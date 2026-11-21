BJPలో చేరిన యుజ్వేంద్ర చాహల్- పార్టీలో కీలక పదవి
Yuzvendra Chahal BJP : యుజ్వేంద్ర చాహల్ శనివారం భాజపాలో చేరారు.
Published : November 21, 2026 at 10:22 PM IST
టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. పార్టీలోకి రావడంతోనే చాహల్కు కీలక పదవి దక్కింది. ఆయనను బీజేబీ జాతీయ ఓబీసీ మోర్చా కార్యవర్గ కమిటీ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా నియమించారు. ఈ మేరకు బీజేపీ కేంద్రీయ కార్యాలయం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. చాహల్ అంతకుముందు ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షుడు అమర్పాల్ మౌర్యను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
PHOTO | Indian Cricketer Yuzvendra Chahal joins Bharatiya Janta Party. He has been appointed a member of BJP OBC Morcha's renewed team. (Source: Third Party) https://t.co/iEyKJDMXqm— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026
Delhi | Indian cricketer Yuzvendra Chahal has been appointed as a Special Invitee to the Bharatiya Janata Party's (BJP) National Other Backwards Classes (OBC) Morcha executive committee. https://t.co/54RvOnZpaE— ANI (@ANI) November 21, 2026