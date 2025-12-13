యూపీ, బంగాల్ ఎన్నికల్లో JJD పోటీ- దేశవ్యాప్తంగా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్: తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్
బిహార్తో పాటు మిగతా రాష్ట్రాలకు జేజీడీ విస్తరణ- త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభం- తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ వెల్లడి
Published : December 13, 2025 at 8:33 PM IST
JJD To Contest UP And WB Elections : జనశక్తి జనతా దళ్ (జేజేడీ) జాతీయ అధ్యక్షుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ శనివారం కీలక ప్రకటన చేశారు. తమ పార్టీ రానున్న ఉత్తరప్రదేశ్, బంగాల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సన్నాహకంగా తమ పార్టీ ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోందని తెలిపారు.
#WATCH पटना: जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, " हमारा लक्ष्य है कि हमें पूरे देश में सदस्य बनाने हैं और लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं...हमें इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। इसके चलते हमने आज जन शक्ति जनता दल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है...हम इस…
"మా పార్టీ 2026లో జరిగే బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, 2027లో జరగనున్న ఉత్తర్ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా పార్టీని విస్తరించడమే మా లక్ష్యం. ప్రస్తుతం బిహార్లోని ప్రతిపక్షం చాలా బలహీనంగా ఉంది. అందుకే నేను ప్రజల సమస్యలను బలంగా లేవనెత్తుతాను. ప్రజల సమస్యలను వినడానికి త్వరలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటన చేస్తాను."
- తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్, జేజేడీ జాతీయ అధ్యక్షుడు
దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు!
ఇటీవల జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జేజేడీ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేకపోయింది. స్వయంగా తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ మహువా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసి ఘోరంగా ఓడిపోయారు. అయితే ఈ పరాజయం వల్ల తానేమీ నిరుత్సాహపడలేదని తేజ్ ప్రతాప్ చెప్పారు.
"ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపు, ఓటములు ఓ భాగం. నేను ఏ మాత్రం నిరుత్సాహపడలేదు. నేను గతంలో కంటే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో మరింత చురుగ్గా ఉన్నాను. జేజేడీ కేవలం బిహార్లోనే కాదు, అనేక రాష్ట్రాల్లో సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని విస్తరిస్తోంది. ఇందుకోసం నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్నాను. వాస్తవానికి ఈ కార్యక్రమం అనేది దళితులు, అణగారిన వర్గాలు, వెనుకబడిన వర్గాల గొంతుకగా మారుతుంది. వారి హక్కుల కోసం పోరాడి, బిహార్లో మార్పు తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తుంది" అని తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ అన్నారు.
ప్రస్తుతం తమ పార్టీలోకి, ఇతర పార్టీలకు చెందిన పలువురు నాయకలు చేరుతున్నారని, తమది జాతీయ స్థాయి పార్టీ అని తేజ్ ప్రతాప్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు దిల్లీలో తమ పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధిని కూడా నియమించినట్లు తెలిపారు. ఓ ప్రొఫెసర్ ఈ బాధ్యతలు స్వీకరించారని పేర్కొన్నారు. తమ పార్టీ జాతీయ విస్తరణలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అని ఆయన చెప్పారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తన సోదరుడు, బిహార్ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి అయిన తేజస్వి యాదవ్పై పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. "కొంత మంది ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత స్తబ్ధుగా ఉండిపోతారు. కానీ నేను చురుగ్గా ఉంటూ మా పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాను" అని అన్నారు.
ఇదీ బ్యాక్గ్రౌండ్
అనుష్క యాదవ్ కేసు తర్వాత తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ను లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తన కుటుంబం నుంచి బయటకు పంపించేశారు. ఆర్జేడీ పార్టీ నుంచి కూడా సస్పెండ్ చేశారు. దీనితో ఆయన సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నారు. వీవీఐపీ పార్టీతో సహా పలు పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకుని ఈ ఏడాది జరిగిన బిహార్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. కానీ ఆయనకు ఘోర ఓటమి తప్పలేదు.