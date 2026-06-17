VPNతో పనిచేస్తున్న టెలిగ్రామ్ యాప్- అధికారికంగా బంద్ చేసినా నో యూజ్!
భారత్లో నిలిచిపోయిన టెలిగ్రామ్ సేవలు- కానీ వీపీఎన్ వాడి టెలిగ్రామ్ను యాక్సెస్ చేస్తున్నారని నిపుణుల వ్యాఖ్య
Published : June 17, 2026 at 1:21 PM IST
Telegram Work In India : నీట్-యూజీ 2026 రీటెస్ట్ నేపథ్యంలో మెసేజింగ్ యాప్ టెలిగ్రామ్పై కేంద్రం తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించింది. జూన్ 22 వరకు సేవలను నిలిపివేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు గూగుల్, యాపిల్ సంస్థలు తమ యాప్ స్టోర్ల నుంచి టెలిగ్రామ్ను తొలగించాయి. అయితే వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ (వీపీఎన్) వినియోగిస్తున్నవారికి యాప్ ఇప్పటికీ పనిచేస్తోందని సైబర్ భద్రతా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
టెలిగ్రామ్ను బ్లాక్ చేయడం వల్ల ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ పూర్తిగా ఆగిపోదని సైబర్ భద్రతా సంస్థ వాయేజర్ ఇన్ఫోసెక్ డైరెక్టర్ జితేన్ జైన్ అభిప్రాయపడ్డారు. వీపీఎన్లను ఉపయోగించే వారు భారత సర్వర్లకు బదులుగా విదేశీ సర్వర్లకు కనెక్ట్ అవుతారని, అందువల్ల టెలిగ్రామ్ సేవలు వారికి అందుబాటులోనే ఉంటాయని ఆయన వివరించారు.