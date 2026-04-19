ఛత్తీస్గఢ్లో విలక్షణ వివాహం- బారాత్తో వచ్చి వరుడిని తీసుకెళ్లిన వధువు- అప్పగింతల్లో బోరున ఏడ్చేసిన వరుడు
Published : April 19, 2026 at 7:04 AM IST
BRIDES BARAAT GROOMS FAREWELL : సాధారణంగా భారతీయ సమాజంలో వివాహం పూర్తయ్యాక, కన్నవారిని విడిచి వెళ్లలేక వధువు కన్నీరుమున్నీరవుతూ అత్తారింటికి వెళ్తుంది. పెళ్లి అనగానే మనకు ఇది గుర్తొస్తుది. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయానికి భిన్నంగా, ఛత్తీస్గఢ్లోని సర్గుజా జిల్లా కొత్త సంప్రదాయానికి వేదికైంది. వధూవరుల కుటుంబాలు అన్ని సంప్రదాయాలను పక్కనపెట్టి మానవత్వం, అనుబంధాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ తమదైన ప్రత్యేక సంప్రదాయానికి నాంది పలికాయి. వధువుకు బదులుగా వరుడికి అప్పగింతల కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ అప్పగింతల సమయంలో వరుడు భావోద్వేగానికి గురై, బోరున విలపించాడు.
వధువు తండ్రి ఎమోషనల్ ప్రతిపాదన
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం సుర్గుజా జిల్లా సుపల్గా, పైగా గ్రామాలకు చెందిన రెండు కుటుంబాలు సరికొత్త సంప్రదాయానికి తెరతీశాయి. వరుడు 23 ఏళ్ల బిలాసుస్ బర్వ సుపల్గా గ్రామస్థుడు. వధువు 21 ఏళ్ల దేవముణి ఎక్కా పైగా గ్రామస్థురాలు. వధువు తండ్రి పేరు మోహన్ ఎక్కా. ఆయనొక రైతు. నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుమారులు లేరు. పెళ్లికి ముందు వధూవరుల కుటుంబాలు సామరస్యంగా మాట్లాడుకొని కీలక అవగాహనకు వచ్చాయి. తనకు కొడుకులు లేరని, ఈ వయసులో కుటుంబానికి చేదోడునిచ్చే ఓ బాధ్యతాయుత వ్యక్తి కావాలని వధువు తండ్రి ఎమోషనల్గా ప్రతిపాదించారు. తనకు కాబోయే అల్లుడిని సొంత కొడుకులా చూసుకుంటానని వరుడి తల్లిదండ్రులకు మోహన్ ఎక్కా మాట ఇచ్చారు. పెళ్లయ్యాక అల్లుడు తన ఇంట్లోనే ఉండాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఇందుకు వరుడి అమ్మానాన్న సైతం ఓకే చెప్పారు. అంటే తమ కుమారుడు బిలాసుస్ బర్వను ఇల్లరికం అల్లుడిగా పంపడానికి సమ్మతించారు.
పెళ్లి, బారాత్ వేళ ఏడ్చిన వరుడు
ఎట్టకేలకు ఏప్రిల్ 16న (గురువారం) సుపల్గా గ్రామం వేదికగా వరుడు బిలాసుస్ బర్వతో వధువు దేవముణి ఎక్కాకు పెళ్లి జరిగింది. ఈ టైంలో వరుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. తల్లిదండ్రులు, సోదరులను వదిలేసి ఇల్లరికం అల్లుడిగా వెళ్లిపోతున్నందుకు ఎమోషనల్ అయ్యాడు. సాధారణంగా వరుడి తరఫు వాళ్లు పెళ్లి బారాత్తో వధువును తీసుకెళ్తారు. కానీ ఈ పెళ్లి జరిగాక, వధువు తరఫు వాళ్లు పెళ్లి బారాత్తో వచ్చారు. వరుడు బిలాసుస్ను వధువు ఇంటికి ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు. ఈక్రమంలోనూ వరుడు ఎమోషనల్ అయ్యాడు. తన తల్లిదండ్రులకు వీడ్కోలు చెప్పాల్సి వచ్చినందుకు అతడు కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. సంప్రదాయాలకు భిన్నంగా ఈ పెళ్లిలో వధువు గుర్రపు బగ్గీపై బారాత్ను తీసుకెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. బిలాసుస్ బర్వ ఇకపై తన అత్తమామల ఇంట్లోనే జీవిస్తాడు. దీనిపై ఇరుకుటుంబాల మధ్య పరస్పర అంగీకారం కుదిరింది.
నాకు అల్లుడు కాదు, కొడుకు కావాలి
‘‘నాకు అల్లుడు కాదు, కొడుకు కావాలని వరుడి తరఫు వాళ్లతో స్పష్టంగా చెప్పాను. ఎందుకంటే నాకు వారసుడు లేడు. ఇంటి పనులు, వ్యవసాయ పనుల్లోనూ సాయం చేసే వ్యక్తి కావాలి. అందుకే నేను ఇల్లరికం అల్లుడు వచ్చే సంబంధాన్ని నా కూతురికి కుదిర్చాను. పెళ్లయ్యాక నా ఇంట్లోనే ఉంటానని పెళ్లి కొడుకు సైతం మాట ఇచ్చాడు. చాలామంది దీన్ని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ మా కుటుంబానికి ఇది అవసరం. ఇరు కుటుంబాలు అర్థం చేసుకున్నాయి. దాంతో మా సందేహాలన్నీ తొలగిపోయాయి’’ అని వధువు తండ్రి మోహన్ ఎక్కా తెలిపారు.
ఈ విలక్షణ వివాహంలో ఎంతో ఎమోషనల్ కోణం ఉంది. ప్రత్యేకించి వరుడు తన తల్లిదండ్రులు, సోదరులకు దూరమయ్యాడు. అయితే నలుగురు కుమార్తెలను కలిగిన వధువు తండ్రి ముందుచూపును సైతం అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని వరుడి తల్లిదండ్రులు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు. వధువు కుటుంబాన్ని నిలిపే లక్ష్యంతో, తమ కుమారుడిని ఇల్లరికం అల్లుడిగా పంపేందుకు వారు అంగీకరించారు.