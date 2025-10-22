మహాగఠ్ బంధన్లో వివాదాలు లేవు- 24 గంటల్లో సర్దుకుంటాయ్: తేజస్వీ యాదవ్
మహాగఠ్ బంధన్ గురించి తేజస్వీ యాదవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు- గురువారం నాటికి అన్నీ సర్దుకుంటాయన్న ఆర్జేడీ నేత
Published : October 22, 2025 at 12:40 PM IST
Tejashwi Yadav On Mahagathbandhan : మహాగఠ్ బంధన్లో విభేదాలున్నాయని వచ్చిన ఊహాగానాలను ఆర్జేడీ నాయకుడు, బిహార్ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం తేజస్వీ యాదవ్ తోసిపుచ్చారు. కూటమిలో ఎటువంటి వివాదాలు లేవని తెలిపారు. 24 గంటల్లో అన్ని సర్దుకుంటాయని చెప్పారు. అలాగే రాష్ట్రంలోని కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను పర్మినెంట్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వారికి శాశ్వత ప్రభుత్వ సిబ్బంది హోదా ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు విలేకరుల సమావేశంలో తేజస్వీ వ్యాఖ్యానించారు.
"విపక్ష కూటమి మహాఘట్ బంధన్లో ఎటువంటి వివాదాలు లేవు, రేపటికి అన్నింటికి సమాధానాలు లభిస్తాయి. కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు అన్ని ప్రభుత్వ సేవలను అందిస్తున్నా దోపిడీకి గురవుతున్నారు. వారికి కారణం తెలియజేయకుండానే ఉద్యోగాల నుంచి తొలగిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులందరినీ పర్మినెంట్ చేస్తాం. వారికి శాశ్వత ప్రభుత్వ సిబ్బంది హోదా ఇవ్వడానికి మేము కృషి చేస్తాం" అని బిహార్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్ తెలిపారు.
#WATCH | Patna, Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav says, " we have kept forward our vision before as well, and they (nda) are just copying the schemes announced by us... we have announced today that once we form our government, jeevika cm (community mobilisers) didis will be made… pic.twitter.com/r7lqMMkuh2— ANI (@ANI) October 22, 2025