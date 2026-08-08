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పదో తరగతి విద్యార్థి అద్భుత ఆవిష్కరణ- యాక్సిడెంట్ వార్నింగ్ సిస్టమ్‌తో కూడిన డంపర్ నమూనా తయారీ- ప్రమాదాలకు ఇక చెక్!

కీలక ఆవిష్కరణ చేసిన యువ ఆవిష్కర్త- రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించి ప్రాణాలను కాపాడగల రిమోట్ కంట్రోల్డ్ డంపర్ నమూనా అభివృద్ధి- అందుకోసం రూ.20వేలు ఖర్చు

Road Accidents Prevention Dumper Model
Road Accidents Prevention Dumper Model (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 5:32 PM IST

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Road Accidents Prevention Dumper Model : డంపర్ ట్రక్కులు, ఇతర భారీ వాహనాల వల్ల తరచుగా జరుగుతున్న ప్రమాదాలతో కలత చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థి కీలక ఆవిష్కరణ చేపట్టాడు. రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడగల రిమోట్ కంట్రోల్డ్ డంపర్ నమూనాను రూపొందించాడు. దీనికి 'క్రాష్ ఇంపాక్ట్ డిఫెండర్' అని నామకరణం చేశాడు. రిమోట్ కంట్రోల్డ్ డంపర్ నమూనా తయారీ కోసం రూ.20వేలు ఖర్చు చేశాడు. ప్రమాద హెచ్చరిక వ్యవస్థతో కూడిన ఈ డంపర్ నమూనా ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇది రోడ్డు ప్రమాదాలను ఎలా నివారిస్తుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

పేదరికంలో పుట్టినా
ఝార్ఖండ్ ఛత్రా జిల్లాలోని బ్యాంక్ చౌక్‌కు చెందిన రోషన్ ప్రసాద్ కుష్వాహా పత్తల్‌గడలోని జనతా హైస్కూల్‌లో పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. ఆ కుర్రాడి తండ్రి దినేశ్వర్ మహతో ఆరేళ్ల క్రితం మరణించాడు. తల్లి సవితా దేవి కూలీ పనులు చేస్తూ కొడుకును చదివిస్తోంది. రోషన్ ఆర్థిక ఇబ్బందుల మధ్య పెరిగాడు. కానీ ఎప్పుడూ నిరాశకు గురికాలేదు. పట్టుదలతో కీలక ఆవిష్కరణలు చేసి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నాడు.

Road Accidents Prevention Dumper Model
యాక్సిడెంట్ వార్నింగ్ సిస్టమ్‌తో కూడిన డంపర్ నమూనా (ETV BHARAT)

డంపర్ నమూనాలో కీలక ఫీచర్లు
రోషన్ ప్రసాద్ రూపొందించిన డంపర్ నమూనాలో ముందస్తు ప్రమాద హెచ్చరికలు, వాహనం సమీపంలో వ్యక్తులను గుర్తించడం, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రోషన్ అభివృద్ధి ఈ వాహన నమూనా కేవలం ప్రదర్శన కోసం మాత్రమే కాదు. ఆధునిక భద్రతా ఫీచర్లతో కూడిన ఒక ప్రయోగాత్మక వాహనం. దీనికి హెడ్‌లైట్లు, రేర్ లైట్లు, బ్రేక్ లైట్లు, సైడ్ లైట్లు, ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి. ఈ డంపర్ నమూనా ముందు భాగంలో సౌండ్ ఆధారిత సెన్సార్ ఉంది. ఇది రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా గోడ, మరో వాహనం లేదా పెద్ద వస్తువు కనిపిస్తే ప్రమాదాన్ని గుర్తించి బజర్ ద్వారా డ్రైవర్‌ను అలర్ట్ చేస్తుంది.

ఒకవేళ ఆ వార్నింగ్‌కు డ్రైవర్ స్పందించకపోతే ఆటోమేటిక్‌గా ఎమర్జెన్సీ బ్రేకులు వేసే వ్యవస్థను 'క్రాష్ ఇంపాక్ట్ డిఫెండర్'కు జోడించాలని రోషన్ ప్రణాళిక వేస్తున్నాడు. భారీ వాహనాలపై ఉండే డ్రైవర్లు పాదచారులను, ద్విచక్ర వాహనాలను చూడలేని ప్రాంతాలైన బ్లైండ్ స్పాట్స్ సమస్యను పరిష్కరించడానికి కూడా రోషన్ ప్రయత్నించాడు. రిమోట్ కంట్రోల్డ్ డంపర్ టైర్ల దగ్గర ఇన్‌ఫ్రారెడ్ సెన్సార్లను అమర్చాడు. ఎవరైనా వ్యక్తి లేదా వాహనం డంపర్‌కు దగ్గరగా వస్తే సెన్సార్లు వెంటనే డ్రైవర్‌కు హెచ్చరికను పంపుతాయి. డ్రైవర్ కళ్లు, ముఖ కదలికలను పర్యవేక్షించగల కెమెరాను ఈ డంపర్ నమూనాకు అమర్చాలని రోషన్ యోచిస్తున్నాడు.

Road Accidents Prevention Dumper Model
యాక్సిడెంట్ వార్నింగ్ సిస్టమ్‌తో కూడిన డంపర్ నమూనా (ETV BHARAT)

అందుకే ఈ సాంకేతితను అభివృద్ధి చేశాను : యువ ఆవిష్కర్త రోషన్
ఛత్రాలో డంపర్ ట్రక్కుల ప్రమాదాల వల్ల ప్రజలు మరణిస్తున్న వార్తలు నన్ను తీవ్రంగా కలచివేశాయని యువ ఆవిష్కర్త రోషన్ కుష్వాహా తెలిపాడు. అందుకే భవిష్యత్తులో నిజమైన భారీ వాహనాలలో ఉపయోగించుకునేలా సాంకేతికతను రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నానని పేర్కొన్నాడు. నిజమైన డంపర్ ట్రక్కులు, ఇతర భారీ వాహనాలలో ఇటువంటి సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తే ప్రాణాంతక ప్రమాదాలను నివారించడంలో సహాయపడుతుందని చెప్పాడు. తన తల్లి సంపాదన నుంచి ఆదా చేసిన డబ్బును ఎలక్ట్రిక్ డివైజ్‌లను కొనడానికి ఉపయోగిస్తానని వివరించాడు. "నేను ఖరీదైన పరికరాలను కొనలేను. అందుకే నా ప్రయోగాలలో చాలా వరకు పాత సామాగ్రి, పారేసిన వస్తువులతోనే చేస్తాను. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహనం ఉన్న లొకేషన్‌ను డ్రైవర్ కుటుంబానికి, సమీపంలోని ఆస్పత్రికి ఆటోమేటిక్‌గా చేరవేసే ఒక ఫీచర్‌ను అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాను" అని రోషన్ తెలిపాడు.

రోషన్ ఎల్లప్పుడూ ప్రయోగాలు చేస్తుంటాడని జనతా స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఉదయ్ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఆ కుర్రాడు ఒక ప్రతిభావంతుడైన విద్యార్థి అని కొనియాడారు. ప్రభుత్వం, సాంకేతిక సంస్థల నుంచి మద్దతు లభిస్తే రోషన్ మరింత అధునాతన సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయగలడని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు జనతా స్కూల్ యాజమాన్య కమిటీ అధ్యక్షుడు వినయ్ కుమార్ కూడా రోషన్ సాధించిన విజయాన్ని ప్రశంసించారు. పట్టుదల, కృషితో ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమించవచ్చని రోషన్ నిరూపించాడని అన్నారు.

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ROAD ACCIDENTS PREVENTION

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