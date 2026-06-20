ETV Bharat / bharat

ఆలయం పై కప్పు కూలి ఆరుగురు భక్తులు దుర్మరణం- పదుల సంఖ్యలో శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న జనం!

పరభణి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ యశవాడి దేవస్థానంలో ఘటన- ఒక్కసారిగా కూలిపోయిన హనుమాన్​ మందిర పైకప్పు

Maharashtra Temple Roof Collapses
Maharashtra Temple Roof Collapses (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 5:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Maharashtra Temple Roof Collapses : మహారాష్ట్రలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పరభణి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ యశవాడి దేవస్థానంలో హనుమాన్ మందిర సభా మండపం పైకప్పు ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఆరుగురు భక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 30 నుంచి 40 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారని తెలుస్తోంది. శనివారం కావడంతో ఆలయంలో కీర్తనలు, మహాప్రసాదం కోసం భక్తులు భారీగా తరలివచ్చిన సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.

TAGGED:

TEMPLE ROOF COLLAPSES MAHARASHTRA
MAHARASHTRA TEMPLE ROOF COLLAPSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.