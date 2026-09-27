ఇకపై రీఛార్జ్ సైకిల్ 30 రోజులు- డేటా లేకుండా కాల్స్కు ప్రత్యేక ప్లాన్లు- ఎంపీ రాఘవ్ చడ్ఢా హర్షం
ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ వినియోగదారులకు 30 రోజుల రీఛార్జ్ ప్లాన్లు- ఏడాదిలో 13 సార్లు రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు- డేటా అవసరం లేనివారికి వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్-ఓన్లీ ప్లాన్లు
Published : September 27, 2026 at 5:44 PM IST
Prepaid Mobile Users Validity : ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఇప్పటివరకు 28 రోజుల చొప్పున ఉండే రీఛార్జ్ సైకిల్తో ఏడాదికి 13 సార్లు రీఛార్జ్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇకపై 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రీఛార్జ్ ప్లాన్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీంతో ఏడాదికి 12 సార్లు రీఛార్జ్ చేస్తే సరిపోనుంది. ఈ నిర్ణయంపై బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చడ్ఢా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
టెలికాం వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రాయ్) కొత్త నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది. టెలికాం వినియోగదారుల రక్షణ (పదమూడవ సవరణ) నిబంధనలు, 2026 పేరుతో ఈ మార్పులను సెప్టెంబర్ 22న విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం టెలికాం సంస్థలు వినియోగదారులకు మరిన్ని రీఛార్జ్ ఆప్షన్లు అందించాల్సి ఉంటుంది.
28 రోజుల సైకిల్కు చెక్
చాలా కాలంగా ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ వినియోగదారులకు 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రీఛార్జ్ ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని నెలవారీ ప్లాన్లుగా పరిగణించినా ఒక నెలలో సాధారణంగా 30 లేదా 31 రోజులు ఉంటాయి. దీంతో ఏడాదిలో 12 నెలలకు బదులుగా 13 సార్లు రీఛార్జ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడేది. ఈ అంశాన్ని రాఘవ్ చడ్ఢా మార్చి 11న పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించారు. 12 నెలలు ఉన్న ఏడాదిలో 13 రీఛార్జ్లు ఎందుకు చేయాల్సి వస్తోందని ఆయన ప్రశ్నించారు. వినియోగదారులకు 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కూడిన నెలవారీ రీఛార్జ్ ప్లాన్లు అందించాలని కోరారు. తాజాగా ట్రాయ్ తీసుకొచ్చిన నిబంధనల్లో 30 రోజుల వ్యాలిడిటీకి సంబంధించిన ఆప్షన్ కూడా ఉంది. దీంతో ప్రతి నెలా ఒకే తేదీన రీఛార్జ్ చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఒక నెలలో ఆ తేదీ లేకపోతే ఆ నెల చివరి రోజున రెన్యువల్ జరిగేలా నిబంధనలు రూపొందించారు.
డేటా అవసరం లేనివారికి ప్రత్యేక ప్లాన్లు
కొత్త నిబంధనల్లో మరో కీలక అంశం వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్-ఓన్లీ స్పెషల్ టారిఫ్ వోచర్లు (STVs). ప్రస్తుతం టెలికాం సంస్థలు అందించే చాలా రీఛార్జ్ ప్లాన్లలో వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్తో పాటు డేటా కూడా ఉంటుంది. అయితే ప్రతి వినియోగదారుడికి డేటా అవసరం ఉండదు. ముఖ్యంగా ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ ఎక్కువగా ఉపయోగించని వారు కేవలం కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ కోసం రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి వారికి డేటా లేకుండా వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్ మాత్రమే ఉండే ప్రత్యేక ప్లాన్లు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ట్రాయ్ నిర్ణయించింది. 30 రోజులు లేదా అంతకంటే తక్కువ వ్యాలిడిటీ ఉన్న వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్, డేటా ఎస్టీవీలకు అనుగుణంగా వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్-ఓన్లీ ఎస్టీవీలను కూడా టెలికాం ఆపరేటర్లు అందించాల్సి ఉంటుంది.
తక్కువ బడ్జెట్ వినియోగదారులకు ఉపయోగం
ట్రాయ్ ప్రకారం, డేటా అవసరం లేని, తక్కువ బడ్జెట్లో మొబైల్ సేవలను ఉపయోగించుకునే వినియోగదారులకు ఈ మార్పులు ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పటివరకు వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్-ఓన్లీ ప్లాన్లు మార్కెట్లో పరిమితంగా ఉండటంతో వినియోగదారులకు పెద్దగా ఆప్షన్లు లేకుండా పోయాయి. అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని ప్లాన్లు ఎక్కువ వ్యాలిడిటీతో ఉండటంతో తక్కువ కాలానికి, తక్కువ ఖర్చుతో రీఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి. కొత్త నిబంధనలతో వివిధ వ్యాలిడిటీ కాలాలకు అనుగుణంగా వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్-ఓన్లీ ప్లాన్లు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
'కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్కు ఉదాహరణ'
ట్రాయ్ నిర్ణయంపై రాఘవ్ చడ్ఢా స్పందిస్తూ, ఇది కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్కు మంచి ఉదాహరణ అని అన్నారు. ప్రజలు తనతో పంచుకున్న ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ సమస్యలను మార్చి 11న పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించానని చెప్పారు. 12 నెలలు ఉన్న ఏడాదిలో 13 రీఛార్జ్లు చేయాల్సి రావడం, 28 రోజుల సైకిల్ స్థానంలో 30 రోజుల ప్లాన్లు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని అప్పట్లో చెప్పినట్లు గుర్తుచేశారు. అలాగే డేటా ఉపయోగించని వినియోగదారుల కోసం వాయిస్-ఓన్లీ ప్లాన్లు ఉండాలని కోరినట్లు తెలిపారు. తాజా నిర్ణయంతో ప్రభుత్వం వినియోగదారుల సమస్యలను పరిష్కరించిందని చడ్ఢా పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ట్రాయ్కు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నిజమైన ప్రజా సమస్యలను కలిసి పరిష్కరించుకునే విధంగా ఇలాంటి చర్యలు కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు.
'స్పామ్ కాల్స్ కట్టడికి AI ఆధారిత గుర్తింపు వ్యవస్థ'- రూల్స్ కఠినం చేసిన ట్రాయ్
TRAI కీలక నిర్ణయం: యుటిలిటీ, కొరియర్ సేవల కోసం '1601' నంబర్ సిరీస్ ప్రారంభం