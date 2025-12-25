జనగణన తొలి విడతకు రంగం సిద్ధం- 2026 ఏప్రిల్ నుంచి దేశంలోని ఇళ్ల వివరాల సేకరణ
తొలి విడత జనగణనపై కేంద్రం ఫోకస్- 'గృహాల లిస్టింగ్, గణన'పై ముగిసిన ప్రీ-టెస్ట్- రాష్ట్రాలు, జిల్లాల స్థాయిలో సమీక్షలు- ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా 'రిజిస్ట్రార్ జనరల్' కార్యాచరణ ప్రణాళిక
Published : December 25, 2025 at 6:29 PM IST
India Cencus 2027 : దేశంలోనే తొలిసారిగా డిజిటల్గా జరగనున్న జనగణన- 2027కు రంగం సిద్ధమైంది. జనాభా లెక్కింపునకు సంబంధించిన ప్రీ- టెస్ట్ ప్రక్రియ ముగిసింది. జనగణన తొలి విడతలో భాగంగా 2026 ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు దేశంలోని ఇళ్ల వివరాలను సేకరించనున్నారు. దీన్నే 'గృహాల లిస్టింగ్, గణన' ప్రక్రియ అంటారు. యావత్ దేశంలోని ఇళ్ల వివరాలను ఎలా సేకరించాలి ? ఇందుకోసం ఏ విధమైన మార్గదర్శకాలను అనుసరించాలి? మానవ వనరులను ఎలా మోహరించాలి? అనే దానిపై ప్రీ- టెస్ట్లో ముమ్మర కసరత్తు చేశారు.
పారదర్శకంగా ఇళ్ల వివరాల సేకరణకు అనుసరించాల్సిన మార్గాలపై అన్ని రాష్ట్రాలు, జిల్లాలు, ఉప జిల్లాల స్థాయిలోని అధికార వర్గాలతో లోతుగా చర్చించారు. ఇళ్ల సమాచారాన్ని సేకరించడానికి లక్షలాది మానవ వనరులను మోహరించడంపైనా సమగ్ర ప్రణాళికను సిద్ధం చేశామని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. డిసెంబరు నెల ప్రారంభంలోనే ప్రీ-టెస్ట్ ముగిసిందని తెలిపాయి. దీన్ని విజయవంతం చేసిన ప్రతీ ఒక్కరిని భారతదేశ రిజిస్ట్రార్ జనరల్ అండ్ సెన్సస్ కమిషనర్ మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ అభినందించారని పేర్కొన్నాయి.
తొలి విడత జనగణనకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక
'గృహాల లిస్టింగ్, గణన' కోసం 2026 ఏప్రిల్ నుంచి దేశంలోని ప్రతీ ఇంటిని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది ఎలా చేరుకోవాలి ? ఈక్రమంలో ఇంటి యజమానులను ఏయే ప్రశ్నలు అడిగి, ఎలాంటి సమాచారాన్ని సేకరించాలి ? ఈక్రమంలో మొబైల్ యాప్ను ఎలా వాడాలి ? డిజిటల్గా సమాచారాన్ని నమోదు చేసే క్రమంలో దోహదపడే భద్రతా ఫీచర్లు ఏమిటి ? సిబ్బందిని రాష్ట్ర, జిల్లా, ఉప జిల్లా స్థాయుల్లో ఎలా వినియోగించాలి ? ఈక్రమంలో అధికారులు ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలి ? అనే అంశాలపై స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఇటీవలే జరిగిన ప్రీ- టెస్ట్ ప్రక్రియ దోహదపడిందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
2026 ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు ఇళ్ల వివరాల సేకరణకు జరగనున్న క్లిష్టమైన సుదీర్ఘ కసరత్తుపై క్లారిటీకి రావడానికి ఈ ప్రీ-టెస్ట్ ఉపకరించిందని పేర్కొన్నారు. ఎన్యుమరేటర్లు ప్రతీ ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు భవనాల వివరాలు, ఇళ్ల సమాచారం, కనీస వసతుల (తాగునీరు, పారిశుద్యం, విద్యుత్ వంటివి) గురించి తెలుసుకొని ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్లో నమోదు చేస్తారన్నారు.
ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా ఆర్జీఐ కీలక నిర్ణయాలు
'తొలివిడత జనగణనలోని ‘గృహాల లిస్టింగ్, గణన'కు సంబంధించిన ప్రీ-టెస్ట్ సందర్భంగా చాలా అంశాలపై ఫీడ్బ్యాక్ను సేకరించారు. అన్ని స్థాయుల అధికారులు తమతమ ఫీడ్బ్యాక్ను ఇచ్చారు. వాటన్నింటిపై అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల సెన్సస్ డైరెక్టర్ల సమక్షంలోనే సమీక్ష జరిగింది. ఈక్రమంలో అందరి నుంచి సలహాలు, సూచనలను స్వీకరించారు. తదుపరిగా డిసెంబరు 16న రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(ఆర్జీఐ) మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ సారథ్యంలో జరిగిన ప్రత్యేక సమావేశంలో వీటిపై చర్చించి పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు'
'ప్రీ-టెస్ట్ విజయవంతం కావడంపై ఆర్జీఐ హర్షం వెలిబుచ్చారు. దీనివల్ల 2026 ఏప్రిల్ నుంచి ఇళ్ల గణాంకాల సేకరణ ప్రక్రియను సమర్ధంగా, పారదర్శకంగా, విజయవంతంగా నిర్వహించగలమనే విశ్వాసం అందరికీ వచ్చిందన్నారు. ఈ మీటింగ్లో అన్ని రాష్ట్రాలు, యూటీల జనగణన వ్యవహారాల డైరెక్టర్లు (డీసీఓ), వారి ప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు' అని ఓ అధికారి వెల్లడించారు.
రూ.11,718 .24 కోట్లతో జనగణన
'గృహాల లిస్టింగ్, గణన' ముగిశాక రెండోవిడత జనగణన మొదలవుతుంది. ఇందులో భాగంగా మనదేశంలోని మంచుమయ ప్రాంతాల్లో జనాభా లెక్కల ప్రక్రియను 2026 సెప్టెంబరు నుంచి అక్టోబరు 1 వరకు నిర్వహిస్తారు. మంచుమయ ప్రాంతాల జాబితాలో జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ ఉన్నాయి. దేశంలోని అన్ని ఇతర ప్రాంతాల్లో జనగణన 2027 ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి 1 వరకు జరుగుతుంది.
రూ.11,718 .24 కోట్లతో జనగణనను నిర్వహించేందుకు ఉద్దేశించిన ప్రతిపాదనకు డిసెంబరు 12నే ప్రధాని మోదీ సారధ్యంలోని కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈసారి జనగణనలో తొలిసారిగా కుల వివరాలను కూడా సేకరించనున్నారు. ఈమేరకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 30న కేంద్ర కేబినెట్ కమిటీ కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఇది మన దేశంలో జరుగుతున్న 16వ జనగణన. మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాక జరుగుతున్న 8వ జనగణన ఇది.
స్మార్ట్ఫోన్లోనే జనగణన - ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఇళ్లు, కట్టడాల వివరాల సేకరణ
ఈసారి జనగణనలో కొత్త ప్రశ్నలు - ల్యాప్టాప్, స్మార్ట్ఫోన్ ఉన్నాయా?