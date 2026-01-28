ETV Bharat / bharat

ఇంటినే లైబ్రరీగా మార్చిన ఉపాధ్యాయుడు- వేలాది డిజిటల్ పుస్తకాలు కూడా!- ఎక్కడో తెలుసా?

విద్యార్థులను చదివించడమే లక్ష్యంగా- వేలల్లో ఉచిత పుస్తకాలు అందిస్తూ- పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులకు అవసరమైన బుక్స్​ ఏర్పాటు

Home Library Of Maharashtra Teacher
Home Library Of Maharashtra Teacher (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 9:56 PM IST

Home Library Of Maharashtra Teacher : నేడు బాల్యం నుంచే అన్నింటికీ మొబైల్​ ఫోన్లు, ల్యాప్​టాపట్లను విపరీతంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో, నేటి డిజిటల్ యుగంలో వేగంగా ప్రగతి సాధిస్తున్నా, అందుకు అవసరమైన జ్ఞానాన్ని అందించే పుస్తకాలను చదివే వారు మాత్రం తగ్గిపోతున్నారు. కానీ, మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ ఉపాధ్యాయుడు మాత్రం యువతను, ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే వారికి అవసరమైన పుస్తకాలను ఉచితంగా అందించి, పుస్తకాలు చదివేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దీనికి తన ఇంటినే ఓ గ్రంథాలయంగా మార్చేశారు. కొన్ని వేల పుస్తకాలను ఏర్పాటు చేసి, చదివేందుకు అవకాశం కల్పస్తున్నారు. ఈ పనితో విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులకు అండగా, ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

ఇంట్లోకి అడుగుపెడితే అన్నీ పుస్తకాలే!
గంగాపూర్, ప్రస్తుతం ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన డాక్టర్ సునీల్ గైక్వాడ్ ఇంట్లోకి ప్రవేశించగానే, వివిధ సబ్జెక్టుల వారీగా క్రమపద్ధతిలో అమర్చిన పుస్తకాలు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటాయి. వీటిలో ఆంగ్ల సాహిత్యం, చరిత్ర, సైన్స్, తత్వశాస్త్రం, పొలిటకల్ సైన్స్​, సమాజశాస్త్రం, కవిత్వంతో పాటు కథల సంపుటాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రముఖుల జీవిత చరిత్రలు, ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఉంటాయి. సునీల్​ గైక్వాడ్​ విద్యార్థుల్లో చదువుపై ఆసక్తిని పెంచాలనే లక్ష్యంతో, ఏళ్ల తరబడి ఈ పుస్తకాలను సేకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

home library of Maharashtra teacher
డా. సునీల్​ ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసిన గ్రంథాలయం (ETV Bharat)

బోధనలో పుస్తకాల ప్రాముఖ్యత
సునీల్​ గైక్వాడ్​కు పుస్తక పఠనం అంటే చాలా ఇష్టం. తాను నిరంతరం చదవడమే కాకుండా, తన విద్యార్థులను కూడా 'రోజుకు కనీసం కొన్ని పేజీలైనా చదవాలని' గైక్వాడ్ ప్రోత్సహిస్తుంటారు. పాఠశాలలో పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు తాను చదివిన పుస్తకాలలోని విషయాలను రిఫరెన్స్‌లుగా వాడుతూ విద్యార్థుల్లో జిజ్ఞాసను పెంచుతున్నారు. డిజిటల్ స్క్రీన్‌ల కాలంలో ఈయన చేస్తున్న ప్రయత్నం పఠన ఉద్యమానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.

నిరంతరం విద్యనభ్యసిస్తూనే
చదువుపై గైక్వాడ్​కు ఉన్న అభిలాష ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. 1993లో న్యూ హైస్కూల్‌లో చేరారు. 2008లో ఎం.ఏ (ఇంగ్లిష్), 2011లో ఎంఫిల్ పూర్తి చేశారు. 2018లో పీహెచ్‌డీ పట్టా పొందారు. 2022లో స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్​ (సెట్​) పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. కాగా, ప్రస్తుతం ఆయన మరఠ్వాడా శిక్షణ్ ప్రసారక్ మండల్ పాఠశాలలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

home library of Maharashtra teacher
డా. సునీల్​ ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసిన గ్రంథాలయం (ETV Bharat)

డిజిటల్ వేదికగా పుస్తకాల పంపిణీ
తన ఇంట్లో 3000కు పైగా పుస్తకాలతో పాటు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా డిజిటల్​ పుస్తకాలనూ అందిస్తున్నారు. ప్రధానంగా సెట్, నేషనల్ ఎలిజిబిలటీ టెస్ట్​ (నెట్​) వంటి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థుల కోసం ఆయన 15 వేల పుస్తకాలను పీడీఎఫ్​ ఫార్మాట్‌లో డిజిటల్​గా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థుల అభ్యర్థన మేరకు ఈ డిజిటల్ పుస్తకాలను ఉచితంగా పంపిస్తూ ఎందరో అభ్యర్థుల విజయానికి తోడ్పడుతున్నట్లు వివరించారు. విద్యార్థుల్లో చదువుపై ఆసక్తిని పెంచాలనే లక్ష్యంతో ఆయన ఏళ్ల తరబడి ఈ పుస్తకాలను సేకరిస్తున్నారు.

డిజిటల్ గ్రంథాలయం
భారత ప్రభుత్వం జాతీయ డిజిటల్ గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించింది. 2015లో కేంద్రం దీనిని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించింది. దీనిపై తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రంథాలయ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ రియాజ్‌ మాట్లాడుతూ, "దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విశ్వ విద్యాలయాలు, పరిశోధనా సంస్థలు, విద్యా సంస్థల నుంచి సేకరించిన విజ్ఞాన వనరులను ఒకే వేదికపై అందుబాటులోకి తీసుకురావటమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశమన్నారు. ఇందులో పుస్తకాలు మాత్రమే కాదు పాఠ్య పుస్తకాలు, పరిశోధనా పత్రాలు, ప్రశ్నాపత్రాలు వంటి అనేక అంశాలకు సంబంధించిన సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది" అని ఆయన వివరించారు.

"ఈ యాప్​లో ఒకసారి రిజిస్టర్​ అయిన తర్వాత ఆన్‌లైన్‌లో ఎప్పుడైనా కావాల్సిన పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు. 160కి పైగా రిసోర్సెస్ నుంచి 1.7 కోట్ల కంటెంట్‌, 200కి పైగా భాషల్లో లభ్యమవుతోంది. దేశంలోని అన్ని యూనివర్సిటీలు, ప్రైవేటు ఆర్గనైజేషన్లు ఆఫర్ చేసే ప్రతి కోర్సు దేశంలోని అన్ని భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పటికే లక్షకు పైగా డౌన్​లోడ్స్ నమోదయ్యాయి" అని గ్రంథాలయ ఉద్యమకారుడు రవి కుమార్ తెలిపారు.

