జమ్మూకశ్మీర్లో మరో ఉగ్రదాడి- ఇద్దరు వలస కార్మికులు మృతి
కుల్గామ్ జిల్లాలోని ఇటుక బట్టీ వద్ద కాల్పులు జరిపిన ఉగ్రవాదులు- గాయపడిన ఇద్దరు కార్మికులు చికిత్స పొందుతూ మృతి- ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించిన భద్రతా బలగాలు
Published : August 1, 2026 at 9:50 AM IST
Terror Attack In Jammu And Kashmir : జమ్మూకశ్మీర్లో కుల్గామ్ జిల్లాలోని కేలం ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ ఇటుక బట్టీ వద్ద శుక్రవారం రాత్రి దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఇద్దరు వలస కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉగ్రవాదులు కార్మికులను లక్ష్యంగా చేసుకుని విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన దీపక్ రత్రే ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగానే మృతిచెందాడు. మరో కార్మికుడు బోపిందర్ను తొలుత అనంతనాగ్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రికి, అనంతరం శ్రీనగర్లోని ఎస్కేఐఎంఎస్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించినప్పటికీ ప్రాణాలు దక్కలేదు. మృతులిద్దరూ సుమారు 20 ఏళ్ల వయసు గల ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన వలస కార్మికులని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ఘటనతో భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఉగ్రవాదుల కోసం విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అనంతనాగ్లో ఓ పోలీసు అధికారిని ఉగ్రవాదులు కాల్చిచంపిన ఘటన జరిగిన పది రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ దాడి చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అంతకుముందు 2024 ఫిబ్రవరి 7న శ్రీనగర్లోని షహీద్ గంజ్ ప్రాంతంలో పంజాబ్కు చెందిన వలస కార్మికులు అమృత్పాల్ సింగ్, రోహిత్ మసీహ్లను కూడా ఉగ్రవాది కాల్చిచంపాడు. తాజా ఘటనతో జమ్మూకశ్మీర్లో వలస కార్మికుల భద్రతపై మరోసారి ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. భద్రతా బలగాలు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాయి.