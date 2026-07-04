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కీమోథెరపీతో ప్లేట్‌లెట్స్ తగ్గుతున్నాయా? బొప్పాయి ఆకుల సారంతో క్యూర్​!

కీమోథెరపీతో తగ్గిన ప్లేట్‌లెట్స్‌ పెంచడంలో బొప్పాయి ఆకుల సారం ప్రభావవంతం- టాటా మెమోరియల్ సెంటర్ పరిశోధకుల అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు- తక్కువ ఖర్చుతో అందుబాటులో ఉండటం మరో ప్రయోజనం

Papaya Leaf
Papaya Leaf (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 9:36 PM IST

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Papaya Leaf Extract For Cancer Patients : క్యాన్సర్ చికిత్సలో కీమోథెరపీ ఎంతో కీలకం. అయితే ఆ చికిత్స కారణంగా కొందరు రోగుల్లో దుష్ప్రభావాలు ఎదురవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా రక్తంలో ప్లేట్‌లెట్స్ సంఖ్య తగ్గిపోవడం ప్రధాన సమస్యగా మారుతుంది. దీనినే కీమోథెరపీ ఇండ్యూస్డ్ థ్రోంబోసైటోపెనియా (CIT)గా పిలుస్తారు. ఆ సమస్య కారణంగా రోగుల్లో రక్తస్రావం ముప్పు పెరగడంతోపాటు తదుపరి కీమోథెరపీ సెషన్లు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే బొప్పాయి ఆకుల సారం ఆ సమస్య నుంచి త్వరగా కోలుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుందని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.

ముంబయిలోని టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌కు చెందిన జీఐ మెడికల్ ఆంకాలజీ విభాగం పరిశోధకులు ఆ అధ్యయానాన్ని ఇటీవల నిర్వహించారు. కీమోథెరపీ కారణంగా ప్లేట్‌లెట్స్ తగ్గిన క్యాన్సర్ రోగుల్లో కారికా పపాయ లీఫ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ (CPLE) ప్రభావాన్ని పరిశీలించారు. ఆ అధ్యయన ఫలితాలను అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ క్లినికల్ ఆంకాలజీకి చెందిన అంతర్జాతీయ జర్నల్ JCO గ్లోబల్ ఆంకాలజీలో ప్రచురించారు. క్యాన్సర్ రోగుల్లో కీమోథెరపీ కారణంగా ఏర్పడే థ్రోంబోసైటోపెనియాపై బొప్పాయి ఆకుల సారం ప్రభావాన్ని పరిశీలించిన తొలి ఫేజ్-3 ర్యాండమైజ్డ్ క్లినికల్ ట్రయల్ ఇదేనని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. క్యాన్సర్ చికిత్స పొందుతున్న రోగుల్లో బొప్పాయి ఆకుల సారం వినియోగానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు లభించిన బలమైన క్లినికల్ ఆధారాల్లో ఆ అధ్యయనం ఒకటిగా నిలిచింది.

నాలుగు రోజుల్లోనే మెరుగైన ఫలితాలు
అధ్యయనంలో భాగంగా కీమోథెరపీతో ప్లేట్‌లెట్స్ తగ్గిన రోగులకు CPLE అందించారు. బొప్పాయి ఆకుల సారం తీసుకున్న వారిలో ప్లేట్‌లెట్స్ త్వరగా కోలుకున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా నాలుగు రోజుల్లో ప్లేట్‌లెట్స్ కోలుకున్న రోగుల సంఖ్య అదనంగా 30 శాతం పెరిగినట్లు అధ్యయనంలో తేలింది. సాధారణంగా ప్లేట్‌లెట్స్ సంఖ్య తగ్గితే తదుపరి కీమోథెరపీ చికిత్సను వాయిదా వేయాల్సి రావచ్చు. కొన్నిసార్లు మందుల మోతాదును తగ్గించాల్సి ఉంటుంది. ఇతర ఖరీదైన చికిత్సలు కూడా అవసరమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అయితే CPLEతో ప్లేట్‌లెట్స్ త్వరగా కోలుకుంటే ఇలాంటి సమస్యలను కొంతవరకు నివారించే అవకాశం ఉంటుందని పరిశోధకులు అభిప్రాయపడ్డారు.

తక్కువ ఖర్చుతో చికిత్సకు అవకాశం
బొప్పాయి ఆకుల సారం మరో ప్రధాన ప్రయోజనం దాని ధర. పది రోజుల CPLE కోర్సుకు సుమారు 10 డాలర్లు, అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.955 ఖర్చవుతుందని అధ్యయనంలో పేర్కొన్నారు. దీంతో పరిమిత వైద్య వనరులు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ థ్రోంబోసైటోపెనియా చికిత్సకు ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు తెలిపారు. వివిధ రకాల క్యాన్సర్లతో బాధపడుతున్న రోగులను అధ్యయనంలో భాగం చేశారు.

ముఖ్యంగా 60 ఏళ్లు పైబడిన రోగులు, పాలియేటివ్ కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్నవారు, అంతకుముందు రెండు కంటే ఎక్కువ కీమోథెరపీ సైకిల్స్ పూర్తి చేసినవారిలో CPLE మెరుగైన ఫలితాలను చూపించినట్లు గుర్తించారు. అలాగే తక్కువ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా (BSA) ఉన్న రోగుల్లో మెరుగైన స్పందన కనిపించింది. అధిక BSA ఉన్న రోగులకు ఎక్కువ మోతాదులో CPLE అందించడం ద్వారా మరింత ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత అధ్యయనంలో మోతాదుకు, ఫలితాలకు మధ్య సంబంధాన్ని ప్రత్యేకంగా పరిశీలించలేదని స్పష్టం చేశారు.

