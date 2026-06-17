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VPNతో పనిచేస్తున్న టెలిగ్రామ్‌ యాప్​- అధికారికంగా బంద్​ చేసినా నో యూజ్​!

భారత్‌లో నిలిచిపోయిన టెలిగ్రామ్ సేవలు- కానీ వీపీఎన్​ వాడి టెలిగ్రామ్​ను యాక్సెస్ చేస్తున్నారని నిపుణుల వ్యాఖ్య

Telegram Work In India
Telegram Work In India (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 1:21 PM IST

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Telegram Work In India : నీట్-యూజీ 2026 రీటెస్ట్​ నేపథ్యంలో మెసేజింగ్ యాప్ టెలిగ్రామ్​పై కేంద్రం తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించింది. జూన్​ 22 వరకు సేవలను నిలిపివేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు గూగుల్, యాపిల్ సంస్థలు తమ యాప్ స్టోర్ల నుంచి టెలిగ్రామ్‌ను తొలగించాయి. అయితే వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్‌వర్క్ (వీపీఎన్​) వినియోగిస్తున్నవారికి యాప్ ఇప్పటికీ పనిచేస్తోందని సైబర్ భద్రతా నిపుణులు చెబుతున్నారు.

టెలిగ్రామ్‌ను బ్లాక్ చేయడం వల్ల ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ పూర్తిగా ఆగిపోదని సైబర్ భద్రతా సంస్థ వాయేజర్ ఇన్ఫోసెక్ డైరెక్టర్ జితేన్ జైన్ అభిప్రాయపడ్డారు. వీపీఎన్​లను ఉపయోగించే వారు భారత సర్వర్లకు బదులుగా విదేశీ సర్వర్లకు కనెక్ట్ అవుతారని, అందువల్ల టెలిగ్రామ్ సేవలు వారికి అందుబాటులోనే ఉంటాయని ఆయన వివరించారు.

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TELEGRAM WORK IN INDIA
TELEGRAM WORK IN INDIA

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