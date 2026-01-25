పద్మ పురస్కారాలు ప్రకటించిన కేంద్రం- డా.తంగరాజ్, మామిడి రామారెడ్డికి పద్మశ్రీ
పద్మశ్రీ అవార్డులు ప్రకటించిన కేంద్రం- ఏకంగా 45 మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు
Published : January 25, 2026 at 2:44 PM IST
Padma Awards 2026 : కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా పద్మ పురస్కారాలను ప్రకటించింది. ఏకంగా 45 మంది మట్టిలో మాణిక్యాలకు పద్మశ్రీ పురస్కారాలను అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
పద్మశ్రీలు వీరే
- అంకె గౌడ (సాహిత్యం - కర్ణాటక)
- తంగరాజ్ (హైదరాబాద్ సీసీఎంబీ శాస్త్రవేత్త)
- ఎస్జీ సుశీలమ్మ
- సంగ్యుగామ్
- షఫీ సౌదిక్
- శ్రీరంగ్ దేవబాలద్
- ష్యామ్ సుందర్
- సింహాచల్ పాత్రో
- సురేశ్ హనఘవాడి
- తాగరామ్ భీల్
- తేచి గుబిన్
- తిరువయ్యూర్ భక్తవత్సలం
- విశ్వ బంధు
- యమున్ జాత్ర సింగ్
- అర్మిడ ఫెర్నాండెజ్ (మహారాష్ట్ర)
- భగవాన్దాస్ రాయికర్ (మధ్యప్రదేశ్)
- భిక్ల్యా లదక్య దిండా
- బ్రిజ్లాల్ భట్ (జమ్ముకశ్మీర్)
- బుద్రి తాటి
- చరణ్ హెబ్రామ్
- చిరంజి లాల్యాదవ్
- ధార్మిక్లాల్ చునిలాల్ పాండ్య
- గఫ్రుద్దీన్ మెవాటి జోగి
- హాలీ వార్
- ఇంద్రజిత్ సింగ్ సింధు
- కె.పజనీవెల్
- కైలాశ్ చంద్ర పంత్
- ఖెమ్ రాజ్ సుంద్రియాల్
- కొల్లాక్కయిల్ దేవకి అమ్మ జీ
- మహేంద్ర కుమార్ మిశ్రా
- మిర్ హజీభాయ్ కసమ్భాయ్
- మోహన్ నగర్
- నరేష్ చంద్ర దేవ్ వర్మ
- నీలేష్ వినోద్చంద్ర మండేవాలా
- నూరుద్దీన్ అహ్మద్
- ఒత్తువర్ తిరుత్తణి స్వామి నాథన్
- పద్మ గుర్మీత్
- పోహిలా లక్తెపి
- పుణ్యమూర్తి నటేషణ్
- ఆర్.కృష్ణన్
- రఘుపత్ సింగ్
- రఘువీర్ తుకారామ్ ఖేద్కర్
- రాజస్తపతి కలిప్ప గౌండర్
- రామకృష్ణారెడ్డి మామిడి
- రామచంద్ర గాడ్బోలే - సునీత గాడ్బోలే
తెలంగాణకు చెందిన డాక్టర్ కుమారస్వామి తంగరాజ్, రామారెడ్డి మామిడి పద్మశ్రీ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు. కుమారస్వామి తంగరాజ్ ప్రముఖ (సీసీఎంబీ) శాస్త్రవేత్త. మానవ పరిణామ క్రమం, జన్యుసంబంధ వ్యాధులపై ఆయన పలు పరిశోధనలు చేసి, అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందారు. మరోవైపు పశుసంవర్థక, పాడి పరిశ్రమకు చేసిన కృషికిగానూ రామారెడ్డికి పద్మశ్రీ పురస్కారం వరించింది.
#WATCH | Padma Awards: As per sources, Bhiklya Ladakya Dhinda from Maharashtra will be conferred the Padma Shri 2026 in the field of Art. pic.twitter.com/vZLK8MdOuG— ANI (@ANI) January 25, 2026
#WATCH | Padma Awards: As per sources, Mir Hajibhai Kasambhai from Gujarat will be conferred the Padma Shri 2026 in the field of Art. pic.twitter.com/RaaF1xySq7— ANI (@ANI) January 25, 2026