'డాక్టర్‌ షాహిన్‌ షహిద్‌ నా భార్య'- విచారణలో ఉగ్రడాక్టర్ ముజమ్మిల్ షకీల్

డాక్టర్‌ షాహిన్‌ షహిద్‌ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ కాదని, తన భార్య అని వెల్లడించిన ముజమ్మిల్​- 2023లో నిఖా జరిగిందని వెల్లడి

Delhi Blast Case Investigation
Delhi Blast Case Investigation (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Delhi Blast Case Investigation : దిల్లీ కారు బాంబు పేలుడు కేసులో రోజుకో కొత్తకోణం వెలుగులోకి వస్తోంది. ఇప్పటికే ఎన్నో విస్తుపోయే విషయాలు బయటపడగా తాజాగా మరో వార్త తెలిసింది. కొద్ది రోజుల క్రితం అరెస్ట్​ అయిన నిందితురాలు డాక్టర్‌ షాహిన్‌ షహిద్‌ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ కాదని, తన భార్య అని సహ నిందితుడు ముజమ్మిల్ షకీల్ వెల్లడించాడు. విచారణలో భాగంగా 2023లో తమ నిఖా జరిగిందని చెప్పాడు. అల్‌-ఫలా యూనివర్సిటీ సమీపంలోని మతపరమైన ప్రదేశం అందుకు వేదికైందని పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు దర్యాప్తు అధికారులను ఉటంకిస్తూ జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.

అంతేకాకుండా ఉగ్రకార్యకలాపాలు కొనసాగించడానికి షాహిన్​ డబ్బు సాయం చేసేదని విచారణలో తెలిసింది. 2023లో ఆయుధాలు కొనేందుకు ముజమ్మిల్‌కు షాహిన్‌ రూ.6.5 లక్షలు ఇచ్చిందని, 2024లో బాంబర్ ఉమర్ నబీకి ఫోర్డ్ ఎకోస్పోర్ట్ కారు కొనేందుకు రూ.3లక్షలు ఇచ్చినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో ముజమ్మిల్, షాహిన్‌ మధ్య ఉన్న బంధం బయటపడింది. దీంతో షాహిన్‌కు జైషే మహమ్మద్ మాడ్యూల్‌తో ఉన్న సంబంధాలు వెల్లడవుతాయా? అనే దిశగా అధికారులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కాగా, జైషే మహిళా విభాగంలో షాహిన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఇప్పటికే వెలుగులోకి వచ్చింది. అలాగే ఆ మాడ్యూల్‌ ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు సమీకరించుకునేందుకు ఆమె దాదాపు రూ.27 నుంచి 28 లక్షలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే అది ఒక మతపరమైన విరాళమని ఆమె దర్యాప్తులో వెల్లడించినట్లు సమాచారం.

జైషే మహిళా బ్రిగేడ్‌ల ఏర్పాటుకు షాహిన్​ ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులు
ఇదిలా ఉండగా ఈ ఏడాది మే నెలలో నిర్వహించిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో జైషే చీఫ్‌ మసూద్‌ అజార్‌ ఉగ్ర సంస్థకు చెందిన ప్రధాన కేంద్రం ధ్వంసమైంది. అంతేకాదు ఆ దాడుల్లో మసూద్​ అజార్​ కుటుంబం ఛిన్నాభిన్నమైంది. ఈ క్రమంలో జైషే మహిళా బ్రిగేడ్‌ల ఏర్పాటుకు షాహిన్​ ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులు ప్రారంభించినట్లు నిఘా వర్గాలు ఇదివరకే గుర్తించాయి. ఈ జమాత్‌ ఉల్‌ మొమినాత్‌ విభాగానికి మసూద్‌ సోదరి సాదియా అజార్‌ నేతృత్వం వహిస్తున్నట్లు తెలుసుకున్నాయి. అయితే ఈ విభాగంలో షాహిన్‌కు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది. పాక్‌లోని ఉగ్రవాదుల నుంచి అందుతున్న ఆదేశాలతో భారత్‌లో మహిళా విభాగాలు స్థాపించి, వారి నియామకాలు చేపట్టడం వంటి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి.

మరోవైపు నవంబర్ 10న ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు బాంబు పేలుడు వెనక కుట్ర కోణాలను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ(ఎన్​ఐఏ) విచారిస్తోంది. ఇప్పటికే దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. పేలుడులో చనిపోయిన సూసైడ్ బాంబర్‌ ఉమర్ నబీకి ఆశ్రయమిచ్చిన ఫరీదాబాద్‌కు చెందిన షోయబ్‌ అనే వ్యక్తిని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్​ఐఏ అధికారులు తాజాగా అరెస్టు చేశారు. దీంతో ఈ కేసులో అరెస్టైన వారి సంఖ్య కాస్త ఏడుకు చేరింది. షోయబ్​ ఉమర్‌కు పది రోజులపాటు ఆశ్రయమివ్వడమే కాకుండా ఎర్రకోట వద్ద ఉగ్ర దాడికి ముందు పేలుడు పదార్థాలను కూడా సరఫరా చేసినట్లు తెలిపారు. పోలీసుల అదుపులో ఉన్న అనుమానితుల్లో ఒకడైన డా.ముజమ్మిల్ షకీల్ ఇచ్చిన సమాచారంతో షోయబ్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

