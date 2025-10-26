భారత్, ఆసియాన్లదే 21వ శతాబ్దం: ప్రధాని మోదీ
ఆసియాన్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో వర్చువల్గా ప్రసంగించిన ప్రధాని- ఆసియాలో శాంతి, శ్రేయస్సు కోసం కలిసి పనిచేయాలని పిలుపు
Published : October 26, 2025 at 6:19 PM IST
PM Modi Asean Summit : 21వ శతాబ్దం భారత్, ఆసియాన్ దేశాల శతాబ్దమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. మలేసియాలో కౌలాలంపుర్ జరుగుతోన్న ఆసియాన్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ఆదివారం ప్రధాని మోదీ వర్చువల్గా ప్రసంగించారు. భారత్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీకి ఆసియాన్ దేశాలు మూలస్తంభమని పునరుద్ఘాటించారు. 2026ను ఆసియాన్-భారత్ సముద్ర సహకార సంవత్సరంగా మోదీ ప్రకటించారు.
ఆసియాన్ సదస్సును విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు అతిథ్య మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంను మోదీ అభినందించారు. ఈ ఏడాది సమ్మిట్ థీమ్ అయిన సమ్మిళితత్వం, స్థిరత్వం ఇరుభాగస్వామ్యాల ఉమ్మడి ప్రయత్నాల్లో స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుందన్నారు. విద్య, పర్యటకం, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఆరోగ్యం, గ్రీన్ ఎనర్జీ, సైబర్ భద్రతలో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బలంగా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు మోదీ చెప్పారు. ఆసియా అంతటా శాంతి, శ్రేయస్సు కోసం భారత్, ఆసియాన్ మధ్య సహకారం ముఖ్యమని ప్రధాని నొక్కి చెప్పారు. భారత్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీకి ఆసియాన్ ప్రధాన మూలస్తంభమని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Virtually addressing the 22nd ASEAN Summit 2025, PM Narendra Modi says, " i have again got an opportunity to join my asean family. i congratulate pm anwar ibrahim for a successful organisation of the asean summit... i welcome timor-leste as the newest member of asean. i… pic.twitter.com/WFJP2g2gMk— ANI (@ANI) October 26, 2025
'భారత్, ఆసియాన్ కలిసి ప్రపంచ జనాభాలో నాలుగోవంతుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. మేం కేవలం భౌగోళికంగా మాత్రమే కాకుండా లోతైన చారిత్రక సంబంధాలు,ఉమ్మడి విలువలను పంచుకుంటాం. మేం గ్లోబల్ సౌత్లో భాగస్వాములం. మేం కేవలం వాణిజ్య భాగస్వాములమే కాదు. సాంస్కృతిక భాగస్వాములం కూడా. భారత యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీకి ఆసియాన్ ప్రధాన స్తంభం. భారత్ ఎల్లప్పుడూ ఆసియాన్ కేంద్రీకరణకు, ఇండో-పసిఫిక్పై ఆసియాన్ దృక్పథానికి మద్దతు ఇస్తుంది. అనిశ్చితి యుగంలో కూడా భారత్, ఆసియాన్ సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం నిరంతరం పెరుగుతోంది. మా బలమైన భాగస్వామ్యం ప్రపంచ స్థిరత్వం, అభివృద్ధికి ఆధారంగా మారుతుంది' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
ప్రతి విపత్తులోనూ అండగా భారత్ : మోదీ
ప్రతి విపత్తులోనూ ఆసియాన్ భాగస్వామ్యులకు భారత్ ఎల్లప్పుడూ అండగా నిలిచిందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. విపత్తు, సముద్ర భద్రత, నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇరు భాగస్వామ్యల మధ్య సహకారం వేగంగా పెరుగుతోందన్నారు. 2026ను ఆసియాన్-భారత్ సముద్ర సహకార సంవత్సరంగా మోదీ ప్రకటించారు. శాంతియుత, స్థిరమైన,సంపన్నమైన ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంత అభివృద్ధికి భారత్ కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని పునరుద్ఘాటించారు. '21వ శతాబ్దం మన శతాబ్దం. ఇది భారత్-ఆసియాన్ శతాబ్దం. ఆసియాన్ కమ్యూనిటీ విజన్ 2045, వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యం మొత్తం మానవాళికి ఉజ్వల భవిష్యత్తును నిర్మిస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఆ దిశగా మీ అందరితో భారత్ చేతులు కలిపి పనిచేసేందుకు కట్టుబడి ఉంది' అని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Virtually addressing the 22nd ASEAN Summit 2025, PM Narendra Modi says, " this year's theme for the asean summit is 'inclusivity and sustainability'. this theme clearly reflects in our shared efforts- be it digital inclusion or ensuring food security and resilient supply… pic.twitter.com/7P2FTHXblP— ANI (@ANI) October 26, 2025
ఈ సందర్భంగా ఆసియాన్లో కొత్తగా చేరిన ఈస్ట్ తైమూర్కు ప్రధాని మోదీ స్వాగతం పలికారు. భారత్కు సమన్వయకర్తగా పనిచేస్తున్నందుకు ఫిలిప్పీన్స్ను ప్రశంసించారు. థాయిలాండ్ మహారాణి సిరికిట్ మృతికి ప్రధాని సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారమే ప్రారంభమైన ఆసియాన్ సదస్సు 28 వరకు జరగనుంది. ఈ ఆసియాన్లో మలేసియా, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్, థాయ్లాండ్, వియత్నాం, మయన్మార్ వంటి 10 దేశాలు సభ్యదేశాలుగా ఉన్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా భారత్- ఆసియాన్ల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. వాణిజ్యం, పెట్టుబడి రంగాలతో పాటు భద్రత, రక్షణల్లో సహకారంపై దృష్టి సారించాయి.
