బిహార్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు కౌంట్డౌన్- నేడు నీతీశ్ చివరి కేబినెట్ సమావేశం
బిహార్ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపులు- నేడు సీఎం నీతీశ్ చివరి కేబినెట్ భేటీ- ఏప్రిల్ 12న లేదా 13న ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా- ఆ వెంటనే కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక
Published : April 8, 2026 at 11:04 AM IST
Countdown For Bihar New Government : బిహార్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ ఇప్పటికే ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆయన ఏప్రిల్ 10న రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఆ వెంటనే ముఖ్యమంత్రి పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా చేస్తారని తెలుస్తోంది. దీంతో రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా బీజేపీ సారథ్యంలో జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీఏ) ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమం కానుంది. 2005 నుంచే మధ్యలో కొన్ని విరామాలతో బిహార్లో ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వానికి సారథ్యం వహించే ఛాన్స్ మొట్టమొదటిసారిగా బీజేపీకి లభించబోతోంది. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించిన 5 నెలలలోపే జరుగుతున్న ఈ మార్పు రాజకీయ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈనేపథ్యంలో రాబోయే వారం రోజుల్లో రాష్ట్రంలో ఎలాంటి కీలక రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
5 నెలల్లోనే అనూహ్య మలుపులు
2025 నవంబరులో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఫలితాలు వచ్చాయి. బిహార్ అసెంబ్లీ చరిత్రలో తొలిసారిగా బీజేపీ అత్యధికంగా 89 స్థానాలను గెలుచుకొని సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది. నీతీశ్ కుమార్ సారథ్యంలోని జేడీయూ 85 సీట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 243 స్థానాలకుగానూ 202 సీట్లను ఎన్డీఏ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. ఆ వెంటనే 10వసారి బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశ్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. కట్ చేస్తే, తాను రాజ్యసభకు వెళ్తానని 2026 మార్చి 5న నీతీశ్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. మార్చి 16న రాజ్యసభకు ఆయన ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మార్చి 30న బిహార్ శాసన మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. ఏప్రిల్ 10న రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నీతీశ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఐదు నెలల్లోనే బిహార్ రాజకీయం ఈవిధమైన అనూహ్య మలుపులు తిరగడం గమనార్హం.
నేడు నీతీశ్ చివరి కేబినెట్ భేటీ
బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ బుధవారం రోజు (ఏప్రిల్ 8న) రాష్ట్ర మంత్రిమండలి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రెండు దశాబ్దాలకుపైగా ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించిన ఆయన సారథ్యంలో జరుగుతున్న చివరి భేటీ ఇదే కానుంది. 2030 వరకు, ఆ తర్వాత బిహార్ అభివృద్ధి కోసం చేపట్టనున్న అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపై ఈ సమావేశంలో నీతీశ్ దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు. ఆయన ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టులను రాబోయే కాలంలో పూర్తి చేయాలనే అంశంపైనా చర్చ జరగనుంది.
జాతీయ రాజకీయాల్లోకి నీతీశ్
సీఎం నీతీశ్ గురువారం రోజు (ఏప్రిల్ 9న) దిల్లీలో జరగనున్న జేడీయూ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. ఈ ఏడాది మార్చిలోనే జేడీయూ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఆయన తిరిగి ఎన్నికయ్యారు. రాబోయే మూడేళ్ల పాటు పార్టీ చీఫ్గా నీతీశే వ్యవహరిస్తారు. ఇక శుక్రవారం రోజు (ఏప్రిల్ 10న) రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నీతీశ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. ఆయనతో పాటు కొత్తగా ఎన్నికైన, తిరిగి ఎన్నికైన ఎంపీలతో ఉపరాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు. దీంతో లోక్సభ, రాజ్యసభ, శాసనసభ, శాసనమండలి అనే నాలుగు చట్ట సభలలోనూ సభ్యుడిగా వ్యవహరించిన రికార్డును నీతీశ్ సొంతం చేసుకుంటారు. శనివారం రోజు (ఏప్రిల్ 11న) దిల్లీ నుంచి బిహార్కు నీతీశ్ తిరిగొస్తారు. ఆదివారం (ఏప్రిల్ 12న) లేదా సోమవారం (ఏప్రిల్ 13న) ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఆయన రాజీనామా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో బిహార్ పాలనలో ఆయన క్రియాశీలక భాగస్వామ్యం ముగుస్తుంది.
ఎన్డీఏ కూటమి ఎమ్మెల్యేల సమావేశం
ఏప్రిల్ 11న (శనివారం) సాయంత్రంకల్లా రాష్ట్ర రాజధాని పట్నాకు చేరుకోవాలని ఎన్డీఏ కూటమి తమ ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ సూచించింది. బీజేపీ, జేడీయూ, లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్), హిందుస్తానీ ఆవామ్ మోర్చా (సెక్యులర్), రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా పార్టీలు సైతం తమ శాసనసభ్యులకు ఈమేరకు ఆదేశాలు జారీ చేశాయి. ఆదివారం (ఏప్రిల్ 12న) లేదా సోమవారం (ఏప్రిల్ 13న) పాట్నా నగరం వేదికగా ఎన్డీఏ కూటమి ఎమ్మెల్యేల సమావేశం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ భేటీలోనే శాసనసభా పక్ష నేతను ఎన్నుకోనున్నారు.
కొత్త ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక
బిహార్ కొత్త సీఎం ఎవరు అనేది బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వమే నిర్ణయిస్తుందని తెలుస్తోంది. అసెంబ్లీ సీట్ల సంఖ్య పరంగా రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద పార్టీగా ఉన్న బీజేపీకే సీఎం పదవి దక్కబోతోందని సమాచారం. సీఎం ఎంపికలో నీతీశ్ కుమార్ సలహాను కూడా బీజేపీ అగ్రనేతలు తీసుకుంటారని బిహార్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు సంజయ్ సారావోగి తెలిపారు. నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ను కొత్త ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తారని అంటున్నారు. ఆయన మార్చి 8నే జేడీయూలో అధికారికంగా చేరారు.
నూతన ప్రభుత్వం
నీతీశ్ కుమార్ రాజకీయ వారసుడు నిశాంత్ కుమార్ ఏప్రిల్ 14న లేదా 15న ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈవిధంగా బిహార్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమం కానుంది. కొత్త ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందే, మంత్రి పదవుల పంపకాలపై ఎన్డీఏ కూటమిలోని పార్టీలు ఒక అవగాహనకు రానున్నాయి. తదుపరిగా పార్టీలవారీగా మంత్రిత్వ శాఖల కేటాయింపు జరుగుతుంది. కొత్త ప్రభుత్వం తన పనిని ప్రారంభిస్తుంది.