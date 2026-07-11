పెళ్లికి చట్టపరమైన గుర్తింపు ఉంటేనే పన్ను మినహాయింపు- స్వలింగ జంట పిటిషన్పై కోర్టులో IT శాఖ అఫిడవిట్
తమకు వచ్చే బహుమతులపై పన్ను మినహాయింపులు ఇవ్వాలని స్వలింగ సంపర్క జంట పిటిషన్- అలాంటివారికి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వలేమని ఐటీ శాఖ వెల్లడి- స్వలింగ సంపర్క జంటల వివాహానికి చట్టపరమైన గుర్తింపు లేదని వ్యాఖ్యలు
Published : July 11, 2026 at 9:04 PM IST
Same Sex Couple Tax Benefits : స్వలింగ సంపర్క జంటకు వచ్చే బహుమతులపై ట్యాక్స్ మినహాయింపులపై ఆదాయపు పన్ను (ఐటీ) శాఖ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. స్వలింగ సంపర్క జంటల వివాహానికి చట్టపరమైన గుర్తింపు లేదని పేర్కొంది. అందువల్ల స్వలింగ సంపర్క భాగస్వాముల మధ్య ఇచ్చిపుచ్చుకునే బహుమతులపై పన్ను మినహాయింపులు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది. వివాహ చట్టం ప్రకారం పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న స్త్రీ-పురుష జంటలు పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకొనే గిఫ్ట్లపైనే పన్ను మినహాయింపు పొందుతున్నారని వెల్లడించింది.
స్వలింగ సంపర్క జంటలకు వివాహానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఎటువంటి చట్టపరమైన ప్రాతిపదిక లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిస్థితుల్లో స్వలింగ సంపర్క జంటలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే బహుమతులకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వలేమని తెలిపింది. కాగా, వివాహ చట్టం ప్రకారం పెళ్లి సమయంలో వచ్చే బహుమతులపై ఇచ్చే ఆదాయ పన్ను మినహాయింపును తమకు కూడా కల్పించాలని కోరుతూ ఓ స్వలింగ సంపర్కుల జంట బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ నేపథ్యంలో బాంబే హైకోర్టులో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది.
ఈ పిటిషన్ విచారణకు అర్హమైనది కాదు : ఐటీ శాఖ
స్వలింగ సంపర్క జంట పిటిషన్లో తాము జారీ చేసిన నోటీసును సవాల్ చేయదని ఆదాయపు పన్ను శాఖ తెలిపింది. కాబట్టి ఈ పిటిషన్ విచారణకు అర్హమైనది కాదని అభిప్రాయపడింది. ముఖ్యంగా బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకునే వివాహిత జంటలు పొందే పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనాలను స్వలింగ సంపర్క జంట కోరుతోందని స్పష్టం చేసింది. అయితే చట్టపరమైన గుర్తింపు లేని బంధానికి 'భార్యాభర్తల' హోదాకు సంబంధించిన చట్టపరమైన హక్కులను కల్పించలేమని పేర్కొంది. పిటిషన్లో ఎటువంటి సమంజసమైన అంశాలు లేవని అభిప్రాయపడింది. అందుకే స్వలింగ సంపర్క జంట దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను వెంటనే కొట్టివేయాలని బాంబే హైకోర్టును ఆదాయపు పన్ను శాఖ కోరింది. ఈ అఫిడవిట్ను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు ఈ పిటిషన్పై విచారణను వాయిదా వేసింది.
రూ.50,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన బహుమతులను ఆదాయంగా పరిగణించి ప్రభుత్వం వాటిపై పన్ను విధిస్తుంది. పన్ను ఎగవేతను అరికట్టడానికి పన్ను విధానంలో ఈ నిబంధన ఉంది. అయితే ఆదాయపు పన్ను చట్టంలో ఒక నిర్దిష్ట మినహాయింపు ఉంది. బంధువులు లేదా జీవిత భాగస్వామి నుంచి పొందే బహుమతులకు పన్ను వర్తించదు. సాధారణ దంపతులకు ఈ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ లభిస్తుంది. అయితే స్వలింగ సంపర్క జంటలకు వచ్చే గిఫ్ట్స్పై ఎటువంటి పన్ను మినహాయింపు లేదు. ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ స్వలింగ సంపర్క జంట బాంబే హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. తమకు ఈ పన్ను ప్రయోజనాన్ని పొందే అవకాశం కల్పించాలని ఆ పిటిషన్లో కోరింది. జస్టిస్ బర్జెస్ కొలాబావాలా, జస్టిస్ ఫిర్దోష్ పూనివాలాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపింది.
ఇంకా పిటిషన్లో ఏముందంటే?
అలాగే స్వలింగ సంపర్క జంట తమ పిటిషన్లో పలు డిమాండ్లు చేసింది. 'జీవిత భాగస్వామి' లేదా 'భాగస్వామి' నిర్వచనం పరిధిలో తమను చేర్చాలని కోరింది. మహిళలు-పురుష జంటల మధ్య ఇచ్చిపుచ్చుకునే బహుమతులు పన్ను పరిధిలోకి రావని, తమకు ఆ మినహాయింపు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. భవిష్యత్తులో వివాహం చేసుకునే స్వలింగ సంపర్క జంటలకు కూడా ఈ ట్యాక్స్ ప్రయోజనాన్ని వర్తింపజేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. స్వలింగ వివాహాలు కూడా శాశ్వతమైన, జీవితకాల బంధాలేనని అభిప్రాయపడింది. స్వలింగ సంపర్క జంటలకు ఇప్పటికీ సమాజంలో సమానమైన ఆదరణ లభించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఇది సమానత్వానికి సంబంధించిన రాజ్యాంగ హక్కును ఉల్లంఘించడమేనని ఆరోపించింది. ఈ పద్ధతి తమ ప్రాథమిక హక్కును కూడా ఉల్లంఘిస్తోందని పేర్కొంది.
వారి వివాహాలపై చట్టబద్ధతకు సుప్రీంకోర్టు నో!
కాగా, ఇప్పటికే స్వలింగ సంపర్కుల వివాహాలకు చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. అయితే స్వలింగ సంపర్కులు సహజీవనంలో ఉండొచ్చని స్పష్టం చేసింది. స్వలింగ సంపర్క జంటలపై ఎలాంటి వివక్షా చూపించొద్దని, వారి హక్కులను కాపాడాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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