ETV Bharat / bharat

'ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతీకారంగానే దిల్లీ దాడి'- ఫరీదాబాద్ ఉగ్రకుట్రతో లింకులు

దిల్లీలో భారీ పేలుడు- ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతీకారంగానే పేలుడన్న కేంద్రమంత్రి

Delhi Bomb Blast
Delhi Bomb Blast (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi Bomb Blast : దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఎర్రకోటలో జరిగిన భారీ పేలుడు ఉగ్రకుట్ర ఉన్నట్లుగా అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఫరీదాబాద్ మాడ్యూల్​లో లింక్స్ ఉన్నట్లు పోలీసులు వర్గాలు తెలిపాయి. పేలుడులో నిందితులు అమ్మోనియం నైట్రేట్, డిటోనేటర్లను ఉపయోగించినట్లుగా తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత ఉగ్రవాదులు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నారని హిందూస్థానీ అవామీ మోర్చా అధినేత, కేంద్ర మంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీ అన్నారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ అమిత్​ షా రాజీనామా చేయాలని ఎంపీ పప్పూ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు.

దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి జితన్ రామ్ స్పందిస్తూ, పెద్ద కుట్రలో భాగమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత ఉగ్రవాదులు భారత్​పై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. టెర్రరిస్టులు చాలా కాలంగా దేశ రాజధాని దిల్లీపై కన్ను వేశారని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం దిల్లీలో పేలుళ్లు జరిపారని అన్నారు. గయాలో విలేకరుల్లో మాట్లాడుతూ మాంఝీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలి'
మరోవైపు, దిల్లీ పేలుడు ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని పూర్నియా ఎంపీ పప్పూ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. అమిత్ షా దొంగతనం (చోరీ), ఎన్నికల నిర్వహణ మంత్రిత్వ శాఖను తీసుకోవాలని ఎద్దేవా చేశారు. పొరుగు దేశాలతో భారత్​కు సంబంధాలు లేవని ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వేషాన్ని, విభజనను మాత్రమే వ్యాపింపజేస్తుందని అన్నారు.

"అమిత్ షాకు దొంగతనాల, ఎన్నికల నిర్వహణ మంత్రిత్వ శాఖ ఇవ్వాలి. ఆయనకు ఎన్నికల నిర్వహణ మంత్రిత్వ శాఖపై మాత్రమే ఆసక్తి ఉంది. దేశంలో పేలుళ్లు జరుగుతూనే ఉంటాయి. పుల్వామా నుంచి పహల్గాం వరకు సైనికులు, ఇతరులపై మూడు డజన్లకు పైగా దాడులు జరిగాయి. దీనికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? అమిత్ షా ఎందుకు రాజీనామా చేయరు? అయన చేతుల్లో దేశం సురక్షితంగా లేదు. మన పొరుగు దేశాలు భారత్ లో లేవు. మయన్మార్ మనతో లేదు. రష్యా కూడా మనల్ని విడిచిపెట్టింది. అమిత్ షా, కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో ద్వేషాన్ని, విభజనను మాత్రమే వ్యాప్తి చేస్తుంది" అని పప్పు యాదవ్ విమర్శించారు.

దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో కీలక విషయాలు
మరోవైపు, దిల్లీ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి మరో కీలక విషయం బయటపడింది. ఈ పేలుడులో ఉగ్ర కుట్ర ఉన్నట్లుగా అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. పేలుడుకు కారణమైన ఐ20 కారు కారును చివరిగా జమ్ముకశ్మీర్‌ లోని పుల్వామాకు చెందిన వైద్యుడు కొనుగోలు చేశాడని తమ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని దిల్లీ పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. నిందితుడి కారు ఎర్రకోట సమీపంలోని పార్కింగ్ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించడం, బయటకు వెళ్లడం వంటి దృశ్యాలను సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని పేర్కొన్నాయి. దర్యాప్తు బృందాలు సమీపంలోని టోల్ ప్లాజాలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ లతో సహా 100కి పైగా సీసీటీవీ క్లిప్‌ లను వాహనం తాలుక పూర్తి కదలికను నిర్ధారించడానికి పరిశీలిస్తున్నారని వెల్లడించాయి.

కాగా, దిల్లీ పేలుడుకు ముందే జమ్ముకశ్మీర్‌ లో భారీ ఉగ్ర కుట్రను పోలీసులు ఛేదించారు. అమ్మోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్‌ సహా సల్ఫర్‌ తో కూడిన 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్‌ లో డా.ముజమ్మిల్‌, డా.అదీల్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీంతో వారికి కారు ఇచ్చిన పుల్వామాకు చెందిన డాక్టర్‌ ఉమర్‌ మహ్మద్‌ భయపడ్డాడు. ఈ క్రమంలో ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడు జరిపినట్లు పోలీసు వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి.

ఫరీదాబాద్ మాడ్యూల్​లో లింక్స్
పేలుడుకు కారణమైన ఐ20 కారును నడిపిన ఉమర్ మహ్మద్​కు ఫరీదాబాద్​లోని మాడ్యూల్‌తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ పేలుడులో నిందితులు అమ్మోనియం నైట్రేట్, డిటోనేటర్లను ఉపయోగించినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. వృత్తి రీత్యా వైద్యుడు అయిన ఉమర్ మహ్మద్‌ కు ఉగ్రసంస్థ జైషే మొహమ్మద్​తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

పేలుడుపై కేసు
ఈ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి కోట్వాలీ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ లో ఎఫ్ఐఆర్​ను నమోదు చేసినట్లు ఉత్తర దిల్లీ డీసీపీ రాజా బంతియా వెల్లడించారు. ఉపా, పేలుడు చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహితలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఎన్ఎస్ జీ, దిల్లీ పోలీసులు, ఎఫ్​ఎస్​ఎల్ బృందాలు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పేలుడు జరిగిన కారులో కొన్ని శరీరభాగాలను గుర్తించినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎఫ్​ఎస్​ఎల్ బృందాలు వాటిని సేకరించినట్లు తెలిపారు.

TAGGED:

DELHI BOMB BLAST
DELHI RED FORT BLAST REASON
DELHI BOMB BLAST UPDATE
JITAN RAM MANJHI ON BOMB BLAST
DELHI BOMB BLAST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.