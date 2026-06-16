టెలిగ్రామ్పై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- నీట్ పరీక్ష అయ్యే వరకు బ్యాన్
టెలిగ్రామ్ ప్లాట్ఫారమ్పై తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం- ఈనెల 22 వరకు దేశంలో టెలిగ్రామ్ యాప్పై నియంత్రణ చర్యలు- మెసేజ్ ఎడిటింగ్ ఫీచర్ను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని కేంద్ర ఐటీ శాఖ ఆదేశం
Published : June 16, 2026 at 11:42 AM IST
Telegram Ban In India : నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్కు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పరీక్షల్లో అక్రమాలు, ప్రశ్నాపత్రం లీక్ల పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలు, తప్పుడు ప్రచారాలను అరికట్టేందుకు మెసేజింగ్ యాప్ టెలిగ్రామ్పై తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించింది. 2026 జూన్ 22 వరకు దేశంలో టెలిగ్రామ్ సేవల పరిమితం చేయాలని కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
మెసేజ్ ఎడిటింగ్ ఫీచర్పై కూడా ఆంక్ష
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) చేసిన సిఫార్సుల మేరకు, సమాచార సాంకేతిక చట్టం-2000లోని సెక్షన్ 69ఏ కింద ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. జూన్ 21న జరగనున్న నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ రోజుతో పాటు ఆ తర్వాతి రోజు వరకు ఈ పరిమితులు అమల్లో ఉంటాయి. పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులను మోసం చేస్తున్న గ్రూపులు టెలిగ్రామ్ను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాయని, అందుకే ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు ఎన్టీఏ వెల్లడించింది. అయితే టెలిగ్రామ్లో ఇప్పటికే పంపిన సందేశాలను తర్వాత సవరించే సదుపాయాన్ని కూడా జూన్ 30 వరకు భారతదేశంలో నిలిపివేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
పరీక్ష ముగిసిన తర్వాత అసలు ప్రశ్నాపత్రాలను పాత సందేశాల్లో జతచేసి, అవి ముందుగానే లీక్ అయ్యాయని తప్పుడు ఆధారాలు సృష్టించే ఘటనలు ఇటీవల పెరిగినట్లు ఎన్టీఏ పేర్కొంది. ఈ ఫీచర్ను దుర్వినియోగం చేస్తూ కొందరు నిర్వాహకులు పరీక్ష అనంతరం అసలు ప్రశ్నాపత్రాన్ని పాత పోస్టుల్లో జతచేసి, వాటి స్క్రీన్షాట్లను సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపింది. టెలిగ్రామ్ను విద్య, ఉద్యోగ, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఉపయోగించే లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు ఈ నిర్ణయం కొంత అసౌకర్యం కలిగించవచ్చని ఎన్టీఏ అంగీకరించింది. అయితే పరీక్షల పారదర్శకత, భద్రత కోసం ఈ చర్యలు తప్పనిసరి అయ్యాయని తెలిపింది.
Telegram access restricted in India for re- NEET following recommendations of NTA— ANI (@ANI) June 16, 2026
" ministry of electronics and information technology has issued notification a direction under section 69 a of the information technology act, 2000, restricting access to the telegram platform in… pic.twitter.com/3TzJepOoej
జూన్ 21న రీ-ఎగ్జామ్
దేశవ్యాప్తంగా మే 3న నిర్వహించిన నీట్-యూజీ 2026 పరీక్షలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తడంతో ఆ పరీక్షను రద్దు చేశారు. దీంతో లక్షలాది మంది వైద్య విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అనిశ్చితిలో పడింది. ఈ నేపథ్యంలో జూన్ 21న మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అలాగే రీ-ఎగ్జామ్ ప్రశ్నపత్రాల తయారీలో పాల్గొన్న నిపుణులను రహస్య ప్రదేశంలో లాక్డౌన్లో ఉంచినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయినా సరే రీటెస్ట్ పేపర్ కూడా లీక్ అయిందంటూ వదంతులు వ్యాపించాయి. వాటిని ఇప్పటికే ఎన్టీఏ ఖండించింది.
విద్యార్థులకు ఎన్టీఏ సూచనలు
నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారమే జూన్ 21న జరుగుతుందని స్పష్టం చేసింది. పరీక్షకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం అధికారిక ఎన్టీఏ ప్రకటనలు, వెబ్సైట్ను మాత్రమే నమ్మాలని సూచించింది. ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతున్న తప్పుడు సమాచారాన్ని, పేపర్ లీక్ ప్రకటనలను పూర్తిగా విస్మరించాలని కోరింది. మోసపూరిత కాల్స్ లేదా సందేశాలు వచ్చినట్లయితే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ 1930 లేదా జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని ఎన్టీఏ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు సూచించింది.
ఎన్టీఏ ప్రకారం, కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సీ) ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన సమన్వయ సంస్థగా పనిచేస్తోంది. ఎన్టీఏ, రాష్ట్ర పోలీసుల నుంచి వచ్చిన సమాచారంతో బిహార్, గుజరాత్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల పోలీసులు కలిసి అనేక టెలిగ్రామ్ ఛానళ్లు, గ్రూపులు, బాట్లను తొలగించారు. 'PAPER LEAKED NEET', 'Re-NEET 2026', 'Private Mafia', 'REE NEET MAFIAA' వంటి పేర్లతో నడుస్తున్న ఛానళ్లు పరీక్ష పేపర్ ఇస్తామని చెప్పి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి వేల నుంచి లక్షల రూపాయల వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.