ఆలయం పై కప్పు కూలి ఆరుగురు భక్తులు దుర్మరణం- పదుల సంఖ్యలో శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న జనం!
పరభణి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ యశవాడి దేవస్థానంలో ఘటన- ఒక్కసారిగా కూలిపోయిన హనుమాన్ మందిర పైకప్పు
Maharashtra Temple Roof Collapses (ETV Bharat)
Published : June 20, 2026 at 5:31 PM IST
Maharashtra Temple Roof Collapses : మహారాష్ట్రలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పరభణి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ యశవాడి దేవస్థానంలో హనుమాన్ మందిర సభా మండపం పైకప్పు ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఆరుగురు భక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 30 నుంచి 40 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారని తెలుస్తోంది. శనివారం కావడంతో ఆలయంలో కీర్తనలు, మహాప్రసాదం కోసం భక్తులు భారీగా తరలివచ్చిన సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.