర్గాల వాదనలు విన్న తర్వాత ఫ్యామిలీ కోర్టు నిర్ణయం చట్టబద్ధంగా సరైందేనని హైకోర్టు పేర్కొంది. దీంతో పాటు ఈ విషయాన్ని పునఃపరిశీలించాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, బిలాస్‌పుర్ ఫ్యామిలీ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో ఎటువంటి చట్టపరమైన లోపాలు లేవని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. కేవలం సంబంధాల ఆధారంగానే కాకుండా, ప్రవర్తన, వాస్తవ పరిస్థితులను ఆధారంగా న్యాయం జరుగుతుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కాగా, ఈ కేసులో భర్త తరఫున న్యాయవాదులు నెల్సన్ పన్నా, అశుతోష్ మిశ్రాలు వాదనలు వినిపించారు.

భర్త శాలరీలో సగం కావాలి!
మరోవైపు సూరత్ ఫ్యామిలీ కోర్టు కూడా ఇటీవల భరణంపై సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ప్రతినెలా ఆదాయాన్ని సంపాదించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న భార్యకు భర్త నుంచి భత్యం పొందే హక్కు లేదని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఆమె నెలవారీ ఆదాయంతోనే జీవిత ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చుకోగలదని తేల్చి చెప్పింది.

అంతేకాదు రూ.50వేల భరణం కోరుతూ ఓ మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో పలు అవాస్తవాలను కోర్టు గుర్తించింది. పిటిషన్​లో ఆమె తనను తాను "గృహిణి" (హౌజ్ వైఫ్‌)గా చెప్పుకుంది. కానీ, నిజానికి ఆమె ప్రైవేటు టీచర్‌గా ఉద్యోగం చేస్తూ ప్రతినెలా రూ.20వేల జీతం పొందుతున్నట్లు బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్ల తనిఖీలో వెల్లడైంది. తన భర్తకు రూ.80వేల దాకా శాలరీ వస్తుందని, అందులో నుంచి ప్రతినెలా రూ.50వేలను భరణంగా ఇప్పించాలని కోర్టుకు ఆ మహిళ విన్నవించింది. అయితే, ఆమె భర్తకు ప్రతినెలా రూ.35వేల జీతమే వస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. దీంతో భర్త సంపాదించే ఆదాయం కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని భరణంగా కోరడాన్ని సూరత్ ఫ్యామిలీ కోర్టు తప్పుపట్టింది. ఈ కేసులో భార్య ద్వంద్వ ప్రమాణాలను కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించి, ఆమె అన్ని అభ్యర్థనలను తోసిపుచ్చింది.

LATEST COURT JUDGEMENT ON ALIMONY
WIFE PETITION ABOUT MAINTENANCE
HIGH COURT JUDGEMENT ON ALIMONY
LATEST ALIMONY PETITION JUDGEMENT
CHHATTISGARH HIGH COURT ON ALIMONY

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

