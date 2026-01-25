ఆర్జేడీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా తేజస్వీ యాదవ్- తోలుబొమ్మ యువరాజుకు పట్టాభిషేకమన్న లాలూ కూతురు
జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో తేజస్వీ యాదవ్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నియామకం- వారసత్వ రాజకీయాలకు స్పష్టత- అదే సమయంలో రోహిణి ఆచార్య తీవ్ర ఆరోపణలు
Published : January 25, 2026 at 3:25 PM IST
RJD Working President : బిహార్లోని పట్నా కేంద్రంగా జరిగిన ఆర్జేడీ (రాష్ట్రీయ జనతా దళ్) జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశం బిహార్ రాజకీయాల్లో మరో కీలక మలుపుగా మారింది. పార్టీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమారుడు, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి తేజస్వీ యాదవ్ను పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నియమిస్తూ అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. ఈ నిర్ణయంతో ఆర్జేడీలో వారసత్వ రాజకీయాలకు స్పష్టత వచ్చినట్టయింది.
కీలక బాధ్యతలు అందుకున్న తేజస్వీ
ఇటీవల జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీకి తీవ్ర ఎదురుదెబ్బ తగలింది. మహాగఠ్బంధన్ తరఫున ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్ పోటీ చేసినప్పటికీ ఫలితాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాలేదు. ఆ పరాజయానంతరం పార్టీ భవిష్యత్ దిశపై చర్చలు సాగుతుండగా, జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో తేజస్వీకి కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు.
एक नए युग का शुभारंभ!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) January 25, 2026
श्री @yadavtejashwi जी बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष! @yadavtejashwi pic.twitter.com/BLFvzXJsJh
సమావేశంలో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, తేజస్వీ యాదవ్తో పాటు పార్టీకి చెందిన పలువురు సీనియర్ నేతలు పాల్గొన్నారు. పార్టీ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో ఆ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ, ఇకపై ఆర్జేడీ నాయకత్వంలో తేజస్వీ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారని వెల్లడించింది. పార్టీ వారసత్వం ఎవరి చేతుల్లోకి వెళ్లబోతోందనే సందేహాలకు ఈ నియామకంతో ముగింపు పలికినట్టైంది. ఇక ఈ సమావేశానికి తేజస్వీ అక్క, పాట్లీపుత్ర లోక్సభ ఎంపీ మీసా భారతి కూడా హాజరయ్యారు. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవిపై ఆమె కూడా ఆసక్తి చూపుతుందన్న ప్రచారం గత కొంతకాలంగా సాగుతోంది. అయితే చివరకు పార్టీ పగ్గాలు తేజస్వికే అప్పగించడంపై లాలూ కుటుంబంలోనూ, పార్టీ వర్గాల్లోనూ భిన్నాభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి.
राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @laluprasadrjd जी ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्ज्वलित कर के किया:@yadavtejashwi #RJD pic.twitter.com/9YFg5e82Tp— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) January 25, 2026
రోహిణి ఆచార్య విమర్శలు
అయితే తేజస్వీ నియామకం వేళ ఆర్జేడీలో అంతర్గత కలహాలు బయటపడ్డాయి. లాలూ ప్రసాద్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య సమావేశానికి కొన్ని గంటల ముందు, ఆ తర్వాత తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆదివారం ఉదయం పార్టీ నియంత్రణ ద్రోహులు, కుట్రదారుల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయిందని ఆరోపించారు. ప్రత్యర్థులు పంపిన వ్యక్తులే ఇప్పుడు పార్టీని నాశనం చేయాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నారని ఆమె ఎక్స్ వేదికగా వ్యాఖ్యానించారు.
जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा, हाशिए पर खड़ी आबादी - वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गयी पार्टी के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक - आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष…— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 25, 2026
పార్టీ పరిస్థితిపై బాధ్యత వహించాల్సిన నేతలు ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండా మౌనం పాటిస్తున్నారని రోహిణి విమర్శించారు. లాలువాద్ సిద్ధాంతాన్ని కాపాడాల్సినవారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. పార్టీ శ్రేయస్సు కోసం మాట్లాడేవారిని దుర్భాషలాడుతున్నారని కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు నేరుగా తేజస్వి వర్గాన్నే లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్టుగా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. తేజస్వీ నియమాకం తర్వాత రాజకీయాల్లో అగ్రశ్రేణి వ్యక్తి అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ముగిసిందని రోహిణి ట్వీట్ చేశారు. తోలుబొమ్మ యువరాజు పట్టాభిషేకం సందర్భంగా చొరబాటు ముఠాకు అభినందనలు అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
सियासत के शिखर - पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप , ठकुरसुहाती करने वालों और " गिरोह - ए - घुसपैठ " को उनके हाथों की "कठपुतली बने शहजादा" की ताजपोशी मुबारक ..<="" p>— rohini acharya (@rohiniacharya2) January 25, 2026
సంబంధాలు తెంచుకుంటున్నట్లు ప్రకటన
గతంలోనే రోహిణి పార్టీ నాయకత్వంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం తర్వాత తాను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు, కుటుంబంతో సంబంధాలు కూడా తెంచుకుంటున్నట్టు ప్రకటించి సంచలనం సృష్టించారు. తనపై ఒత్తిడి తెచ్చినవారిలో తేజస్వికి అత్యంత సన్నిహితుడైన రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ యాదవ్, మరో స్నేహితుడు రమీజ్ ఉన్నారని ఆమె ఆరోపించారు.
ఇక తేజస్వీ అన్న తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ గత ఏడాది పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయన జన్శక్తి జనతా దళ్ పేరిట కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ రాజకీయంగా పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. ఈ పరిణామాలు లాలూ కుటుంబంలో రాజకీయ విభేదాలు ఎంత లోతుగా ఉన్నాయో సూచిస్తున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ సీట్ల సంఖ్య 75 నుంచి కేవలం 24కి పడిపోయింది. ఈ ఘోర పరాజయానికి బాధ్యత ఎవరిది అన్న అంశంపై పార్టీ లోపలే తీవ్ర చర్చ సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తేజస్వీ యాదవ్కు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవి అప్పగించడం, పార్టీ పునరుజ్జీవనానికి లాలూ కుటుంబం తీసుకున్న కీలక అడుగుగా రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
