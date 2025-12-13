Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

యూపీ, బంగాల్​ ఎన్నికల్లో JJD పోటీ- దేశవ్యాప్తంగా మెంబర్​షిప్​ డ్రైవ్​: తేజ్​ ప్రతాప్​ యాదవ్​

బిహార్​తో పాటు మిగతా రాష్ట్రాలకు జేజీడీ విస్తరణ- త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభం- తేజ్ ప్రతాప్​ యాదవ్ వెల్లడి

Tej Pratap Yadav
Tej Pratap Yadav (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JJD To Contest UP And WB Elections : జనశక్తి జనతా దళ్​ (జేజేడీ) జాతీయ అధ్యక్షుడు తేజ్​ ప్రతాప్ యాదవ్​ శనివారం కీలక ప్రకటన చేశారు. తమ పార్టీ రానున్న ఉత్తరప్రదేశ్​, బంగాల్​ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సన్నాహకంగా తమ పార్టీ ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోందని తెలిపారు.

"మా పార్టీ 2026లో జరిగే బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, 2027లో జరగనున్న ఉత్తర్​ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా పార్టీని విస్తరించడమే మా లక్ష్యం. ప్రస్తుతం బిహార్​లోని ప్రతిపక్షం చాలా బలహీనంగా ఉంది. అందుకే నేను ప్రజల సమస్యలను బలంగా లేవనెత్తుతాను. ప్రజల సమస్యలను వినడానికి త్వరలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటన చేస్తాను."
- తేజ్​ ప్రతాప్ యాదవ్​, జేజేడీ జాతీయ అధ్యక్షుడు

దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు!
ఇటీవల జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జేజేడీ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేకపోయింది. స్వయంగా తేజ్​ ప్రతాప్ యాదవ్ మహువా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసి ఘోరంగా ఓడిపోయారు.​ అయితే ఈ పరాజయం వల్ల తానేమీ నిరుత్సాహపడలేదని తేజ్​ ప్రతాప్​ చెప్పారు.

"ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపు, ఓటములు ఓ భాగం. నేను ఏ మాత్రం నిరుత్సాహపడలేదు. నేను గతంలో కంటే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో మరింత చురుగ్గా ఉన్నాను. జేజేడీ కేవలం బిహార్​లోనే కాదు, అనేక రాష్ట్రాల్లో సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని విస్తరిస్తోంది. ఇందుకోసం నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్నాను. వాస్తవానికి ఈ కార్యక్రమం అనేది దళితులు, అణగారిన వర్గాలు, వెనుకబడిన వర్గాల గొంతుకగా మారుతుంది. వారి హక్కుల కోసం పోరాడి, బిహార్​లో మార్పు తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తుంది" అని తేజ్​ ప్రతాప్​ యాదవ్​ అన్నారు.

ప్రస్తుతం తమ పార్టీలోకి, ఇతర పార్టీలకు చెందిన పలువురు నాయకలు చేరుతున్నారని, తమది జాతీయ స్థాయి పార్టీ అని తేజ్ ప్రతాప్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు దిల్లీలో తమ పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధిని కూడా నియమించినట్లు తెలిపారు. ఓ ప్రొఫెసర్​ ఈ బాధ్యతలు స్వీకరించారని పేర్కొన్నారు. తమ పార్టీ జాతీయ విస్తరణలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అని ఆయన చెప్పారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తన సోదరుడు, బిహార్ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి అయిన తేజస్వి యాదవ్​పై పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. "కొంత మంది ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత స్తబ్ధుగా ఉండిపోతారు. కానీ నేను చురుగ్గా ఉంటూ మా పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాను" అని అన్నారు.

ఇదీ బ్యాక్​గ్రౌండ్​
అనుష్క యాదవ్​ కేసు తర్వాత తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్​ను లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్​ తన కుటుంబం నుంచి బయటకు పంపించేశారు. ఆర్​జేడీ పార్టీ నుంచి కూడా సస్పెండ్ చేశారు. దీనితో ఆయన​ సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నారు. వీవీఐపీ పార్టీతో సహా పలు పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకుని ఈ ఏడాది జరిగిన బిహార్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. కానీ ఆయనకు ఘోర ఓటమి తప్పలేదు.

TAGGED:

JJD CONTEST UP ELECTION 2027
JJD CONTEST WEST BENGAL ELECTIONS
TEJ PRATAP YADAV NEWS TODAY
TEJ PRATAP YADAV POLITICAL PLANS
JJD TO CONTEST UP AND WB ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.