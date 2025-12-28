నాకు ప్రాణ హాని ఉంది- భద్రత కల్పించండి: లాలూ తనయుడు తేజ్ ప్రతాప్ లేఖ
బిహార్ డిప్యూటీ సీఎంకు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ లేఖ- తనకు ప్రాణహానీ ఉందని భద్రత కల్పించాలని విజ్ఞప్తి- కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : December 28, 2025 at 8:20 AM IST
Tej Pratap Yadav seeks security: ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తనయుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తాజాగా రాసిన లేఖ బిహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. కుటుంబంతో విభేదించిన బయటకొచ్చిన తేజ్ ప్రతాప్ జనశక్తి జనతా దళ్ (జేజేడీ) పేరుతో కొత్త పార్టీ పెట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే. తనకు ప్రాణహాని ఉందని, భద్రత కల్పించాలని బిహార్ ప్రభుత్వాన్ని తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ కోరారు. ఈ మేరకు బిహార్ హోం మంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరికి ఆయన లేఖ రాశారు. తనకు బెదిరింపులు వస్తున్నాయని, ఈ నేపథ్యంలో తాను సచివాలయ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పారు.
తనకు బెదిరింపులు రావడానికి ప్రధాన కారణం జేజేడీ పార్టీ మాజీ జాతీయ ప్రతినిధి సంతోష్ రేణు యాదవ్ అని తేజ్ ప్రతాప్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. సంతోష్ రేణు యాదవ్ను గతంలో జేజేడీ జాతీయ ప్రతినిధిగా నియమించామని, అయితే అతను పార్టీ సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తూ, ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారని తేజ్ ప్రతాప్ ఆరోపించారు.
మోతీహరి జిల్లాకు చెందిన మంటూ గోప్ అనే వ్యక్తి నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా డబ్బులు తీసుకోవడం వంటి అక్రమాలకు పాల్పడటంతో, డిసెంబర్ 14న క్రమశిక్షణ కమిటీ సంతోష్ రేణు యాదవ్ను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించనట్లు ఆయన వివరించారు. అప్పటి నుంచి సంతోష్ రేణు యాదవ్ సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా లైవ్ వీడియోల్లో తనపై అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడుతున్నారని, చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారని తేజ్ ప్రతాప్ వివరించారు. ప్రస్తుతం సచివాలయ పోలీసులు తేజ్ ప్రతాప్ ఫిర్యాదుపై దర్యాప్తు చేపట్టారు.