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పిల్లలకు ఉచితంగా చెప్పుల పంపిణీ- అనాథ చిన్నారులకు ఆర్థిక సాయం- ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న టీచర్

అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు- స్కూల్‌లో మొక్కలు నాటుతున్న టీచర్- ఉచితంగా పిల్లలకు చెప్పుల పంపిణీ

Rajasthan Teacher Tarun Raj Singh
రాజస్థాన్‌కు చెందిన టీచర్ తరుణ్ రాజ్ సింగ్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 2:21 PM IST

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Rajasthan Teacher Tarun Inspiring Story: విద్యార్థులను భావి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర చాలా ముఖ్యం. విద్యార్థులలో మంచి ఆలోచనలు, దేశభక్తి, సమాజం, పెద్దల పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందించడంలో గురువులు కీలకపాత్ర పోషిస్తారు. క్లాసు రూమ్‌లో టీచర్స్ తమ శిష్యులకు చదువుతోపాటు విలువలు, జ్ఞానంతో కూడిన జీవిత నైపుణ్యాలను బోధిస్తారు. అచ్చం అలాంటి గురువే రాజస్థాన్‌కు చెందిన తరుణ్ రాజ్ సింగ్ రాజావత్. తన 14 ఏళ్ల బోధనా వృత్తిలో ఆయన విద్యార్థులను పాఠ్యపుస్తకాలకే పరిమితం చేయకుండా మానవత్వపు పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. స్టూడెంట్స్‌కు పర్యావరణ పరిరక్షణ గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే అనాథ పిల్లలకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఈ రోజు (సెప్టెంబరు 5) ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న గురువు తరుణ్ రాజ్ సింగ్ గొప్పదనం గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.

టీచర్ వృత్తిని సమాజ సేవగా భావించి
టోంక్‌కు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు తరుణ్ రాజ్ సింగ్ విద్యలో సేవ, విలువలను మేళవించి ఒక విశిష్టమైన ఆదర్శాన్ని నెలకొల్పారు. తన 14 ఏళ్ల బోధనా వృత్తిలో పాఠశాలలను కేవలం విద్యా కేంద్రాలుగా కాకుండా, పిల్లల వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని పెంపొందించే ప్రదేశాలుగా మార్చడానికి ఆయన కృషి చేశారు. తరుణ్ రాజ్ పిల్లల ముఖాలపై చిరునవ్వులు తీసుకురావడంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెడతారు. అలాగే తన బోధన వల్ల పిల్లల్లో నైతిక విలువలు పెరగాలని ఆశిస్తారు. తరుణ్ రాజ్ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని సమాజ సేవగా భావిస్తారు. విద్యార్థులకు ఉన్నత విలువలను నేర్పేందుకు దొరికిన గొప్ప అవకాశంగా ఆలోచిస్తారు.

మొక్కల పెంపకంపై ప్రత్యేక దృష్టి
తరుణ్ రాజ్ చేపట్టే గొప్ప పనుల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ ముఖ్యమైనది. ఆయన ఇప్పటి వరకు పలు పాఠశాలల్లో వందలాది మొక్కలు నాటారు. ఆయన ఉద్యోగం రీత్యా ఏ స్కూల్‌కు బదిలీ అయినా అక్కడ మొక్కలు నాటడానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. దీంతో తరుణ్ రాజ్ పనిచేసిన పాఠశాలల ప్రాంగణాలు క్రమంగా పచ్చదనంతో కళకళలాడుతున్నాయి. అలాగే స్కూల్ ప్రాంగణంలో నాటిన మొక్కల సంరక్షణలో విద్యార్థులను భాగస్వాములను చేస్తారు తరుణ్. తద్వారా పిల్లల్లో కూడా పర్యావరణ పరిరక్షణ విలువలను పెంపొందిస్తున్నారు. మరోవైపు, మహనీయుల జయంతి నాడు వారి జీవితాల గురించి విద్యార్థులకు భోదిస్తారు తరుణ్. ఆయనే స్వయంగా మహనీయుల చిత్రపటాలను గీసి, వారు తమ జీవితంలో ఆచరించిన నైతిక విలువలు గురించి స్టూడెంట్స్‌కు వివరిస్తారు. మహానుభావుల జీవితాలను స్టూడెంట్స్ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తారు.

అనాథలకు అండగా
అనాథ పిల్లల పాలిట ఆపద్భాంధవుడిలా వ్యవహరిస్తారు తరుణ్ రాజ్. ఇప్పటివరకు ఆయన 20 మందికి పైగా పిల్లలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచారు. ఆ చిన్నారులకు చదువు, నిత్యావసర వస్తువుల విషయంలో కుటుంబ సభ్యుడిలా మారి సాయం చేస్తారు. అలాగే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన పిల్లల విద్య, ఇతర అవసరాల కోసం తన శక్తి మేర సహకారం అందిస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది టీచర్స్ డే నాడు తరుణ్ తమ పాఠశాలలోని పిల్లలకు చెప్పులను పంపిణీ చేస్తారు. ఈ దానం వెనుక ఒక లోతైన కోణం ఉంది. పిల్లలలో దైవత్వం ఉంటుందని తరుణ్ రాజ్ నమ్ముతారు. అందుకే చిన్నారులకు చెప్పులను పంపిణీ చేసి తన మనసులోని కోరికను తీర్చుకుంటున్నారు.

Teacher Tarun Inspiring Story
విద్యార్థులకు చెప్పులను అందిస్తున్న టీచర్ తరుణ్ (Source: ETV Bharat)

వీర జవాన్ల పిల్లలకు సాయం
దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన వీర జవాన్ల కుటుంబాలకు తరుణ్ రాజ్ ఎంతో గౌరవం ఇస్తుంటారు. ఈ అమరవీరుల పిల్లల చదువు కోసం ఆయన తన కొన్ని నెలల జీతాన్ని కూడా విరాళంగా ఇచ్చారు. దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన సైనికుల కుటుంబాల పట్ల సమాజం బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని తరుణ్ నమ్ముతారు. ఆయన దృష్టిలో జీతం అనేది కేవలం వ్యక్తిగత అవసరాలు తీర్చుకునే సాధనం మాత్రమే కాదు. దానిలో కొంత భాగం సమాజానికి, అవసరంలో ఉన్న పిల్లలకు ప్రయోజనం చేకూర్చగలిగితే అదే తన ఉపాధ్యాయ వృత్తి జీవితంలో నిజమైన సంతృప్తి అని భావిస్తారు.

Teacher Tarun Raj Singh
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