CRPF శిబిరంపై ఉగ్రవాదుల కాల్పులు- ముగ్గురికి గాయాలు
Terrorists Fire At CRPF Camp : జమ్మూకశ్మీర్లోని కుల్గామ్ జిల్లాలో ఉన్న సీఆర్పీఎఫ్ (CRPF) శిబిరంపై బుధవారం ఉగ్రవాద దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో ముగ్గురు సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు.
Published : November 11, 2026 at 3:13 PM IST
జమ్మూకశ్మీర్లోని కుల్గామ్ జిల్లాలో ఉన్న సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్పీఎఫ్) శిబిరంపై బుధవారం ఉగ్రదాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. గాయపడిన జవాన్లను హుటాహుటిని సమీప ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతంతో భారీ బలగాలను మోహరించారు. నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం మధ్యాహ్నం సుమారు 2:15 గంటల ప్రాంతంలో మోటార్ సైకిళ్పై వచ్చిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులిద్దరు, చెక్పాయింట్ వద్ద ఉన్న సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రతా సిబ్బంది ఎదురుకాల్పులు జరపగా, నిందితులు వెంటనే అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. గాయపడిన సిబ్బందిని చికిత్స కోసం అనంతనాగ్ జిల్లాలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారు 46వ సీఆర్పీఎఫ్ బెటాలియన్కు చెందిన సిబ్బందిగా తెలుస్తోంది. "కశ్మీర్లోని కుల్గామ్లో సీఆర్పీఎఫ్ నాకా వద్ద కాల్పులు జరిగాయి. ముగ్గురు జవాన్లు గాయపడ్డారు. నిందితులను పట్టుకోవడానికి గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాం. గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నాం" అని సీఆర్పీఎఫ్ ప్రతినిధి తెలిపారు.
VIDEO | Three CRPF personnel were injured in a terror attack on a CRPF camp in Kulgam district of Jammu and Kashmir on Wednesday, officials said. The attack took place at the camp near Mir Bazar. The area has been cordoned off and a massive hunt is on for the attackers. Further details are awaited. (Disclaimer: Visuals are deferred by unspecified time)— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
#WATCH | J&K | Two CRPF personnel injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam district this afternoon. The injured personnel were shifted to a hospital in Anantnag district for treatment. (Visuals from the area, deferred by unspecified time; no live operational details disclosed)— ANI (@ANI) November 11, 2026
ఎవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దు!
కాగా, ఉగ్రదాడి అనంతరం ఘటనా స్థలంలో అదనపు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి, సాయుధ వాహనాలతో భారీగా బలగాలను మోహరించారు. క్విక్ రియాక్షన్ టీమ్తో కలిసి క్యాంప్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కార్డన్ సెర్చ్ చేపట్టాయి. స్థానికులు ఎవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దంటూ అధికారులు లౌడ్స్పీకర్ల ద్వారా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అటు ఈ ఉగ్రదాడి జరిగిన సమయంలో జమ్మూకశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా కుల్గామ్ జిల్లాలోనే పర్యటిస్తున్నారు. అయితే ఆయన పర్యటిస్తున్న ప్రాంతానికి దాడి జరిగిన స్థలం దూరంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో కత్రాలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ప్రతివాహనాన్ని క్షణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు.
#WATCH | J&K | Two CRPF personnel injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam district this afternoon. The injured personnel were shifted to a hospital in Anantnag district for treatment. (Visuals from the area, deferred by unspecified time; no live operational details disclosed)— ANI (@ANI) November 11, 2026
#WATCH | Katra, J&K: Security has been put on high alert in Katra following a firing incident in Kulgam, where three CRPF personnel were injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire at a security naka. https://t.co/9nUCgNa4Tg— ANI (@ANI) November 11, 2026
#WATCH | Jammu and Kashmir: Three CRPF personnel were injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam. (Visuals from the area, deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/tCeb3Y97oR— ANI (@ANI) November 11, 2026
గోడపై ఉగ్రవాదుల బ్యానర్
మరోవైపు, మోస్ట్ వాంటెడ్ అయిన నలుగురు ఉగ్రవాదుల ఆచూకీ కోరుతూ ఆదివారం శ్రీనగర్లోని లాల్ చౌక్ ప్రాంతంలో ఉన్న గోడపై బ్యానర్ వేలాడుతూ కనిపించింది. అంతేకాదు, ఆ ఉగ్రవాదులు గురించి సరైన సమాచారం అందించిన వారికి తగిన నగదు బహుమతిని అందజేస్తామని ఆ బ్యానర్పై రాసి ఉంది. ఈ ఏడాది జులై నెలలో అనంత్నాగ్లో ఒక పోలీసు అధికారిని హతమార్చిన ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న నలుగురు ఉగ్రవాదుల గురించిన సమాచారం సేకరించడం కోసం ఈ బ్యానర్ను ఏర్పాటు చేశారు. బ్యానర్లో పేర్కొన్న ఉగ్రవాదుల్లో మహ్మద్ లతీఫ్ భట్, బిలాల్ అహ్మద్ మీర్, మహ్మద్ ఉమర్ మీర్, అబిద్ ఖయూమ్ లోన్లుగా ఉన్నారు. దక్షిణ కశ్మీర్లోని కుల్గామ్ జిల్లాకు చెందిన మహ్మద్ లతీఫ్ భట్ ప్రస్తుతం కశ్మీర్లోనే ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అయితే, మిగిలిన ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత జమ్మూకశ్మీర్ (PoJK) నుంచి తమ కార్యకలాపాలను సాగిస్తున్నట్లు భద్రతా దళాలు అనుమానిస్తున్నాయి.
పేలిన ఐఈడీ
ఇదిలా ఉండగా, గత నెలలో ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా జిల్లాలో జరిగిన పేలుడులో నలుగురు సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది గాయపడ్డారు. అలార్మెడ్గు క్యాంపు వద్ద CRPF 50వ బెటాలియన్కు చెందిన 'అమ్మ్యునిషన్ టెక్నీషియన్ టీమ్' (ATT) బృందం పేలుడు పదార్థాలను నిర్వీర్యం చేసే క్రమంలో ఆ ఘటన జరిగింది. కొంటా పరిధిలోని పిడ్మెల్, దబ్బకొంటా, కొలైగూడ, అలార్మెడ్గు వంటి వివిధ CRPF క్యాంపులను తనిఖీ చేసి, అక్కడ నిల్వ ఉన్న పనికిరాని లేదా మిగిలిపోయిన పేలుడు పదార్థాలను నిర్వీర్యం చేసే క్రమంలో అనుకోకుండా ఒక ఐఈడీ పేలింది. దీంతో సిబ్బందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిలో ఏఎస్ఐ ఎం.కె. తివారీ, ఏఎస్ఐ అనీష్ ఖాన్, ఇన్స్పెక్టర్ అమర్నాథ్ మిశ్రా, హెడ్ కానిస్టేబుల్ కుల్దీప్ రాజ్ ఉన్నారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే, ఆ నలుగురిని హుటాహుటిన కొంటాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య చికిత్స అందించారు.
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