గతంలోనూ పరిశోధనలు
బొప్పాయి ఆకుల సారంతో ప్లేట్‌లెట్స్ పెరిగే అవకాశంపై గతంలోనూ అనేక అధ్యయనాలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా డెంగీ జ్వరంతో ప్లేట్‌లెట్స్ తగ్గిన రోగుల్లో CPLE ప్రభావంపై పరిశోధనలు నిర్వహించారు. బొప్పాయి ఆకుల్లో ఉండే కార్పైన్, క్వెర్సెటిన్ వంటి కీలక సమ్మేళనాలు ప్లేట్‌లెట్స్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించడంతోపాటు కణాల పొరలను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడే అవకాశం ఉందని గత అధ్యయనాలు సూచించాయి. 228 మంది డెంగీ రోగులతో నిర్వహించిన ఒక ర్యాండమైజ్డ్ అధ్యయనంలో ప్లేట్‌లెట్స్ సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినట్లు గుర్తించారు.

377 మందికి సంబంధించిన అధ్యయనాలను విశ్లేషించిన మెటా అనాలిసిస్‌లోనూ ఇలాంటి ఫలితాలే వెల్లడయ్యాయి. కీమోథెరపీ ఇండ్యూస్డ్ థ్రోంబోసైటోపెనియాపైనా గతంలో చిన్నస్థాయి అధ్యయనాలు జరిగాయి. 60 మంది రోగులతో నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో CPLEను టినోస్పోరా కార్డిఫోలియాతో కలిపి అందించినప్పుడు ప్లేట్‌లెట్స్ సంఖ్య మెరుగుపడినట్లు తేలింది. ముఖ్యంగా మోస్తరు నుంచి తీవ్రమైన థ్రోంబోసైటోపెనియాతో బాధపడుతున్న వారిలో ఇది ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు గుర్తించారు.

219 మంది రోగులతో అధ్యయనం
తాజా ఫేజ్-3 క్లినికల్ ట్రయల్‌ను మార్చి 2020 నుంచి అక్టోబర్ 2024 మధ్య నిర్వహించారు. మొత్తం 219 మంది రోగులను యాదృచ్ఛికంగా రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. వీరిలో 198 మంది రోగుల ఫలితాలను చివరగా విశ్లేషించారు. ప్రారంభంలో గ్రేడ్-2 కీమోథెరపీ ఇండ్యూస్డ్ థ్రోంబోసైటోపెనియాతో బాధపడుతున్న రోగులను పరిశీలించగా, ప్లాసిబో గ్రూపులో దాదాపు 43 శాతం మంది తదుపరి కీమోథెరపీ చికిత్సలో మోతాదు తగ్గించడం లేదా చికిత్సను వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. అదే CPLE తీసుకున్న గ్రూపులో ఈ సంఖ్య 25 శాతంగా నమోదైంది. దీంతో బొప్పాయి ఆకుల సారం తీసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ రోగులు తమ చికిత్సను అనవసరంగా వాయిదా వేయకుండా కొనసాగించే అవకాశం పెరుగుతుందని అధ్యయనం సూచిస్తోంది.

మరిన్ని పరిశోధనలు అవసరం
భారత్‌లో బొప్పాయి ఆకులతో తయారు చేసిన ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులను దశాబ్దాలుగా వినియోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్లేట్‌లెట్స్ సంఖ్య తగ్గిన సందర్భాల్లో వీటి వినియోగం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయితే క్యాన్సర్ చికిత్సలో వీటి ప్రయోజనాలకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు పరిమితంగానే ఉన్నాయి. తాజా ఫేజ్-3 ర్యాండమైజ్డ్ క్లినికల్ ట్రయల్ ఫలితాలు ఈ దిశగా కీలక ఆధారాలను అందించాయి. అయితే ఆ పరిశోధన కేవలం రెండు కేంద్రాలకు పరిమితం కావడం వల్ల ఫలితాలను అన్ని ప్రాంతాలు, అన్ని రకాల రోగులకు వర్తింపజేసే విషయంలో మరింత అధ్యయనం అవసరమని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.

అధ్యయనం సమయంలో CPLE కారణంగా తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాలు కనిపించలేదని తెలిపారు. అయినప్పటికీ దీర్ఘకాలికంగా దీని భద్రత, క్యాన్సర్ రోగుల జీవనకాలంపై ప్రభావం వంటి అంశాలను తెలుసుకునేందుకు మరిన్ని పరిశోధనలు అవసరమని స్పష్టం చేశారు. అలా కీమోథెరపీ కారణంగా ప్లేట్‌లెట్స్ తగ్గే సమస్యను ఎదుర్కొంటున్న క్యాన్సర్ రోగులకు బొప్పాయి ఆకుల సారం తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సహాయక చికిత్సగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ప్లేట్‌లెట్స్ త్వరగా కోలుకోవడం ద్వారా కీమోథెరపీ చికిత్సలో అనవసరమైన ఆలస్యాలను తగ్గించే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.

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