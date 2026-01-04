విద్యార్థులకు చేరువగా భగవద్గీత- టీచర్ షాలిని మ్యూజికల్ మేజిక్- శ్లోకాల పఠనంతో పరీక్షల ఒత్తిడి ఉఫ్!
విద్యార్థులు మంత్రముగ్ధులు అయ్యేలా భగవద్గీత శ్లోకాల పఠనం- పాఠాలతో పాటు జ్ఞాన మార్గాన్నీ బోధిస్తున్న టీచర్ షాలిని పరీక్షల వేళ ఎదురయ్యే ఒత్తిడి పటాపంచలు- ట్రెండింగ్లో గయలోని 'దయాప్రకాశ్ సరస్వతీ విద్యా మందిర్'
Published : January 4, 2026 at 12:41 PM IST
Teacher Shalini Musical Magic : విద్యార్థులకు విద్యతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్పించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ దిశగా ఒక టీచర్ చేస్తున్న కృషిపై అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. మానవాళికి సంస్కారాల్ని నేర్పే మహత్తర గ్రంధం భగవద్గీత. విద్యార్థులు మంత్రముగ్ధులు అయ్యేలా సంస్కృతంలోని భగవద్గీత శ్లోకాలను ఆమె ఆలపిస్తున్నారు. సరళమైన హిందీ భాషలో వాటి సారాంశాన్ని వివరిస్తున్నారు. దీనివల్ల విద్యార్థుల ప్రవర్తనలో సానుకూల మార్పు వచ్చిందని టీచర్ షాలిని రాజ్పుత్ తెలిపారు. పరీక్షల వేళ భగవద్గీత శ్లోకాల పఠనంతో విద్యార్థులకు మానసిక ఒత్తిడి దూరమైందన్నారు. టీచర్ షాలిని వల్ల బిహార్లోని గయలో ఉన్న దయాప్రకాశ్ సరస్వతీ విద్యా మందిర్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
స్కూలులో భగవద్గీత బోధన అలా మొదలైంది
23 ఏళ్ల షాలిని 2023లో గయలోని దయాప్రకాశ్ సరస్వతీ విద్యా మందిర్లో టీచర్గా చేరారు. ప్రాథమిక తరగతుల విద్యార్థులకు హిందీ, ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులను బోధించే బాధ్యతలను ఆమెకు అప్పగించారు. అందరు టీచర్లలాగే తొలుత షాలిని కూడా పుస్తకాల్లోని పాఠాలను బోధించడానికి పరిమితం అయ్యేవారు. అయితే కొన్ని నెలల తర్వాత పరీక్షల వేళ విద్యార్థులు మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటుండటాన్ని ఆమె గుర్తించారు. ఆ ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి, పిల్లలతో భగవద్గీత సంస్కృత శ్లోకాలను పాడించారు. హిందీలో వాటి సారాంశాన్నీ వివరించారు. షాలిని చొరవను పాఠశాల నిర్వాహకులు అభినందించారు. దీంతో నాటి నుంచి నేటిదాకా విద్యాబోధనతో పాటు భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని విద్యార్థులకు చేరవేసే గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఆమె కొనసాగిస్తున్నారు. సంగీతంలో శిక్షణ పొంది ఉండటంతో భగవద్గీత శ్లోకాలను షాలిని అద్భుతంగా పాడుతున్నారు. ఆమెతో కలిసి భగవద్గీత శ్లోకాలను పాడేందుకు విద్యార్థులూ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు బిహార్లో సోషల్ మీడియాలో దయాప్రకాశ్ సరస్వతీ విద్యా మందిర్ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ స్కూలులో దాదాపు 2,500 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు.
మూడేళ్ల వయసు నుంచే సంగీత అనుబంధం
టీచర్ షాలిని బిహార్లోని ఔరంగాబాద్ జిల్లా వాస్తవ్యురాలు. ఆమె తండ్రి పేరు సియారామ్. 3 సంవత్సరాల వయసు నుంచే షాలిని పాటలు పాడుతున్నారు. తండ్రి అందించిన ప్రోత్సాహంతో ఆమె ఎప్పుడూ మైక్రోఫోన్ పట్టుకొని పాటలు పాడటం ప్రాక్టీస్ చేసేది. భగవద్గీత శ్లోకాలను శ్రావ్యంగా ఆలపించడాన్ని షాలిని అభ్యసించేది. హిందీలో వాటి అర్థాలను తెలుసుకునేది. అమిత్ మిశ్రా వద్ద ఆమె సంగీతాన్ని నేర్చుకున్నారు. సంగీత విద్యను నేర్చుకోవడానికి జార్ఖండ్లోని రాంచీకి కూడా వెళ్లారు. షాలిని ట్యాలెంట్ను గుర్తించిన ఆమె తండ్రి, భజన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశాల్ని కల్పించారు. పాఠశాల, కాలేజీ రోజుల్లోనూ సంగీత విభాగంలో షాలిని రాణించారు. ఇందుకుగానూ ఔరంగాబాద్ జిల్లాలో జరిగే ప్రతిష్ఠాత్మక గజ్నా ఉత్సవాల్లోనూ ఆమెకు అవార్డులు వచ్చాయి. పలు హిందూసంస్థలు షాలినిని సత్కరించాయి. 2023లో టీచర్ అయ్యాక ఇదే పరంపరను ఆమె కొనసాగించారు. తనకున్న భగవద్గీత శ్లోకాల జ్ఞానాన్ని సంగీత మార్గంలో విద్యార్థులకు చేరవేస్తున్నారు.
విద్యార్థులను భగవద్గీతకు చేరువ చేస్తున్నాను : టీచర్ షాలిని
'పంజాబ్కు చెందిన ప్రఖ్యాత భజన గాయకుడు అనుప్ జలోతా నాకు రోల్ మోడల్. ఆయనలా జీవితంలో గొప్ప శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆశిస్తున్నాను. భజన గీతాలతో ఫేమస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను బాలీవుడ్తో పాటు భోజ్పురి పాటలు పాడగలను. ప్రతి ఒక్కరూ భగవద్గీత సారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కలియుగంలో కేవలం గీత ద్వారా మాత్రమే పిల్లల్లో నైతిక విలువలను పెంపొందించొచ్చు. భగవద్గీత అందరికీ సన్మార్గాన్ని చూపుతుంది. ఫలితంగా చాలా సమస్యలు వాటంతట అవే పరిష్కారం అవుతాయి. అందుకే నేను విద్యార్థులను భగవద్గీతకు చేరువ చేస్తున్నాను. అది వారికి మిత్రుడిలా చేదోడుగా ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది. విద్యార్థుల మనో మస్తిష్కాల్లో సంస్కార భావాన్ని నింపుతుంది. విద్యార్థులంతా చాలా ఉత్సాహంగా నాతో కలిసి భగవద్గీత శ్లోకాలను ఆలపిస్తారు' అని టీచర్ షాలిని రాజ్పుత్ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.