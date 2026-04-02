బంగాల్లో 'బైబై మమత' నినాదం- 15 రోజులు క్యాంప్ చేస్తానన్న అమిత్ షా
భవానీపుర్లో హై వోల్టేజ్ రాజకీయ వేడి- సువేందు అధికారి నామినేషన్కు అమిత్ షా హాజరు- బంగాల్లో 15 రోజులు ఉండి ప్రచారం చేస్తానన్న హోం మంత్రి- మమతపై తీవ్ర విమర్శలు- మార్పు తప్పదన్న బీజేపీ
Published : April 2, 2026 at 8:56 PM IST
Amit Shah Slams Mamata Benarjee : బంగాల్లో ప్రతి మూలలో 'బైబై మమత' అనే స్వరం వినిపిస్తోందని, ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వం మారడం ఖాయమని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నియోజకవర్గమైన భవానీపుర్లో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన సభలో షా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్నికలకు సంబంధించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"బంగాల్లో ఎక్కడికెళ్లినా ఒక్కటే స్వరం వినిపిస్తోంది. మమతా బెనర్జీకి బైబై చెప్పాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలనపై ప్రజలు విసుగుచెందారు. మహిళల భద్రత, నిరుద్యోగం, అవినీతి వంటి అంశాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైంది. బంగాల్ సరిహద్దులను కట్టుదిట్టంగా మూసివేయాలి. చొరబాటుదారులను బయటకు పంపాలి. మహిళల భద్రత లేకపోవడం నుంచి బంగాల్లో మారుతున్న జనాభా స్వరూపం వరకు, ప్రజలందరూ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలనతో విసిగిపోయారు. యువత నిరుద్యోగంతో సతమతమవుతోంది. మమతా అవినీతిలో కూడా రికార్డు సృష్టించారు. అయితే, నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోనే మార్పు రావాలని స్వరాలు చెబుతున్నాయి."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
ఎన్నికల ప్రాముఖ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తాను రాష్ట్రంలో 15 రోజులు ఉండి ప్రచారం నిర్వహిస్తానని అమిత్ షా ప్రకటించారు. అలాగే ప్రజలతో మరిన్ని సమావేశాలు నిర్వహిస్తానని షా పేర్కొన్నారు. త్వరలో జరగబోయే ఎన్నికలు బంగాల్ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయని షా వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, భవానీపుర్ పోరును ప్రతిష్టాత్మకంగా మలుస్తూ షా వ్యాఖ్యలు చేశారు. భవానీపుర్ నియోజకవర్గంలో సీఎం మమతకు పోటీగా బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అందులో పాల్గొన్న అమిత్ షా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఇక, బంగాల్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు సువేందు అధికారి భవానీపుర్తో పాటు నందిగ్రామ్ నియోజకవర్గంలో కూడా పోటీ చేస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్లో మమతాను ఓడించారు. అయితే, సువేందుతో పాటు మరికొంతమంది నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. బీజేపీకి చెందిన స్వపన్ దాస్ గుప్తా, శత్రుంజ ఘోశ్, సంతోశ్ పాఠక్ కూడా తమ తమ స్థానాల నుంచి నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.
గెలుపే లక్ష్యంగా అడుగులు
ఇదిలా ఉండగా, 2021లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించి 213 సీట్లు గెలుచుకుంది. బీజేపీ 77 సీట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. అనంతరం భవానీపుర్ ఉపఎన్నికలో మమతా బెనర్జీ విజయం సాధించి తిరిగి అసెంబ్లీలోకి వచ్చారు. అయితే, ఈ సారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మరోసారి భవానీపుర్ ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. మమతా వర్సెస్ సువేందు అధికారి పోరు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు తిప్పే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు, ఎన్నికల సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ గెలుపే లక్ష్యంగా అధికార, విపక్షాలు ప్రచారాలు జోరుగా సాగిస్తున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరు మాటల యుద్ధంతో విరుచుకుపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. బీజేపీ ఎన్నికల సంఘాన్ని ప్రభావితం చేస్తోందని, అధికారులను అన్యాయంగా బదిలీ చేస్తోందని ఆరోపిస్తోంది. దీనికి ప్రతిగా బీజేపీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్రమ వలసలను ప్రోత్సహిస్తోందని విమర్శిస్తోంది.
కాగా, బంగాల్లో మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఏప్రిల్ 23, 29 తేదీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. అలాగే, మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం మరింత తీవ్రతరం అవుతోంది. ప్రచార ర్యాలీలు, రోడ్షోలు, ఆరోపణలు, ప్రతిఆరోపణలతో బంగాల్ రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయి. అయితే, ఈసారి జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తారో అన్నది ఆసక్తిగా మారింది.