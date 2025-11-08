ETV Bharat / bharat

ఎయిర్​పోర్ట్​లో బీజేపీ ఎంపీ రవి కిషన్​తో లాలూ యాదవ్ కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ భేటీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 11:07 AM IST

Tej Pratap Yadav Meet MP Ravi Kishan : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ సంచలన పరిణామం జరిగింది. ఆర్‌జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమారుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్, బీజేపీ ఎంపీ రవి కిషన్‌తో భేటీ అయ్యారు. శుక్రవారం రోజు పట్నా ఎయిర్‌పోర్టులో వీరిద్దరు సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీపై విలేకరులతో తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, తాను బీజేపీ ఎంపీ రవి కిషన్‌‌ను కలవడం ఇదే తొలిసారి అన్నారు. అయితే శివ భగవానుడిపై భక్తి విషయంలో తాను, రవి కిషన్‌‌ ఒకే కోవకు చెందిన వాళ్లమని చెప్పారు.

