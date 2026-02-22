ETV Bharat / bharat

తమిళనాడులో భారీ ఉగ్ర కుట్ర భగ్నం- ఎనిమిది మంది అరెస్ట్- ఐఎస్​ఐ, బంగ్లాదేశ్​ లింకులు

దేశంలో ఉగ్రదాడికి ప్లాన్​ను భగ్నం చేసిన పోలీసులు- ఎనిమిది మంది అరెస్ట్

Terror Plot Foiled In India
Terror Plot Foiled In India (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 22, 2026 at 10:02 AM IST

Terror Plot Foiled In India : దేశంలో భారీ ఉగ్రదాడులకు ప్లాన్‌ చేస్తున్న ముఠాను దిల్లీ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఎనిమిది మంది పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారికి పాకిస్థాన్ గూఢచర్య సంస్థ ఇంటర్ సర్వీసెస్ ఇంటెలిజెన్స్(ఐఎస్​ఐ), బంగ్లాదేశ్​కు చెందిన తీవ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

తమిళనాడులో ఆరుగురు బంగాల్​లో ఇద్దరు
తమిళనాడులో తిరుప్పుర్​ జిల్లాలోని గార్మెంట్​ యూనిట్లలో పని చేస్తున్న ఆరుగురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారు మిజానుర్ రెహమాన్, మహ్మద్ షబత్, ఉమర్, మహ్మద్ లితాన్, మహ్మద్ షాహిద్, మహ్మద్ ఉజ్జల్‌గా గుర్తించారు. అలాగే బంగాల్​ నుంచి మరో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. అరెస్టైన వారిలో కొందరు బంగ్లాదేశ్ పౌరులని, వారు తమ అసలు గుర్తింపును దాచేందుకు నకిలీ ఆధార్ కార్డులు వినియోగించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్టైన వారిని తదుపరి విచారణ, చట్టపరమైన చర్యల కోసం రైలులో దిల్లీకి తరలిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

మొబైల్ ఫోన్లు, సిమ్ కార్డుల స్వాధీనం
విదేశీ హ్యాండ్లర్ల ఆదేశాల మేరకు భారత్‌లో పెద్ద ఎత్తున ఉగ్రదాడి చేయాలని వీరు ప్రణాళిక రచించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. ఇక ఆపరేషన్ సమయంలో ఎనిమిది మొబైల్ ఫోన్లు, 16 సిమ్ కార్డులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. డిజిటల్ ఆధారాలు, ఇతర వ్యక్తులతో ఉన్న సంబంధాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాద సంస్థలకు మద్దతుగా కంటెంట్​ను పోస్ట్ చేశారనే ఆరోపణలతోనే దిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

TERROR PLOT FOILED IN INDIA
TERROR PLOT FOILED IN INDIA

