భారతీయుడి నుంచి అప్పు చేసిన బ్రిటీషర్లు- 109 ఏళ్ల తర్వాత బ్రిటన్‌కు సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ మనవడి నోటీసు!

1917లో బ్రిటీషర్లకు రూ.35వేలు అప్పు ఇచ్చిన సేఠ్ జుమ్మా లాల్- ఇప్పటి మార్కెట్ ప్రకారం లోన్ విలువ రూ.2 కోట్లు- 109 ఏళ్ల తర్వాత బ్రిటన్ సర్కారుకు నోటీసు పంపేందుకు సేట్ మనవడి సన్నాహాలు

Sehore Seth Jumma Lal, who gave a loan to the British
Sehore Seth Jumma Lal, who gave a loan to the British (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 8:10 PM IST

4 Min Read
Sehore Man Notice To British Govt : అప్పులను తిరిగి చెల్లించమంటూ ప్రపంచ దేశాలకు వరల్డ్ బ్యాంక్, ఐఎంఎఫ్ లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు నోటీసులను పంపడం మనకు తెలుసు. కానీ భారతదేశానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన అప్పును తిరిగి చెల్లించమని కోరుతూ ఏకంగా బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి నోటీసును పంపుతున్నాడు. ఇంతకీ ఒక భారతీయుడికి బ్రిటీష్ సర్కారు ఎలా అప్పుపడింది? ఓ వ్యక్తి నుంచి బ్రిటీషర్లు ఎందుకు అప్పు తీసుకున్నారు? ఆ అప్పును ఇప్పటిదాకా ఎందుకు కట్టలేదు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీమంతుడు సేఠ్​ జుమ్మా లాల్
ఈ అప్పు వ్యవహారం గురించి తెలియాలంటే మనం మధ్యప్రదేశ్‌లోని చారిత్రక సెహోర్ జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాలి. రాష్ట్ర రాజధాని భోపాల్‌కు 38 కి.మీ దూరంలో సెహోర్ ఉంది. ఈ నగరానికి చెందిన సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ 1937లోనే చనిపోయారు. దశాబ్దాలు గడిచిపోయినా, ఆయన పేరు సెహోర్‌ నగర చరిత్రతో పాటు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. బ్రిటీష్ వాళ్లు మన దేశాన్ని పాలించే సమయానికి సెహోర్‌‌లోని అత్యంత సంపన్నుల్లో సేఠ్ జుమ్మా లాల్ కూడా ఒకరు. అప్పట్లోనే ఆయనకు రోల్స్ రాయ్స్ కారు ఉండేది. ఆ కారులోనే నగరమంతా తిరిగేవారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్, ఇండోర్, రాజ్‌గఢ్‌ ప్రాంతాల్లోనూ సేఠ్​ జుమ్మా లాల్‌‌కు మంచి పేరు ఉండేది. పేదలకు చేయూత, రోగులకు వైద్యసేవల లాంటి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలనూ ఆయన చేశారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం బ్రిటీషర్లకు విరాళాలనూ అందజేశారు.

Seth Jumma Lal used to travel in a Rolls Royce
రోల్స్ రాయిస్​లో సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ (ETV Bharat)

1917లో బ్రిటీషర్లకు రూ.35వేల లోన్
బ్రిటీష్ వాళ్లతో సేఠ్​ జుమ్మా లాల్‌కు మంచి సంబంధాలు ఉండేవి. ఆయనను బ్రిటీష్ పాలకులు, ఉన్నతాధికారులు అమితంగా గౌరవించేవారు. ఈక్రమంలో పాలనాపరమైన, సైనికపరమైన అవసరాలకు నిధుల కొరత ఏర్పడినప్పుడు సేఠ్​ జుమ్మా లాల్‌ దగ్గర బ్రిటీషర్లు అప్పు తీసుకునేవారు. ఈవిధంగా 1917లో ఆయన నుంచి బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం రూ.35వేల లోన్ తీసుకుంది. ఈవివరాలతో ఒక బాండ్‌ను నాటి బ్రిటీష్ పాలకులు రాసిచ్చారు. ఈ అప్పు ఇచ్చిన 20 సంవత్సరాల తర్వాత, 1937లో సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ చనిపోయారు. దీంతో బ్రిటీష్ సర్కారు రాసిచ్చిన బాండును ఆయన కుమారుడు సేఠ్​ మనక్ చంద్ర రూథియా భద్రంగా దాచి ఉంచారు. 2013లో మనక్ చంద్ర రూథియా కన్నుమూశారు. అనంతరం ఆ లోన్ బాండ్ సేఠ్ జుమ్మా లాల్ మనవడు వివేక్ రూథియా చేతికొచ్చింది. ఈ లోన్ బాండ్‌‌లోని పూర్తి వివరాలపై ఇటీవలే కుటుంబ అంతర్గత చర్చల సందర్భంగా ఆయనకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఫలితంగా 109 ఏళ్ల కిందటి బ్రిటీష్ బాండ్ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. సైనిక అవసరాల కోసం ఈ లోన్‌ను తీసుకుంటున్నామనే విషయాన్ని బాండ్‌పై బ్రిటీష్ పాలకులు ప్రస్తావించారు.

