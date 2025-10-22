తేజస్వీవి అమలు సాధ్యంకాని హామీలు- ఆయన బిహార్ ప్రజలను మోసం చేయడం ఆపాలి: బీజేపీ
ఆర్జేడీ అధ్యక్షుడు లాలూ ప్రసాద్తో గహ్లోత్ భేటీ
Published : October 22, 2025 at 8:01 PM IST
BJP on Tejaswi Yadav : ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ అమలు చేయడం సాధ్యంకాని హామీలతో బిహార్ ప్రజలను మోసం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని బీజేపీ ఆరోపించింది. తేజస్వీ యాదవ్ ఎన్నికల హామీలను పెద్ద జోక్గా అభివర్ణించారు బీజేపీ నేత ఎంపీ సుధాన్షు త్రివేది. ఇలాంటి హామీలు అమలు చేసేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న బిహార్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువ నిధులు అవసరం అవుతాయని తెలిపారు. దీని వెనుక ఆర్జేడీ నాయకులకు ఎలాంటి ఉద్దేశం ఉందన్నారు. బుద్ధుని భూమి అయిన బిహార్ ప్రజలను మోసం చేయడం ఆపాలని సూచించారు. ప్రజలు తెలివిగా ఉండాలని, ఆర్జేడీ చేసిన హామీలకు లొంగవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. అటు ప్రశాంత్ కిషోర్ లక్ష్యంగా జన్ సూరజ్ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మహగఠ్బంధన్ కుట్రకు లేదా కొత్త ప్రయోగాత్మక రాజకీయాల బారిన పడిపోకుండా ఉండాలని అన్నారు.
"ప్రతి కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్ర జనాభా దాదాపు 13.5 కోట్లు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాల్సిన కుటుంబాల సంఖ్య దాదాపు 2.90 కోట్లకు చేరుకుంటుంది. వారి జీతం రూ. 30,000 నుంచి రూ. 2 లక్షల వరకు ఉంటుంది. సగటు జీతం రూ. 75,000 అనుకున్నా రూ. 29 లక్షల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. బిహార్ ప్రస్తుత బడ్జెట్ రూ. 3,17,000 కోట్లు ఉంది."
- సుధాన్షు త్రివేది, రాజ్యసభ ఎంపీ
మరోవైపు బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై ప్రతిపక్ష మహాగఠ్బంధన్లో ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. కొన్ని స్థానాల్లో కూటమికి చెందిన కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ, వామపక్ష పార్టీల మధ్యే పోటీ నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే ఆర్జేడీతో నెలకొన్న విభేదాలకు తెరదించేందుకు రాజస్థాన్ మాజీ సీఎం, సీనియర్ నేత అశోక్ గహ్లోత్ను రంగంలోకి దింపింది కాంగ్రెస్. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం ఆర్జేడీ అధ్యక్షుడు లాలూ ప్రసాద్తో సమావేశమయ్యారు. లాలూతో భేటీ అనంతరం గహ్లోత్ మీడియాతో మాట్లాడతూ బిహార్లో ఇండీ కూటమి ఐక్యంగా పోరాడుతుందని తెలిపారు. గురువారం మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నామని, అందులో అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెబుతామని తెలిపారు.
ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించేందుకు కాంగ్రెస్ సిద్ధంగా ఉందా? అనే ప్రశ్నకు నేరుగా సమాధానం ఇచ్చేందుకు గహ్లోత్ నిరాకరించారు. "రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది. బిహార్లో ఇటీవల నిర్వహించిన ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో ఇది నిరూపితమైంది. ఇరునేతలు రాష్ట్రమంతా పర్యటించారు. వారు సరైన సమయంలో తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. బిహార్లో ప్రతిపక్ష కూటమి గెలవడం ఎంతో ముఖ్యం. మహారాష్ట్రలో మహావికాస్ అఘాడీ ఓటమి తర్వాత వస్తున్న ఎన్నికలు ఇవి. బిహార్ ఎన్నికలు జాతీయ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. సమాజంలో విభజనలకు కారణమైన, ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసిన ఎన్డీయేను ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది. బిహార్ ప్రజలు ఈ పని చేయగలరు." అని తెలిపారు. ఎన్డీయే కూటమిలో తమకన్నా ఎక్కువ విభేదాలు ఉన్నాయని విమర్శించారు. ఐదు- పది సీట్లలో స్నేహపూర్వక పోటీ పెద్ద విషయం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు.
బిహార్లో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా అందులోని 143 సీట్లలో ఆర్జేడీ, 61 సీట్లకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను ప్రకటించాయి. దాదాపు ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఈ రెండు పార్టీల అభ్యర్థులూ బరిలో ఉన్నారు. మరో మూడు సీట్లలోనూ సొంత కూటమి అభ్యర్థులపై హస్తం పార్టీ పోటీకి దిగింది. కాగా, నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుండగా, నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉండనుంది.