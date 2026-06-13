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90% మార్కులు సాధించిన వారికి ఫ్రీ ఫ్లైట్ జర్నీ- ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడి చొరవతో నిజమైన విద్యార్థుల కల!

ముగ్గురు విద్యార్థులను సొంత డబ్బులతో విమానం ఎక్కించిన ఉపాధ్యాయుడు- చదువులో ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం- సంతోషంలో విద్యార్థినులు

Students First Ever Flight Trip
Students First Ever Flight Trip (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 7:05 PM IST

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Students First Ever Flight Trip : సాధారణంగా విద్యార్థులు బాగా చదివి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు వారిని అభినందిస్తూ పెన్నులు, పుస్తకాలు లేదా ఇతర బహుమతులు అందజేస్తుంటారు. కానీ రాజస్థాన్‌లోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. చదువులో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే అనుభూతిని బహుమతిగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం వారికి విమాన ప్రయాణం చేయిస్తానని మాట ఇచ్చారు. అంతేకాదు, ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుని చిన్నారుల కలను సాకారం చేశారు.

చదువులో ప్రోత్సహించాలని
బార్మర్​ జిల్లాలోని పాబుబేరాలో ఉన్న ప్రభుత్వ సీనియర్​ సెంకడరీ పాఠశాలలో జగదీశ్​ ప్రసాద్ బిష్ణోయ్ అనే రాష్ట్ర అవార్డు గ్రహీత అయిన ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నారు. ఆయన విద్యార్థులను చదువులో ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అది ఇంటర్​లో ఎవరైతే 90 శాతం లేదా అంత కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధిస్తారో వారికి తన సొంత డబ్బులతో విమానం ప్రయాణం చేయిస్తారని అన్నారు.

Students First Ever Flight Trip
విమాన ప్రయాణం చేసేందుకు వెళ్తున్న విద్యార్థినులు, ఉపాద్యాయుడి భార్య (ETV Bharat)

90 శాతం సాధించిన ముగ్గురు విద్యార్థినులు
జగదీశ్‌ ప్రసాద్‌ చేసిన ఈ ప్రకటన గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత హర్షిత, గీత, శాంతి అనే ముగ్గురు విద్యార్థినులు 90 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించి ప్రతిభ చాటారు. దీంతో వారికి ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చిన ఉపాధ్యాయుడు జూన్‌ 12న అహ్మదాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరుకు విమాన ప్రయాణాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అలా ఏదోరోజు విమానం ఎక్కాలనే వారి కలను నిజం చేశారు.

జీవితంలో మరపురాని అనుభూతి
సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు సాగిన ఈ ప్రయాణం విద్యార్థినుల జీవితంలో మరపురాని అనుభూతిగా నిలిచింది. తొలిసారి విమానం ఎక్కిన ఆనందంతో వారు ఉప్పొంగిపోయారు. "ఎప్పటికైనా విమానంలో ప్రయాణించాలని అనుకునేవాళ్లం. కానీ అది ఇంత త్వరగా నెరవేరుతుందని ఊహించలేదు. మా జీవితంలో ఇది చిరస్మరణీయమైన క్షణం. భవిష్యత్తులో మరింత కష్టపడి చదివి మంచి స్థాయికి చేరుకుంటాం" అని విద్యార్థినులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

"గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థులు పెద్ద కలలు కంటున్నప్పటికీ, వనరుల కొరత కారణంగా వాటిని సాకారం చేసుకోవడంలో వెనుకబడుతున్నారు. సరైన మార్గదర్శకత్వం, ప్రోత్సాహం లభిస్తే వారు ఏ రంగంలోనైనా రాణించగలరు. విద్యార్థులు చదువులో మరింత శ్రద్ధ పెట్టి ఉన్నత లక్ష్యాల కోసం కృషి చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాను"
- జగదీశ్‌ ప్రసాద్‌ బిష్ణోయ్‌, ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు

గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన ఈ ముగ్గురు విద్యార్థినులకు విమాన ప్రయాణం కల నిజమైంది. వారి ప్రయాణంలో బాలికలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా చూసేందుకు ఆ ఉపాధ్యాయుడు తన భార్యను కూడా వెంట తీసుకువెళ్లారు. వారంతా బెంగళూరులో ఒకటి, రెండు రోజుల పాటు విద్యాపరమైన పర్యటనలో పాల్గొన్న అనంతరం తిరిగి స్వగ్రామానికి చేరుకోనున్నారు.

Students First Ever Flight Trip
విమాన ప్రయాణం చేసేందుకు వెళ్తున్న విద్యార్థినులు, ఉపాధ్యాయుడు, ఆయన భార్య (ETV Bharat)

40 మందితో విమాన ప్రయాణం
ఇదిలా ఉండగా గతంలోనూ ఇలాంటి సంఘటనే కర్ణాటకలోని కొప్పల్ జిల్లాలో జరిగింది. బహదూర్‌బండి గ్రామంలో స్కూల్​ హెడ్​మాస్టర్​ బీరప్ప అండగి దాదాపు రూ.5 లక్షలను ఖర్చు చేసి విద్యార్థులను విమానంలో తీసుకెళ్లారు. పాఠశాలలోని 5 నుంచి 8 తరగతులకు చెందిన 24 మంది విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, మధ్యాహ్న భోజనాలు సిద్ధం చేసే వంటవారు, పాఠశాల అభివృద్ది, పర్యవేక్షణ కమిటీ (ఎస్​డీఎమ్​సీ) సభ్యులతో సహా మొత్తం 40 మందిని తోరంగల్‌లోని జిందాల్ విమానాశ్రయం నుంచి బెంగళూరుకు ప్రత్యేక విమానంలో తీసుకెళ్లారు. కొప్పల్​ ఎంపీ రాజశేఖర్​ బసవరాజ్ హిట్నాల్​ విద్యార్థుల విమాన ప్రయాణాన్ని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. విద్యార్థులకు ఉచిత విమాన ప్రయాణాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు టీచర్ బీరప్పపై స్థానికులు ప్రశంసలు కురిపించారు.

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