200ఏళ్లుగా పనికిరాదనుకున్న నేలలో 'టీ లీవ్స్ గార్డెన్'- అందరినీ అశ్చర్యపరిచిన బ్రదర్స్ స్టోరీ!
గత కొనేళ్లుగా ఉపయోగపడదు అనుకున్న భూమిలోనే తేయాకు పంట- వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలను సంప్రదించి ప్రారంభించిన తోట- ప్రస్తుతం లాభాదాయకంగా మారిన సోదరుల కష్టం
Published : May 10, 2026 at 7:05 AM IST
Tea Leaves Field Success Story Brothers : అసోంలోని నదీ ద్వీప జిల్లా అయిన మజులికి చెందిన ఇద్దరు సోదరులు, శతాబ్దాలుగా అక్కడి స్థానికులు చేయలేని పనిని చేసి చూపించారు. వీరిద్దరూ కలిసి అక్కడ తేయాకు ఉత్పత్తి వ్యాపారం ప్రారంభించి విజయం సాధించారు. అందులో అంత గొప్ప ఏముందని అంటారా? అది చాలా గొప్ప విషయమే మరి. ఎందుకంటే, మజులి ప్రాంతం తేయాకును పండించేందుకు అనుకూలంగా ఉండదు మరి. అలా అయితే అక్కడ తేయాకు ఎలా పండింది? ఆ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు దాని కోసం ఎంత కష్టపడ్డారు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఏటా 630 నుంచి 700 మిలియన్ కిలోల తేయాకు
అస్సాం తేయాకుకు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాలలో తేయాకు ఎస్టేట్లు, తోటలు ఉన్నాయి. పెద్ద కార్పొరేట్ గ్రూపుల నుంచి చిన్న తేయాకు రైతుల వరకు, ఏటా 630 నుంచి 700 మిలియన్ కిలోల తేయాకు ఉత్పత్తి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. తేయాకు చెట్ల పెంపకానికి అత్యంత అనువైన నేల 'లాటరైట్ నేల'. అంటే నేల ఎక్కువ శాతం ఇనుము, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్లతో కలిసి ఎరుపు రంగులో ఉండాలి. అంతే కాకుండా ఆమ్ల గుణాన్ని కూడా కలిగి ఉండాలి. అయితే ప్రస్తుతం అస్సాంలో కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే ఈ రకమైన నేల ఉంది. అస్సాంలోని మజులి జిల్లాలో అటువంటి నేల లేదు. అందువల్ల ఆ భూమి తేయాకు సాగుదారులకు సారహీనంగా ఉంది. దాంతో గత 200 సంవత్సరాలుగా, ఈ జిల్లా భూభాగంలో తేయాకును పండించడంలో ఎవరూ విజయం సాధించలేదు.
వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల సాయంతో
ఆ నేపథ్యంలో మజులికి చెందిన దులాల్ సైకియా, తిలక్ సైకియా సోదరులు ఎలాగైనా అక్కడ తేయాకును పండిచాలని సంకల్పించుకున్నారు. దాంతో జోర్హాట్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలను సంప్రదించి, 2021 సెప్టెంబర్లో తేయాకు తోటల పెంపకాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ తోటకు అస్సామీ భాషలో 'సేనిమై' అని పేరు కూడా పెట్టారు. దీనికి అస్సామీలో 'ప్రియమైన' అని అర్థం. అలా కొన్ని సంవత్సరాలకు ఆ తోట నిలదొక్కుకుని, ఇప్పుడు లాభాదాయకంగా మారింది.
విజయవంతంగా తేయాకు ఉత్పత్తి
మజులిలోని ఈ 'సేనిమై టీ గార్డెన్' ఇప్పుడు తేయాకు ఉత్పత్తిని విజయవంతంగా అందిస్తోంది. ఆ ఆనందంలో ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడిన ఇద్దరు సోదరులు తమ తేయాకు తోట గురించి కొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు. తిలక్ సైకియా, "ఈ జిల్లాలో ఇది మొట్టమొదటి సొంత ప్రయత్నం కావడంతో, మొదట్లో మా తేయాకు తోటను నిర్వహించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. ఈ నదీ ద్వీపంలోని ఒండ్రు నేల కారణంగా, తేయాకు చెట్లను పెంచడానికి మేం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవలసి వచ్చింది. అయినప్పటికీ, మేం విజయం సాధించాం. అలాగే ఇప్పుడు మా తేయాకు తోట 'టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా'లో కూడా నమోదైంది" అని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచిన అన్నదమ్ములు
ఈ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కలిసి 'సేనిమై టీ గార్డెన్' ద్వారా 60 కిలోల తేయాకు ఆకులను పండిస్తున్నారని వారు తెలిపారు. అనంతరం ఆ ఆకును ధేమాజి జిల్లాలోని ఒక టీ ఫ్యాక్టరీకి ఎగుమతి చేస్తున్నారని అన్నారు. వ్యవసాయ కార్యకలాపాలతో కూడిన ఈ పారిశ్రామిక ప్రయత్నం, నదీ ద్వీప జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతలో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. 200 ఏళ్లుగా అక్కడి స్థానికులంతా ఆ నేలను తేయాకు పండించేందుకు ఉపయోగపడని దానిగా భావించారు. కానీ ఇప్పుడు అదే నేలలో సైకియా సోదరుడు తేయాకును పండించి గొప్ప విజయాన్ని అందుకున్నారు.
