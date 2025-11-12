200 IEDలతో 26/11 తరహా కుట్రకు ప్లాన్- తవ్వే కొద్దీ వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు
దిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడు కేసులో సంచలన విషయాలు– దేశ రాజధానిపై పెద్ద కుట్ర భగ్నం
Published : November 12, 2025 at 3:35 PM IST
Delhi Blast Red Fort : దిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటన వెనుక ఉగ్రవాదుల పెద్ద కుట్ర బయటపడుతోంది. దర్యాప్తు అధికారులు తవ్వే కొద్దీ ఘటనకు సంబంధించిన సంచలన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఉగ్రవాదులు 26/11 ముంబయి దాడుల తరహాలో దేశ రాజధానిలో వరుస పేలుళ్లకు పథక రచన చేసినట్లు తేలింది. వారి లక్ష్యంలో ఎర్రకోటతో పాటు ఇండియా గేట్, కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్, గౌరీశంకర్ ఆలయం వంటి ప్రముఖ కట్టడాలు కూడా ఉన్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి.
పాక్ ఆధారిత ఉగ్ర ముఠా జైషే మహ్మద్ సంబంధాలు
ఎర్రకోట పేలుడు కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే పలు అనుమానితులను, నిందితులను విచారించిన అధికారులు, వారివద్ద నుంచి కీలకమైన సమాచారం సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది. దాడి వెనుక పాక్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగించే జైషే మహ్మద్ (Jaish-e-Mohammed) ఉగ్ర ముఠా ప్రమేయం ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో బయటపడింది. వైద్యుల టెర్రర్ మాడ్యూల్గా పిలుస్తున్న ఈ గ్రూప్ దిల్లీతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా విధ్వంసకర దాడులకు సిద్ధమవుతోందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
200 ఐఈడీల తయారీ- భారీ బాంబు కుట్ర
దర్యాప్తు సంస్థల వివరాల ప్రకారం, టెర్రర్ మాడ్యూల్ జనవరి నెల నుంచే పథకం ప్రకారం పనిచేస్తోంది. అత్యంత శక్తివంతమైన సుమారు 200 ఐఈడీలను (IEDs) సిద్ధం చేసే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు తేలింది. వీటిని ఉపయోగించి దిల్లీలోని ముఖ్య ప్రాంతాలతో పాటు రైల్వే స్టేషన్లు, షాపింగ్ మాల్స్ వద్ద భారీ పేలుళ్లకు పన్నాగం పన్నారు. ఈ ఉగ్రవాద ముఠా కేవలం రాజధానికే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా వరుస దాడులకు సిద్ధమవుతోందని సమాచారం.
2900 కిలోల పేలుడు పదార్థాల స్వాధీనం
టెర్రర్ మాడ్యూల్ నెట్వర్క్పై ఇటీవల జమ్మూకశ్మీర్, హరియాణా, ఉత్తర్ప్రదేశ్, కేంద్ర ఏజెన్సీలు సంయుక్తంగా చేసిన ఆపరేషన్లో పెద్ద ఎత్తున పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఆపరేషన్లో 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు అమ్మోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్, సల్ఫర్ వంటివి సీజ్ చేశారు. ఈ పరిమాణం ద్వారా ఉగ్రవాదులు పెద్ద స్థాయిలో దాడులకు సిద్ధమైనట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల్లో కొత్త ఆధారాలు
ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడు జరిగిన ప్రదేశం నుంచి ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు సుమారు 40 నమూనాలను సేకరించారు. వాటి విశ్లేషణలో అమ్మోనియం నైట్రేట్ ఆనవాళ్లు లభించాయని, అదనంగా మరొక అత్యంత శక్తిమంతమైన పేలుడు పదార్థం కూడా ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు- అన్ని కోణాల్లో విచారణ
దిల్లీ పేలుడు కేసును జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) స్వీకరించింది. ఇందుకోసం 10 మంది అధికారులతో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. జమ్మూకశ్మీర్, దిల్లీ, హరియాణా పోలీసుల నుంచి కేసు వివరాలను సేకరించి, అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగిస్తోంది. నిందితుల ఆర్థిక లావాదేవీలు, విదేశీ ఫండింగ్ మూలాలు, వారిని వెనకనుంచి నడిపిస్తున్న మాస్టర్మైండ్ గురించిన వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
ఇంటెలిజెన్స్ బూరోతో ఎన్ఐఏ చర్చలు
దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు వేగం పెంచేందుకు బుధవారం సాయంత్రం ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (IB) చీఫ్, ఎన్ఐఏ డీజీ మధ్య కీలక భేటీ జరగనుంది. ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించిన దృష్ట్యా, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా నిరోధక చర్యలపై చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దిల్లీలోని ఎర్రకోట పేలుడు కేసు కేవలం ఒకే ఘటన కాకుండా, పెద్ద కుట్రలో భాగమని విచారణ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