Seth Jumma Lal's grandson shows documents
సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ బ్రిటీష్ వాళ్లకు రూ.35వేలు అప్పు ఇచ్చిన పత్రం (ETV Bharat)

డబ్బు కోసం కాదు- చరిత్రలో నమోదు కోసమే!
"మా తాతయ్య సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ బ్రిటీష్ వాళ్లకు 109 ఏళ్ల క్రితం రూ.35వేల అప్పు ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక బాండ్ ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది. దీని ఆధారంగా బ్రిటన్‌లోని ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి నోటీసును పంపుతాను. సేఠ్ జుమ్మా లాల్ వారసుడినైన నాకు అప్పును తిరిగి చెల్లించమని కోరుతాను. నేను డబ్బు మీద ఆశతో ఈ పనిచేయడం లేదు. భారతదేశ చారిత్రక అంశాల్లో ఇలాంటి సమాచారం కూడా నమోదు కావాలనే ఆశయంతోనే బ్రిటన్ సర్కారుకు నోటీసును పంపేందుకు సిద్ధమవుతున్నాను. బ్రిటీష్ పాలకులు భారతీయ వ్యాపారుల దగ్గర కూడా అప్పులు చేసేవాళ్లు అనే విషయం అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది" అని సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ మనవడు వివేక్ రూథియా తెలిపారు.

మాకు చెల్లించాల్సింది రూ.2కోట్లకుపైనే
"బ్రిటీష్ పాలకులు భారతదేశంలో చేసే ప్రతీ లావాదేవీ వివరాలను ఖాతా పుస్తకాలలో ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేసేవారు. బహుశా సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ నుంచి తీసుకున్న లోన్ వివరాలను కూడా అధికారిక రికార్డుల్లో నమోదు చేసి ఉంటారు. ఒకవేళ ఆనాటి రికార్డులు లభిస్తే, మా అప్పును బ్రిటీష్ సర్కారు తిరిగి చెల్లిస్తుంది. 1947లో భారత్‌కు స్వాతంత్య్రాన్ని ఇచ్చి, బ్రిటీషర్లు అకస్మాత్తుగా వెళ్లిపోయారు. ఈక్రమంలో మా తాతయ్య లాంటి సేఠ్​ల నుంచి తీసుకున్న అప్పులను తిరిగి చెల్లించలేదు. చరిత్ర పుటల్లోకి ఈ వివరాలు కూడా ఎక్కాలి. సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ అప్పు ఇచ్చారనే విషయం బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం దృష్టికి చేరాలి. 1917 నాటి ఒక రూపాయి విలువ, ఇప్పటి 400 రూపాయలకు సమానం. ఈ లెక్కన ఆనాడు ఇచ్చిన రూ.35వేలు, ఇప్పటి రూ.2 కోట్లకు సమానం. వడ్డీని కలుపుకుంటే, ఈ విలువ మరింత పెరిగిపోతుంది. రోగులు, పేద కుటుంబాలకు చేయూత అందించడానికి సేఠ్ జుమ్మా లాల్ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి రూ.6,446 విరాళాన్ని అప్పట్లో ఇచ్చారు. ఈ విరాళం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం రాసిన ప్రశంసా పత్రం కూడా మా దగ్గరుంది" అని వివేక్ రుథియా కుమారుడు గౌతమ్ రుథియా వివరించారు.

నోటీసు పంపే హక్కు ఉంది: న్యాయవాది
"అంతర్జాతీయ చట్టం ప్రకారం ఏదైనా సార్వభౌమ దేశం గతంలో చేసిన అప్పులను తిరిగి చెల్లించడానికి సైద్ధాంతికపరంగా బాధ్యతను వహిస్తుంది. ఇందుకుగానూ తొలుత సేఠ్​ జుమ్మా లాల్ వారసులు, కుటుంబీకులు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి నోటీసును పంపాల్సి ఉంటుంది. ఈ నోటీసును పంపే హక్కు అనేది ముమ్మాటికీ ఆ కుటుంబానికి ఉంది. ఈక్రమంలో అప్పును తిరిగి చెల్లించాల్సిన గడువు తేదీ అనేది అత్యంత కీలకంగా మారుతుంది. రుణం కాలపరిమితి, ఒప్పందంలోని నియమ నిబంధనల ప్రాతిపదికన బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి" అని న్యాయవాది ధీరజ్ కుమార్ అన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

