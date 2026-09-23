347 ఏళ్ల క్రితం నాటి పురాతన దుర్గా పూజ- నిమజ్జనానికి వెళ్లేటప్పుడు ఓ ముస్లిం ఫ్యామిలీ ఇంటి ముందు విగ్రహం ఆగాల్సిందే!-ఎందుకంటే?
బంగాల్లో స్పెషల్గా 'డాక్టర్ బరి దుర్గాపూజ'- భిన్నమైన రీతిలో అమ్మవారి రూపం- ఈ దుర్గాపూజ, విగ్రహ నిమజ్జనానికి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరు
Published : September 23, 2026 at 7:34 PM IST
347 year old Durga Puja in Bengal : బంగాల్ ప్రజలు దుర్గా పూజను ఘనంగా జరుపుకొంటారు. అక్కడ పలు ప్రాంతాల్లో తమ సంప్రదాయాలకు తగ్గట్లు పూజను చేసుకుంటారు. అయితే ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని దండిర్హట్లోని బోస్ కుటుంబం చేసే దుర్గా పూజకు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. 347 ఏళ్ల నాటి ఈ దుర్గా పూజ పూర్తైన తర్వాత విజయదశమి నాడు దుర్గాదేవి విగ్రహ నిమజ్జన ఊరేగింపు ఒక ముస్లిం కుటుంబం ఇంటి ముందు ఆగుతుంది. ఆ ముస్లిం కుటుంబ సభ్యులు బయటికి వచ్చి అమ్మవారికి తుది ప్రార్థనలు చేసి వీడ్కోలు చెబుతారు. దుర్గా పూజ సమయంలో జరిగే ఈ ఘటన మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. భారత్ అంటే భిన్నంలో ఏకత్వమనే వాదనను బలపరుస్తోంది.
సామాజిక, సాంస్కృతి చరిత్ర అంతర్భాగమైపోయిన దుర్గా పూజ
19వ శతాబ్దంలో జగబంధు బోస్ మంచి వైద్యుడు. అందుకే ఆయన కుటుంబం నివసించే ఇల్లును 'డాక్టర్ బారి' (వైద్యుని ఇల్లు) అని పిలుస్తారు. వైద్యుడిగానే కాకుండా జగబంధు బోస్ విద్యావేత్తగా, సంఘ సంస్కర్తగా కూడా సేవలందించారు. ఆయన 'కలకత్తా మెడికల్ స్కూల్' సహ వ్యవస్థాపకుడు. ఆ స్కూల్ మొదటి ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు. ఈ కలకత్తా మెడికల్ స్కూలే కాలక్రమేణా ఆర్జీ కర్ మెడికల్ కాలేజీగా రూపాంతరం చెందింది. జగబంధు ఇంట్లో జరుపుకొనే దుర్గా పూజకు బంగాల్కు చెందిన సాహిత్య, నాటక రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తరచుగా హాజరయ్యేవారు. ఇక్కడ జరిగే దుర్గా పూజ కేవలం ఒక కుటుంబ మతపరమైన ఉత్సవంగా మాత్రమే కాకుండా, ఆ ప్రాంత సామాజిక, సాంస్కృతిక చరిత్రలో ఒక అంతర్భాగంగా నిలిచిపోయింది. అందుకే బోస్ ఫ్యామిలీ చేసుకునే దుర్గా పూజ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
కాస్త భిన్నమైన రూపంలో దుర్గమ్మ విగ్రహం
'డాక్టర్ బారి దుర్గా పూజ'లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన, ప్రత్యేకమైన అంశం ఏంటంటే దుర్గామాత విగ్రహం. ఇది సాధారణంగా కనిపించే విగ్రహాల కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ విగ్రహంలో దుర్గాదేవికి పది చేతులు ఉంటాయి. వాటిలో ఎనిమిది చేతులు సాపేక్షంగా చిన్నవిగా ఉంటాయి. కానీ ముందు వైపు ఉండే రెండు చేతులు మాత్రం పెద్దవిగా ఉండి, బయటకు చాచినట్లుగా కనిపిస్తాయి. స్థానికంగా ఈ విగ్రహం ప్రత్యేక రూపాన్ని 'కోలార్ చోరా' (అరటి గెల ఆకృతి) శైలి అని పిలుస్తారు. అయితే ఈ విగ్రహం రూపం వెనుక ఓ పురాతన గాథ ఉంది. పూజ ప్రారంభ రోజుల్లో 'ఠాకూర్ దలాన్' (పూజా మందిరం)లో ఒక పావురం దుర్గాదేవి (విగ్రహం) చేతికి కొంత నష్టం కలిగించిందని చెబుతారు. ఆ ఘటన తర్వాత బోస్ కుటుంబంలోని ఓ మహిళకు అమ్మవారు కనిపించి, తనను ఏ రూపంలో కొలవాలో చెప్పిందని అంటుంటారు. అందుకే గత మూడున్నర దశాబ్దాలుగా ఒకే రూపంలో ఉన్న దుర్గాదేవి విగ్రహాన్ని బోస్ కుటుంబ సభ్యులు ప్రతిష్ఠించి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తున్నారు. అందరికీ నైవేద్యాన్ని అందించి సంతోషంగా పండగను జరుపుకుంటున్నారు.
తమ దుర్గా పూజ మూడు శతాబ్దాల క్రితం నాటిదని బోస్ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరైన పార్థ ఘోష్ తెలిపారు. ప్రఖ్యాత వైద్యుడు డాక్టర్ జగబంధు బోస్ వారసత్వాన్ని, ప్రత్యేక రూపంలో ఉన్న అమ్మవారి విగ్రహ ఏర్పాటు సంప్రదాయాన్ని తాము కాపాడుకుంటూ వస్తున్నామని వివరించారు. అయితే ఈ దుర్గా పూజ అసలైన బలం మత సామరస్యంలోనే ఉందన్నారు. పూజ, నిమజ్జనానికి కుల, మతాలకు అతీతంగా గ్రామస్థులందరూ తరలివస్తారని చెప్పారు ఈ పూజను తమ సొంత పండుగగా భావిస్తారని వెల్లడించారు. విజయదశమి మధ్యాహ్నం సమయంలో దుర్గమ్మ విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం కోసం ఘాట్కు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు, ఆ ఊరేగింపు ఒక ముస్లిం కుటుంబం ఇంటి ముందు ఆగుతుందని చెప్పారు. అప్పుడు విగ్రహాన్ని కాసేపు కిందకు దించుతామని, ఆ ముస్లిం కుటుంబ సభ్యులు తమ ఇంటి గుమ్మం వద్ద నిలబడి అమ్మవారికి ప్రార్థించి వీడ్కోలు పలుకుతారని స్పష్టం చేశారు.
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