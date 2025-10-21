ETV Bharat / bharat

మహిళ మెడలో పూలమాల వేసిన నితీశ్​ కుమార్​- ఆరోగ్యం బాగుందా? అని తేజస్వీ కామెంట్​

బీజేపీ అభ్యర్థి రమా నిషాద్‌ను వేదికపైకి ఆహ్వానించి ఆమె మెడలో పూలమాల వేసిన నితీశ్​ కుమార్​- సంజయ్​ ఝా ఆపినా ఆగని సీఎం

Nitish Kumar
Nitish Kumar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nithish Comments On RJD : ​జేడీయూ అధినేత నితీశ్​ కుమార్, బీజేపీ అభ్యర్థి రమా నిషాద్‌ మెడలో పూలమాల వేశారు. పక్కనే ఉన్న రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ ఝా సీఎం చేయి పట్టుకుని ఆపినా ఆగకుండా ఆమె మెలలో పూలమాల వేశారు. ఇది కాస్త సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​ అయ్యింది. దీంతో ఆర్​జేడీ అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్ స్పందించారు.​ 'నితీశ్​ ఆరోగ్యం బాగుందా?' అని ఎక్స్​లో కామెంట్​ చేశారు. మంగళవారం ముజఫర్‌పుర్ జిల్లాలోని మీనాపుర్ నియోజకవర్గంలో తన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నితీశ్​ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. అనంతరం ఆయన బీజేపీ అభ్యర్థి రమా నిషాద్‌ను వేదికపైకి ఆహ్వానించారు. ఈ క్రమంలో ఈ సన్నివేశం జరిగింది.

మరోవైపు బిహార్‌లో లాలూ ప్రసాద్‌ యాదవ్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మహిళలు కోసం ఏమి చేయలేదని జేడీయూ అధినేత నితీశ్‌ కుమార్‌ విమర్శించారు. దాణా కుంభకోణంలో ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలైనప్పుడు లాలూ తన సీఎం పదవీకి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని గుర్తుచేశారు. అనంతరం రాజకీయాల్లో ఎలాంటి అనుభవం లేని తన భార్య రబ్రీ దేవీకి సీఎం పదవి కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు. కానీ తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మహిళా సాధికారతకు పెద్ద పీట వేసిందన్నారు. మహిళల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో స్వయం సహాయక బృందాల ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ముజఫర్‌పుర్ జిల్లాలోని మినాపుర్ నియోజకవర్గంలో తన తొలి ఎన్నికల ర్యాలీలో నితీశ్​ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాలు, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణను మెరుగుపరచడానికి తన ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాల గురించి నితీశ్​ కుమార్ సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. అదే విధంగా మహిళా సాధికారత కోసం తమ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథకాల గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ఇటీవల ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్‌గార్ యోజన పథకం కింద దాదాపు కోటి మంది మహిళాల ఖాతాల్లో ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయలు చొప్పున జమ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. కానీ, నాడు ఆర్జేడీ పాలనలో ఇందుకు విరుద్ధంగా మహిళలు వివక్షకు గురయ్యారని నితీశ్‌ ఆరోపించారు. ఒకప్పుడున్న పరిస్థితులు కారణంగానే ఆర్జేడీతో పొత్తు పెట్టుకున్నానని, అది తప్పు అని తెలియడానికి తనకు ఎంతో సమయం పట్టలేదని నితీశ్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మిత్రపక్షం ఎన్​డీఏతో శాశ్వతంగా కలిసి పనిచేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

1990లో బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన లాలూ ప్రసాద్, 1997 వరకు ఆ పదవిలో కొనసాగారని, అనంతరం అప్పటి వరకు రాజకీయాల్లో ఎలాంటి అనుభవం లేని తన భార్యకు ముఖ్యమంత్రి పదవిని కట్టబెట్టారని వ్యాఖ్యానించారు. అది అప్పట్లో పెద్ద వివాదానికి దారితీసిందని గుర్తు చేశారు. బిహార్‌లో తాను అధికారం చేపట్టే వరకు శాంతిభద్రతలు అదుపులో లేవని, కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఎంతగా మారిపోయాయో అందరూ చూడాల్సి ఉందని ఆయన అన్నారు. తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హిందూ, ముస్లింల మధ్య వివాదాలు తగ్గాయని నితీశ్ అన్నారు.

మా అభ్యర్థులను బీజేపీ బెదిరిస్తోంది!
బీజేపీ ఒత్తిడి కారణంగా తన పార్టీకి చెందిన ముగ్గురు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారని జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, అధికార ఎన్​డీఏ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామని భయపడి ప్రతిపక్ష అభ్యర్థులను బెదిరిస్తోందని ఆరోపించారు. ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అభ్యర్థులకు భద్రతను కల్పించాలని ఈసీని కోరారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల నుంచి మద్దతు తగ్గిందని బీజేపీ గ్రహించడం లేదు. గత సంవత్సరం లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో 400 కంటే ఎక్కువ సీట్లు సాధిస్తామని గొప్పలు చెప్పుకున్నా బీజేపీ పార్టీ కేవలం 240 సీట్లను మాత్రమే పరిమితిమైందని ఆయన అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా ప్రశాంత్​ కిషోర్ పార్టీ బిహార్‌లోని మొత్తం 243 స్థానాలకుగాను తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. నామినేషన్ల దాఖలుకు చివరి తేదీ ఇప్పటికే ముగిసినందున, ముగ్గురు అభ్యర్థులు పోటీ నుంచి ఉపసంహరించుకోవడంతో ఇప్పుడు 240 స్థానాల్లో పోటీ చేయనుంది.

JDUతో విభేదాల్లేవ్- నీతీశే మళ్లీ సీఎం- NDAలో చీలిక లేదు: చిరాగ్

బిహార్‌ ఎన్నికలకు 143 మందితో RJD జాబితా విడుదల- బరిలో నుంచి వైదొలగిన జేఎంఎం

TAGGED:

NITHISH KUMAR COMMENTS RJD PARTY
NITISH VS LALU PRASAD
PRASHANT KISHOR COMMENT ON BJP
NITISH VIAL VIDEOS
NITHISH COMMENTS ON RJD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.