బిహార్‌లో ముగిసిన రెండో విడత ఎన్నికల ప్రచారం

నేటితో ముగిసిన బిహార్‌ రెండో విడత ఎన్నికల ప్రచారం- ఎల్లుండి రెండో విడత ఎన్నికల పోలింగ్

Bihar Polls 2025
Bihar Polls 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 9, 2025 at 5:51 PM IST

Updated : November 9, 2025 at 6:09 PM IST

Bihar Polls Campaign Ended : బిహార్‌లో రెండో విడత ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది. 243 స్థానాలున్న బిహార్‌ అసెంబ్లీకి ఈ నెల 11న 20 జిల్లాల పరిధిలోని మిగితా 122 సీట్లకు ఓటింగ్‌ జరగనుంది. ఈనెల 6న 18 జిల్లాల పరిధిలోని 121 నియోజకవర్గాల్లో తొలిదశ పోలింగ్‌ జరిగింది. ఈసారి అధికార ఎన్డీయే, మహాగఠ్‌బంధన్‌ మధ్య గట్టిపోటీ నెలకొంది. అధికార, ప్రతిపక్ష కూటములు ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని హోరాహోరీగా ప్రచారం నిర్వహించాయి. ఎన్డీయే తరఫున ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రులు అమిత్‌ షా, రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌, పలువురు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు బహిరంగసభల్లో పాల్గొన్నారు. మహాగఠ్‌బంధన్‌ నుంచి కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ, ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జునఖర్గే, ప్రియాంకా గాంధీ, ఆర్జేడీ అగ్రనేత, మహాగఠ్‌బంధన్‌ సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీయాదవ్‌ సుడిగాలి ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈనెల 14న బిహార్‌ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.

