'మీ CM అభ్యర్థి ఎవరో చెప్పండి'- NDAకు తేజస్వీ యాదవ్ ప్రశ్న
ఎన్డీఏపై విపక్ష సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ విమర్శనాస్త్రాలు
Published : October 28, 2025 at 1:05 PM IST
Tejashwi Yadav On NDA CM Candidate : బిహార్ ఎన్నికల్లో సీఎం అభ్యర్థి ఎవరో ప్రకటించాలని ఎన్డీఏ కూటమిని రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (ఆర్జేడీ) అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరో మహాగఠ్బంధన్ ప్రకటించిందని, ఇక ఆ విషయంపై క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఎన్డీఏ కూటమిపై ఉందన్నారు. మంగళవారం రోజు పట్నా నగరం వేదికగా 'తేజస్వీ ప్రణ్ పత్ర' పేరుతో ఆర్జేడీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేస్తామని విలేకరులకు తేజస్వీ తెలిపారు. రానున్న ఐదేళ్లలో బిహార్లో ఏయే పనులు చేయబోతున్నామనే వివరాలన్నీ 'తేజస్వీ ప్రణ్ పత్ర'లో ఉన్నాయన్నారు. విపక్ష ఇండియా కూటమిపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడాన్ని ఆపి, అజెండా, విజన్ ఏమిటో చెప్పాలని ఎన్డీఏ కూటమిని ఆయన కోరారు.
'మాకు విజన్ ఉంది- మీకు ఉందా?'
'వచ్చే ఐదేళ్లలో రాష్ట్రంలో ఏయే పథకాలను అమలు చేయబోతున్నారో ఎన్డీఏ కూటమి చెప్పాలి. రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారో ప్రజలకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి. 'తేజస్వీ ప్రణ్ పత్ర' రూపంలో మేం బిహార్ కోసం ఒక రోడ్ మ్యాప్ను సిద్ధం చేశాం. ఒక స్పష్టమైన విజన్తో మేం ఉన్నాం. బిహార్ను నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు ఏమేం చేయాలనే దానిపై మాకు క్లారిటీ ఉంది. కానీ ఎన్డీఏ కూటమి నేతలు కేవలం నెగెటివ్ అంశాలనే మాట్లాడుతుంటారు. మా నేతలను విమర్శించడమే వాళ్ల పనిగా మారింది' అని తేజస్వీ యాదవ్ తెలిపారు.
#WATCH | Patna, Bihar: Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, " we have announced the cm's face as well. today, we are going to release the 'tejashwi pran patra' on how we are going to work for the next 5 years. we want nda to announce the name of their… pic.twitter.com/8BHcZZAdZZ— ANI (@ANI) October 28, 2025
ఛఠ్ పండుగ స్పెషల్ రైళ్ల సంగతేమైంది?
'ఛఠ్ పూజల వేళ బిహార్కు చెందిన ఎంతోమంది రైల్వే ప్రయాణికులు అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఛఠ్ పండుగ కోసం 12వేల స్పెషల్ రైళ్లను నడుపుతామని రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ చెప్పారు. కానీ బిహారీ సోదరులు, సోదరీమణులంతా రైళ్లలో కిక్కిరిసి ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. మరి స్పెషల్ రైళ్ల సంగతేమైంది? ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వాన్ని మార్చాలని ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యారు. రాష్ట్ర ప్రజలంతా మార్పును కోరుకుంటున్నారు. మా పర్యటనల్లో ఇదే విషయాన్ని గుర్తించాం. ఛఠ్ పండుగ కోసం తిరిగొచ్చిన వలస కార్మికులు, రాష్ట్రంలోని అధ్వాన పరిస్థితులను చూసి ఆవేదనకు గురవుతున్నారు' అని తేజస్వీ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH Patna (Bihar): RJD leader Tejashwi Yadav says, " today we are starting the election campaign and we have to go everywhere in bihar, and this time the people of bihar are in the mood for change... those who migrated from bihar for livelihood, those who went out for daily… pic.twitter.com/zVc4iKSP8a— ANI (@ANI) October 28, 2025
అక్టోబరు 19, 23 తేదీల్లో కీలక ప్రకటనలు
తాజాగా అక్టోబరు 19న కేంద్ర మంత్రి, లోక్ జనశక్తి పార్టీ అధినేత చిరాగ్ పాశ్వాన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఎన్డీఏ కూటమి సీఎం అభ్యర్థిగా నీతీశ్ కుమార్ ఉంటారని, ఆయనకు తన మద్దతు ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఎన్నికయ్యే ఎన్డీఏ కూటమి ఎమ్మెల్యేలంతా మరోసారి నీతీశ్నే సీఎంగా ఎన్నుకుంటారని స్పష్టం చేశారు. తమ సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్, డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థి ముకేశ్ సహనీ అని అక్టోబరు 23న విపక్ష ఇండియా కూటమి ప్రకటించింది.
సామాజిక సమీకరణాలకు విపక్ష కూటమి ప్రాధాన్యత
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ ఎన్డీఏ, ఇండియా కూటముల మధ్యే జరుగుతోంది. రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీ కూడా ఎన్నికల బరిలో ఉంది. నవంబరు 6, 11 తేదీల్లో రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. బిహార్ ఓటర్ల తీర్పు ఏమిటి అనేది నవంబరు 14న తెలిసిపోతుంది. విపక్ష ఇండియా కూటమిలో మెజారిటీ స్థానాల్లో ఆర్జేడీ పోటీ చేస్తోంది. అందుకే ఈ కూటమి నుంచి సీఎం అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్ను ప్రకటించారు. ఈ కూటమిలో అత్యధిక సీట్లను పొందిన రెండో పార్టీగా కాంగ్రెస్ ఉంది. అయినప్పటికీ డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్ధిత్వాన్ని వికాస్ శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (వీఐపీ) అధినేత ముకేశ్ సహానీ పొందడం గమనార్హం. సామాజిక సమీకరణాల కోసమే ఇండియా కూటమి ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎన్నికల వేళ ఆర్జేడీ కీలక నిర్ణయం- ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు సహా 27మంది నాయకులపై వేటు
బిహార్లో NDA, జన్ సురాజ్ పార్టీ మధ్యే పోటీ- మూడో ప్లేస్లో మహాగఠ్ బంధన్ : ప్రశాంత్ కిశోర్ జోస్యం