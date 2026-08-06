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'అంత్యక్రియలు ఇంకెంతసేపు?'- వీడియో కాల్​లో కూతుళ్ల క్వశ్చన్లు- మానవత్వానికి మచ్చతెచ్చిన ఘటన ఇది!

తండ్రిని వృద్ధాశ్రమంలో వదిలేసిన ముగ్గురు కుమార్తెలు- ఆయన మృతి సమాచారం ఇచ్చినా అంతక్రియలకు రాని వైనం- రావడానికి సమయం లేదని, దహన సంస్కారాలు పూర్తిచేసి ఆ వీడియో పంపించండని వృద్ధాశ్రమ నిర్వాహకుడికి ఫోన్​

Daughter Skip Father Funeral Haryana
Daughter Skip Father Funeral Haryana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 5:31 PM IST

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Daughter Skip Father Funeral Haryana : తన జీవితమంతా కష్టపడి ముగ్గురు కూతుళ్లను ఉన్నత చదువులు చదివించిన ఓ తండ్రి వృద్ధాశ్రమంలో కన్నుమూశారు. కానీ, కన్నతండ్రిని కడసారి చూసేందుకు ఆ ముగ్గురిలో ఏ ఒక్కరూ రాలేదు. పైగా తమకు రావడానికి సమయం లేదని, దహన సంస్కారాలు మీరే పూర్తిచేసి ఆ వీడియో పంపించండని వృద్ధాశ్రమ నిర్వాహకులకు చెప్పడం అందరినీ కలచివేసింది. మరో ఘోరం ఏంటంటే, దహన సంస్కారాలను వీడియో కాల్​లో చూస్తున్న ముగ్గురు కుమార్తెల్లో ఒకరు, ఇంకా ఎంత సమయం పడుతుంది? అని అడగడం అక్కడున్నవారిని తీవ్ర విస్మయానికి గురిచేసింది. మానవత్వాన్ని మంటగలిపే ఈ హృదయ విదారక ఘటన హరియాణాలోని సోనీపత్‌లో మంగళవారం జరిగింది. అయితే, ఇంతటి విషాదకర పరిస్థితిలోనూ అవయవదానం చేసిన ఆయన, ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచారు.

చివరి క్షణంలోనూ రాని కుమార్తెలు
వివరాల్లోకి వెళితే, ముంబయికి చెందిన మాజీ వస్త్ర వ్యాపారి శివచరణ్ రామ్​రత్న్​గుప్తా తన భార్య మీనాతో కలిసి సుమారు ఏడాదిన్నర క్రితం హరియాణా సోనీపత్‌లోని ఓ వృద్ధాశ్రమంలో చేరారు. భార్య మీనా కొంతకాలం క్రితమే మరణించగా, అప్పటినుంచి శివచరణ్ వృద్ధాశ్రమంలోనే ఒంటరిగా ఉంటున్నారు. ఆయనకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తె నేపాల్‌లో నివసిస్తుండగా, చిన్న కుమార్తె ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని అజంగఢ్‌లో, చిన్న కుమార్తె ముంబయిలో ఉంటున్నారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ముగ్గురిలో ఎవరూ శివచరణ్ అంత్యక్రియలకు నేరుగా హాజరు కాకుండా వీడియో కాల్ ద్వారా వీక్షించారు. పెద్ద కుమార్తె ఆశ్రమం నిర్వాహకుడికి ఆన్‌లైన్‌లో రూ. 5100 పంపి, "నాన్నగారి అంత్యక్రియలను సక్రమంగా నిర్వహించండి" అని చెప్పింది. తొలుత, తండ్రి అస్థికలను భద్రపరచమని చెప్పినప్పటికీ, తరువాత తమకు సమయం లేదని, అందువల్ల వృద్ధాశ్రమం నిర్వాహకులే అస్థికలను గంగానదిలో నిమజ్జనం చేయాలని ఆ ముగ్గురు కుమార్తెలు చెప్పారు.

అయితే, ఈ విషయంపై సోనీపత్ వృద్ధాశ్రమం నిర్వాహకుడు ఆనంద్ మాట్లాడారు. "శివచరణ్​కు ముగ్గురు కుమార్తెలే, కుమారుడు లేడు. ఒకప్పుడు తన కుమార్తెలతో శివచరణ్​​ ఫోన్‌లో మాట్లాడేవారు. కానీ ఆయన అనారోగ్యానికి గురైన తర్వాత వారు ఫోన్ చేయడమే మానేశారు. 20 రోజుల క్రితమే శివచరణ్​ ఆరోగ్యం క్షీణించింది. దాని గురించి ఆయన ముగ్గురు కుమార్తెలకు నేను సమాచారం అందించాను. కానీ ఆ ముగ్గురు ఏదో ఒక సాకు చెబుతూ, చివరికి తండ్రి శివచరణ్​ను చూడటానికి రాలేదు" అని సోనీపత్​ పేర్కొన్నారు. తన జీవితమంతా తన పిల్లల ప్రేమ కోసం పరితపించినప్పటికీ, బతికి ఉన్నప్పుడే తన కళ్లను దానం చేయాలని శివచరణ్​ సంకల్పించుకున్నారు. మంగళవారం ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో వైద్యుల బృందం ఆశ్రమానికి చేరుకుని ఆయన నేత్రాలను సేకరించారు.

తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే!
ఇదిలా ఉండగా, కొద్దిరోజుల క్రితం గుజరాత్‌లోని సురేంద్రనగర్‌ జిల్లాలో, తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం పట్ల నిరాధరణ చూపుతున్న ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో విషయం తెలుసుకున్న చోటిలా డివిజన్‌ డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ హరేశ్‌ టి.మక్వానా, అధికారులను కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తల్లిదండ్రుల పట్ల అలసత్వం వహిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను సరిగ్గా చూసుకోకపోవడం, వారికి అవసరమైన సేవలు చేయకపోవడం శిక్షార్హమైన నేరమని పేర్కొన్నారు. అమ్మానాన్నలను ఇంట్లో ఉండనివ్వకుండా, వారికి ఆహారం, దుస్తులు, వైద్యం వంటి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించకుండా ఇబ్బంది పెట్టేవారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. అలాగే, కన్న బిడ్డల నుంచి వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్న వారు జిల్లా లేదా తాలూకా యంత్రాంగాన్ని సంప్రదించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. బాధ్యులపై వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

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