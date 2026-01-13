ETV Bharat / bharat

92ఏళ్ల చరిత్ర- గాంధీ నాటిన మామిడి చెట్టుకు బర్త్​డే​ వేడుకలు- ఎక్కడో తెలుసా?

స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలంలో మహాత్ముడి సందర్శనకు గుర్తుగా నాటిన మామిడి మొక్క- 92 సంవత్సరాల జన్మదిన వేడుకలు జరిపిన విద్యార్థులు- గాంధీ మ్యాంగో ట్రీ ఎక్కడుందంటే?

students at Gandhi Mango Tree (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 13, 2026 at 12:08 PM IST

92 Years Old Gandhi Mango Tree : స్వాతంత్రోద్యమ సమరంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఎంతో కీలకమైంది. ఉద్యమంలో భాగంగానే ఎందరో యోధుల త్యాగాలకు, ఉప్పు సత్యాగ్రహ జ్ఞాపకాలకు నిలయమైన కేరళలోని పయ్యనూరు గడ్డపై ఒక అపురూపమైన చారిత్రక వారసత్వం వికసిస్తోంది. ఒక మామిడి చెట్టు డిసెంబర్ చలి గాలులను సైతం తట్టుకుని పూతతో కళకళలాడుతోంది.

దాని కింద మహాత్మా గాంధీ చిరునవ్వు చిందిస్తున్న విగ్రహం కనిపిస్తుంది. ఇటీవల శ్రీ నారాయణ విద్యాలయంలోని విద్యార్థులు ఆ వృక్షానికి పుట్టినరోజు వేడుకలు కూడా నిర్వహించారు. చెట్టుకు జన్మదిన వేడుకలేంటి అని ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ? కానీ, ఇది కేవలం చెట్టు మాత్రమే కాదు, 92 ఏళ్ల క్రితం స్వయంగా జాతిపిత తన చేతులతో నాటిన ఒక సజీవ స్మారకం.

చెట్టు పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులు, పెద్దలు (Etv Bharat)

మహాత్ముడి సందర్శనకు గుర్తుగా
బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం తీవ్ర రూపం దాల్చుతున్న సమయంలో మహాత్మా గాంధీ 1920, 1925, 1927, 1934, 1937 సంవత్సరాలలో కేరళను ఐదుసార్లు సందర్శించారు. అందులో 1934 జనవరి 10 నుంచి 22 వరకు 13రోజుల పాటు ఆయన జరిపిన నాలుగో పర్యటన ప్రధానమైంది. సామాజికంగా, విద్యాపరంగా వెనుకబడిన వర్గాల వారి అభ్యున్నతిని ఉద్దేశించి, హరిజన్ నిధి సేకరించడానికి గాంధీజీ సందర్శించారు. ఆ పర్యటనలో భాగంగానే 1934 జనవరి 12న గాంధీజీ పయ్యనూరులోని ఆనంద తీర్థ ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు.

ఆ రోజుల్లో దళితులకు కనీస హక్కులు లేవు, చిన్నారులు సైతం ఆడుకోవడానికి, చివరికి ప్రభుత్వ రహదారులపై నడవడానికి కూడా అర్హత ఉండేది కాదు. అలాంటి సమయంలో వారికి విద్యను అందించడానికి స్వామి ఆనంద తీర్థ 1931లో శ్రీ నారాయణ విద్యాలయాన్ని స్థాపించారు. ఈ చారిత్రాత్మక రోజునే ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన గాంధీజీ, అక్కడ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులతో కలిసి ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. ఆ పవిత్ర సందర్భానికి గుర్తుగా ఆయన ఒక 'మల్గోవా' రకానికి చెందిన మామిడి మొక్కను నాటారు. అయితే, నారాయణి అనే చిన్నారి ముందుగా ఆ మొక్కకు నీరు పోసిందని ఆశ్రమ అధికారి కె. కృష్ణన్​ గుర్తుచేసుకున్నారు.

ఏళ్లు గడిచినా అచంచలంగా నిలుస్తూ
తొమ్మిది దశాబ్దాలు గడిచినా, ఆశ్రమ నిర్వాహకులు, పూర్వ విద్యార్థుల అంకితభావంతో 92 ఏళ్ల ఆ మామిడి వృక్షం నేటికీ బలంగా నిలిచి ఉంది. ఆ చెట్టు చుట్టూ ఒక ప్రాంగణంలా నిర్మించారు. దాని ద్వారా చెట్టు వేర్లకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా అది రక్షణ కల్పిస్తోంది.ఆ చెట్టు నీడలో ఉన్న గాంధీజీ విగ్రహం, ఆ మహనీయుడే స్వయంగా తన ఆశయాలను కాపాడుతున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఈ మామిడి వృక్షం నేటి తరానికి ప్రేమ, సమానత్వం, పోరాట స్ఫూర్తిని గుర్తు చేస్తోంది. చరిత్ర ప్రేమికులు, పర్యాటకులు 'గాంధీ మామిడి చెట్టు'ను దర్శించుకోవడానికి క్యూ కడుతున్నారు. ఈ అరుదైన వారసత్వం కాలం మారుతున్నా, గాంధీజీ నాటిన ఈ స్వేచ్ఛా వృక్షం పయ్యనూరు మట్టిలో అచంచలంగా నిలిచి ఉంది.

దండి మార్చ్ నేపథ్యమిదే
ఉప్పు సత్యాగ్రహం ప్రస్తావన లేని భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామ చరిత్రను ఊహించడం కష్టమే. బ్రిటిష్‌ వారిని దేశం విడిచిపెట్టేలా చేసేందుకు పునాది రాయి పడింది ఈ సత్యాగ్రహంలోనే. అయితే, బ్రిటిష్‌ ప్రభుత్వం 1882లో 'సాల్ట్‌ యాక్ట్‌' (ఉప్పు చట్టం) చేసింది. దీని ప్రకారం భారతీయులెవరూ ఉప్పు తయారు చేయడానికి వీల్లేదు. బ్రిటిష్ వారు ఏర్పాటుచేసిన డిపోల వద్దే కొనుగోలు చేయాలి. దీనిపై పన్ను కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వానికి మొత్తం పన్ను ఆదాయంలో 8.2% దీని ద్వారా లభించేది. దాంతో గంజే కాదు, ఉప్పూ లేని దుస్థితి దేశవాసులది. దీనికి వ్యతిరేకంగానే గాంధీజీ దండిలో పిడికెడు ఉప్పును పట్టుకొని బ్రిటిష్‌ సామ్రాజ్య పునాదులు కదిలిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అప్పటికే ఆయన పాదయాత్ర ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ దండియాత్రకు దాదాపు అర లక్ష మంది ప్రజలు వచ్చారు. 'రఘుపతి రాఘవ రాజారాం' భజనతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది. ఆ పిడికెడు ఉప్పును గాంధీయే వేలం వేశారు. రూ.1,600 పలికింది. (అప్పటి ధరల ప్రకారం 750 డాలర్లు). అక్కడ నుంచి తీర ప్రాంతం వెంబడి ప్రతి గ్రామంలో స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం ప్రాధాన్యం వివరిస్తూ ముందుకు సాగారు.

