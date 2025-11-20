బలవంతంగా 100గుంజీలు తీయించిన టీచర్​- విద్యార్థిని మృతితో ఉపాధ్యాయురాలు అరెస్ట్​​

ETV Bharat / bharat

Student Died Sit Up Case : బలవంతంగా 100 గుంజీలు తీయించి విద్యార్థి మృతికి కారణమైన ఓ మహిళా ఉపాధ్యాయురాలిని పోలీసులు గురువారం అరెస్ట్​ చేశారు. పాఠశాలకు ఆలస్యంగా వచ్చిందన్న కారణంతో ఓ బాలిక పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించింది ఆ టీచర్​. తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఆ విద్యార్థి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలో నవంబర్​ 8న వెలుగుచూసింది.

అసలు ఏం జరిగిందంటే?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పాల్ఘర్​ జిల్లాలోని ఓ పాఠశాలలో ఆరో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని స్కూల్‌కు ఆలస్యంగా వచ్చింది. దీంతో బాలికపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఉపాధ్యాయురాలు 100 గుంజీలు తీయాలని విద్యార్థినిని బలవంతం చేసింది. అయితే సదురు విద్యార్థిని అప్పటికే అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంది. కానీ ఇక చేసేదేమి లేక టీచర్ చెప్పినట్లుగానే గుంజీలు తీయండం ప్రారంభించింది. కానీ ఆవి పూర్తయ్యూలోపే అస్వస్థతకు గురైన ఆ బాలిక ఒక్కసారిగా కిందపడిపోయింది. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన స్కూల్‌ సిబ్బంది బాలికను స్థానిక హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. బాలికను పరీక్షించిన డాక్టర్లు బాలికకు వైద్యం అందించారు. ఈ క్రమంలో హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతూనే బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

విద్యార్థిని మృతి పట్ల బాధిత తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బ్యాగు వీపుపై పెట్టుకొని గుంజీలు తీయించారని, దీంతో అస్వస్థకు గురై చనిపోయిందని బాలిక తల్లి ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై స్థానికులు, మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన కార్యకర్తలు నిరసనలు తెలిపారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే బాలిక మృతికి కారణమైన మహిళా ఉపాధ్యాయురాలిని అరెస్టు చేసినట్లు గురువారం అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు కూడా దర్యాప్తు చేపట్టారు.

టీచర్​ కొట్టడంతో అడవిలోకి పరుగులు పెట్టిన విద్యార్థులు!
ఇదిలా ఉండగా అదే జిల్లాలో మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ పాఠశాలలోని బోధనా సిబ్బంది విద్యార్థులను దాదాపు ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్న నీటిని తీసుకురావడానికి పంపించారని, వారు ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు కొట్టారని బాధిత తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. దీంతో భయాందోళనకు గురైన విద్యార్థులు సమీప అడవిలోకి పారిపోయారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనకు కారకులైన ఉపాధ్యాయులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారి తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా పరిషత్​కు ఒక మెమోరాండం సమర్పించారు. దీంతో ఈ విషయంపై జిల్లా పరిషత్ దర్యాప్తు చేపట్టింది.

టాయిలెట్​కు పర్మిషన్​ అడిగినందుకు 100 గుంజీలు తీయించిన టీచర్​
అంతకుముందు కూడా ఇలాంటి ఘటనే ఛత్తీస్​గఢ్​లో జరిగింది. జరిగింది. రెండో తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని టాయిలెట్​కు వెళ్లేందుకు టీచర్​ను అనుమతి అడిగింది. ఫోన్ చూస్తున్న టీచర్ ఆ విద్యార్థిని కర్రతో కాళ్లపై కొట్టి, 100 గుంజీలు తీయించారు. దీంతో బాలిక నడవలేక పోయింది. బాలిక పరిస్థితి చూసిన తల్లిదండ్రులు ఆరా తీయగా, స్కూల్​లో జరిగిన విషయమంతా చెప్పింది. దీంతో ఆగ్రహించిన తల్లిదండ్రులు స్కూల్​ సిబ్బందికి పై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఉపాధ్యాయురాలిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో పోలీసులుకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఈ విషయం వెలుగులో వచ్చింది.

