శబరిమల ఆలయంలో మూవీ షూటింగ్? దేవస్థానం బోర్డు ఏం చెప్పిందంటే?
శబరిమల ఆలయ సన్నిధానంలో సినిమా షూటింగ్ జరిగిందంటూ ఆరోపణలు- స్పష్టత ఇచ్చిన ట్రావెన్కోర్ దేవస్వమ్ బోర్డు అధికారిక ప్రతినిధి
Published : January 24, 2026 at 2:18 PM IST
Sabarimala Temple Shooting Allegations : శబరిమల ఆలయ సన్నిధానంలో సినిమా షూటింగ్ జరిగిందనే ఆరోపణలపై ట్రావెన్కోర్ దేవస్వమ్ బోర్డు అధికారిక ప్రతినిధి స్పందించారు. వీడియోగ్రఫీకి అనుమతి కావాలని మలయాళ దర్శకుడు అనురాజ్ మనోహర్, బోర్డును కోరినా అందుకు అనుమతి లభించలేదని పేర్కొన్నారు. షూటింగ్ వ్యవహారంపై ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు.
డైరెక్టర్ ఎక్కడ షూటింగ్ చేశారో తమకు తెలియదని చెప్పారు. అయితే శబరిమల యాత్ర సీజన్కు ముందు గుర్తింపు ఉన్న మీడియా వ్యక్తులకు మాత్రం అనుమతి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ఈ విషయంపై దర్శకుడు అనురాజ్ కూడా స్పందించారు. తాను సన్నిధానం ప్రాంతంలో వీడియో తీయలేదని, పంపానది వద్ద తీశానని చెప్పుకొచ్చారు.