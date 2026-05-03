ఓట్ల లెక్కింపు సమీపించిన వేళ ఉద్రిక్తతలు- దీదీ సిట్టింగ్ స్థానంలో రగడ- బీజేపీ నేత ఇంటిపైకి కాల్పులు

మమతా బెనర్జీ అసెంబ్లీ స్థానంలో స్ట్రాంగ్​ రూంపై రగడ- టీఎంసీ, బీజేపీ శ్రేణులు పరస్పరం విమర్శలు- బీజేపీ కీలక నేత కుందన్ సింగ్‌ ఇంటిపై పలువురు సాయుధులు కాల్పులు

West Bengal Counting Tension
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 3, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
West Bengal Counting Tension : అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు తేదీ (మే 4) సమీపించిన వేళ బంగాల్‌లో ఉద్రిక్తతలను పెంచే పలు ఘటనలు జరిగాయి. సాక్షాత్తూ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి, సీఎం మమతా బెనర్జీ పోటీ చేస్తున్న భవానీపుర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఈవీఎంలను భద్రపర్చిన స్ట్రాంగ్ రూంపై రగడ రాచుకుంది. ఇక నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లా నవ్‌పారాకు చెందిన బీజేపీ కీలక నేత కుందన్ సింగ్‌ ఇంటిపై పలువురు సాయుధులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలపై టీఎంసీ, బీజేపీ శ్రేణులు పరస్పరం విమర్శలను గుప్పించుకుంటున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణపై ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టింది.

సీఎం మమత సిట్టింగ్ స్థానంలో ఉద్రిక్తత
భవానీపుర్ అసెంబ్లీ స్థానం కోల్‌కతా జిల్లాలో ఉంది. ఇది సీఎం మమతా బెనర్జీ సిట్టింగ్ స్థానం. అందుకే అక్కడ ఏం జరిగినా సీఎం మమత వెంటనే స్పందిస్తారు. ఈ నియోజకవర్గంలో ఈవీఎంలను భద్రపర్చిన సఖావత్ మెమోరియల్ గర్ల్స్ హైస్కూల్ ఆవరణలోకి బీజేపీ జెండాలతో కూడిన రెండు కార్లను అనధికారికంగా అనుమతించారంటూ గురువారం (ఏప్రిల్ 30న) రాత్రి టీఎంసీ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. బీజేపీ జెండా కలిగిన కార్లు ఈవీఎంలను భద్రపర్చిన స్ట్రాంగ్ రూంల సమీపం దాకా వెళ్లాయని వారు ఆరోపించారు. దీంతో వెంటనే సీఎం మమత అక్కడికి చేరుకున్నారు. గురువారం రాత్రి అక్కడ నాలుగు గంటలు ఆమె ధర్నా చేశారు. కొత్త అప్‌డేట్ ఏమిటంటే, ఆదివారం (మే 3న) ఉదయం సమయానికి ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆ హైస్కూలుకు 100 మీటర్ల దూరంంలో టీఎంసీ కార్యకర్తలు శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. తమ శిబిరం నుంచే స్ట్రాంగ్ రూం భద్రతను వారు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

బీజేపీ నేత ఇంటిపై సాయుధుల కాల్పులు
నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లా నవ్‌పారాలో నివసించే బీజేపీ కీలక నేత కుందన్ సింగ్‌ ఇంటిపైకి శనివారం అర్ధరాత్రి పలువురు సాయుధులు కాల్పులు జరిపారు. ఈమేరకు ఆయన ఫిర్యాదు చేయడంతో సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బారక్‌పూర్ జిల్లా బీజేపీ కార్యదర్శిగా కుందన్ సింగ్‌ వ్యవహరిస్తున్నారు. శనివారం అర్ధరాత్రి 12.05 గంటలకు ఇద్దరు సాయుధ వ్యక్తులు బైక్‌పై నవ్‌పారాలోని ఆయన ఇంటి వద్దకు చేరుకొని, ఇంటిపైకి కాల్పులు జరిపారని నవ్‌పారా అసెంబ్లీ స్థానం బీజేపీ అభ్యర్థి అర్జున్ సింగ్ వెల్లడించారు. కుందన్ సింగ్‌‌ను హత్య చేసేందుకు దుండగులు యత్నించారని ఆయన ఆరోపించారు. నిందితులు గరూలియా ఏరియా వాస్తవ్యులని, వాళ్లకు నేరచరిత్ర ఉందన్నారు. ఈవివరాలను ఎన్నికల సంఘానికి అందించామని తెలిపారు.

