'పరిహారం ఎంత ముఖ్యమో, ప్రమాద కారణాలు అంతకంటే ముఖ్యం'- ఫ్లైట్ క్రాష్‌‌పై అమెరికా న్యాయవాది కీలక వ్యాఖ్యలు

బాధిత కుటుంబాలకు నేటికీ పూర్తి పరిహారం అందలేదు- ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంపై అమెరికా న్యాయవాది కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 15, 2025 at 10:53 AM IST

Updated : December 15, 2025 at 11:03 AM IST

Air India Plane Crash Ahmedabad : ఎయిర్ ఇండియా ఏఐ171 విమానం గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో కూలిన ఘటనపై బాధితుల తరఫు న్యాయవాది మైక్ ఆండ్రూస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విమానం కూలిపోయి ఆరు నెలలు గడిచినా బాధిత కుటుంబాలు సమాధానాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన దుస్థితి నెలకొందన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారం ముఖ్యమైందేనని, అయితే అసలేం జరిగింది, విమానం ఎలా కూలింది, ఎందుకు కూలిందనే సమాచారం అంతకంటే ముఖ్యమైందని ఆయన తెలిపారు.

ఈవివరాలను తెలుసుకునే హక్కు బాధిత కుటుంబాలకు ఉందన్నారు. నేటివరకు వారందరికీ పూర్తి పరిహారం అందలేదని మైక్ ఆండ్రూస్ ఆరోపించారు. పరిహారం అందడంలో జాప్యం జరుగుతుండటంతో బాధిత కుటుంబాలు తీవ్ర ఉద్వేగంతో కుమిలిపోతున్నాయని తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలను కలిసేందుకు ఆయన మూడోసారి అమెరికా నుంచి భారత్‌కు వచ్చారు. ఈసందర్భంగా ముంబయిలో ఓ వార్తాసంస్థతో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"పైలట్లను నిందించకూడదు- అసలు కారణాల్ని గుర్తించాలి"
"ఏఐ171 విమాన ప్రమాదంపై ప్రస్తుతం సమగ్ర దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. గత వారమే భారత్‌కు చెందిన ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) టీమ్ వాషింగ్టన్‌కు వచ్చింది. ఏఐ171 విమానంలోని, కాక్‌పిట్‌లోని సమాచారాన్ని సేకరించి విశ్లేషించడానికి అమెరికా నేషనల్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ సేఫ్టీ బోర్డ్ నిపుణులను ఏఏఐబీ టీమ్ కలిసింది. కూలిపోయిన ఆ విమానం పైలట్ తండ్రి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను, సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలను మేం నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాం. ఏఐ171 విమాన పైలట్ గురించి మీడియాలో వచ్చిన కథనాలు, ఆయనపై సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒకేలా ఉన్నాయి. మొత్తం మీద పైలట్లను మనం నిందించకూడదు అనే సందేశం బయటికి వస్తోంది. దానికి బదులుగా వాస్తవాలను గుర్తించేందుకు ప్రయత్నించాలి" అని న్యాయవాది మైక్ ఆండ్రూస్ తెలిపారు.

టాటా గ్రూప్ రూ.1 కోటి ఎక్స్‌గ్రేషియా ఇంకా అందలేదు
"చాలావరకు బాధిత కుటుంబాలకు ఎయిర్ ఇండియా నుంచి రూ.25 లక్షలు చొప్పున పరిహారం అందింది. అయితే టాటా గ్రూప్ ప్రకటన మేరకు రూ.1 కోటి చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా ఇంకా చాలామందికి అందాల్సి ఉంది. గుజరాత్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రూ.4 లక్షల పరిహారం అందలేదని ముంబయి ప్రాంతీయ పరిధిలోని పలు బాధిత కుటుంబాలు తెలిపాయి. బహుశా గుజరాత్, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య తగిన సమాచార సమన్వయం లేకపోవడంతో ఇలా జరుగుతుందేమో అనిపిస్తోంది. యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌కు చెందిన కొన్ని బాధిత కుటుంబాలు కూడా పరిహారాన్ని పొందే విషయంలో ఇలాంటి సమస్యలనే ఎదుర్కొంటున్నాయి" అని న్యాయవాది మైక్ ఆండ్రూస్ పేర్కొన్నారు.

బాధ్యులను గుర్తించే దాకా ఊరుకునేది లేదు
"విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు ముగియకముందే చాలా పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని బాధిత కుటుంబాలకు లీగల్ డాక్యుమెంట్లను పంపి, వాటిపై సంతకాలు చేయమని చెబుతున్నారని మాకు తెలిసింది. ఇలా చేయడం సరికాదు. ప్రమాద కారణాలను తెలుసుకునే హక్కును బాధిత కుటుంబాల నుంచి లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు. మాంట్రియాల్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం విమాన ప్రమాదంలో చనిపోయే వారి కుటుంబాలకు పరిహారం అంది తీరుతుంది. ఒకవేళ విమాన తయారీ సంస్థ, విమాన పరికరాల తయారీ సంస్థల నిర్లక్ష్యం కూడా ఉందని దర్యాప్తులో తేలితే, వాటి నుంచి సైతం బాధిత కుటుంబాలు పరిహారాన్ని పొందొచ్చు. బాధిత కుటుంబాలకు మా న్యాయ సహాయం కొనసాగుతుంది. విమాన ప్రమాదంతో ముడిపడిన కీలక సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు మేం అమెరికాలోనూ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద పిటిషన్ వేస్తాం. విమాన ప్రమాద బాధ్యులు ఎవరో గుర్తించాల్సిందే. ఈ ప్రమాదం ఎందుకు జరిగింది ? ఎలా జరిగింది ? అనేది తెలుసుకునే వారు ఊరుకునేది లేదు" అని న్యాయవాది మైక్ ఆండ్రూస్ తేల్చిచెప్పారు.

Last Updated : December 15, 2025 at 11:03 AM IST

