ETV Bharat / bharat

'యూనిఫాం సివిల్ కోడ్ కోసం 40 ఏళ్లుగా పోరాడుతున్నా- భారత్‌తో పాటు పాక్, బంగ్లాదేశ్‌లోనూ అమలు కావాలి': తస్లీమా నస్రీన్

యూనిఫాం సివిల్ కోడ్‌కు 40 ఏళ్లుగా మద్దతు ఇస్తున్నానన్న తస్లీమా నస్రీన్- భారత్ సహా బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్‌లోనూ యూసీసీ అమలు చేయాలని వ్యాఖ్యలు- భారత ప్రభుత్వం బావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తోందని వెల్లడి

Taslima Nasreen On UCC
Taslima Nasreen On UCC (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Taslima Nasreen On UCC : దాదాపు 2 దశాబ్దాల తర్వాత కోల్‌కతాకు తిరిగి వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ రచయిత్రి, సామాజిక కార్యకర్త తస్లీమా నస్రీన్- యూనిఫాం సివిల్ కోడ్‌కు (UCC- ఉమ్మడి పౌరస్మృతి) బహిరంగ మద్దతు ప్రకటించారు. గత 40 ఏళ్లుగా యూసీసీ కోసం తాను పోరాడుతున్నానని, ఈ చట్టం భారతదేశంతో పాటు బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్‌లో కూడా అమలు కావాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. బంగ్లాదే‌శ్‌లో మతపరమైన చట్టాల కారణంగా మహిళలు, మైనార్టీలు ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారని ఆరోపించారు. మహిళలపై కొనసాగుతున్న వివక్షను తొలగించాలంటే అందరికీ సమానంగా వర్తించే ఒకే పౌర చట్టం అవసరమని తస్లీమా స్పష్టం చేశారు. దాదాపు 19 ఏళ్ల తర్వాత కోల్‌కతాకు తిరిగొచ్చిన ఆమె ఆదివారం రోజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ- అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నింటిలోనూ యూసీసీ తరహా చట్టాలు అమల్లో ఉన్నాయని అన్నారు.

"భారత్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్‌కు యూనిఫాం సివిల్ కోడ్ అవసరం. అందరికీ ఒకే చట్టం ఉండాలి. మహిళలు ఇప్పటికీ అనేక రకాల వివక్షల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. యూసీసీ అమలుతో ఆ సమస్యల్లో చాలా వరకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఇది తప్పనిసరి" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. బంగాల్‌లో ప్రభుత్వం ఇటీవలే సుప్రీం కోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ నేతృత్వంలో 9 మంది సభ్యులతో నిపుణుల ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. యూసీసీ ముసాయిదాను పరిశీలించి తుది సిఫార్సులు సమర్పించిన అనంతరం రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బిల్లును ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో యూసీసీపై తస్లీమా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛపై వ్యాఖ్యలు
ప్రస్తుత భారత ప్రభుత్వం భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛను విశ్వసిస్తుందని తాను నమ్ముతున్నట్లు తస్లీమా నస్రీన్ చెప్పారు. "ఒక ప్రభుత్వం నన్ను కోల్‌కతా విడిచి వెళ్లేలా చేసింది. మరో ప్రభుత్వం తిరిగి రావడానికి అనుమతించలేదు. ఇప్పుడు మరో ప్రభుత్వం నన్ను స్వాగతించింది. అందుకే నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇప్పటి భారత ప్రభుత్వం భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తుందని నమ్ముతున్నాను" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. తన పర్యటన సందర్భంగా భద్రత కల్పించినందుకు బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తాను ఏ రాజకీయ పార్టీ కోసం రాలేదని, మహిళల స్వేచ్ఛ, భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ కోసం మాత్రమే మాట్లాడుతున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు. 2007లో తన రచనలు, ముఖ్యంగా 'ద్విఖండితో' పుస్తకంపై తీవ్ర నిరసనలు చెలరేగడంతో తస్లీమా నస్రీన్ కోల్‌కతా విడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. 1994 నుంచి ప్రవాస జీవితం గడుపుతున్న ఆమె దాదాపు 2 దశాబ్దాల తర్వాతే కోల్‌కతాలో ఇటీవల అడుగుపెట్టారు.

మదర్సాలు, మసీదుల్లో హిందువులపై ద్వేష ప్రచారం!
బంగ్లాదేశ్‌లో ఇప్పటికీ మతపర వ్యక్తిగత చట్టాల కారణంగా మహిళల హక్కులు దెబ్బతింటున్నాయని తస్లీమా విమర్శించారు. ముఖ్యంగా హిందూ మహిళలకు విడాకులు తీసుకునే హక్కు కూడా లేదని, తండ్రి ఆస్తిలోనూ సమాన వారసత్వ హక్కులు లేవని చెప్పారు. ఇదే సమయంలో బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపైనా దాడులు పెరిగాయని, ముఖ్యంగా మహ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వ కాలంలో హిందువులపై వేధింపులు మరింత ఎక్కువయ్యాయని ఆమె ఆరోపించారు. కొన్ని మదర్సాలు, మసీదుల్లో హిందువులపై ద్వేషాన్ని బోధిస్తున్నారని అన్నారు. మహిళల సమానత్వానికి జమాత్- ఇ- ఇస్లామీ వ్యతిరేకమని, షరియా పాలనను అమలు చేయాలని కోరుకుంటోందని విమర్శించారు. అలా జరిగితే బంగ్లాదేశ్‌లో మైనార్టీల మనుగడకే ప్రమాదకరమని వ్యాఖ్యానించారు.

మరోవైపు బంగ్లాదేశ్‌లో అవామీ లీగ్‌పై విధించిన నిషేధాన్ని కూడా ఆమె వ్యతిరేకించారు. ఏదైనా రాజకీయ పార్టీని నిషేధించడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని తస్లీమా నస్రీన్ పేర్కొన్నారు. బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా దేశం విడిచి వెళ్లాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకమని, అవామీ లీగ్‌పై నిషేధాన్ని వీలైనంత త్వరగా ఎత్తివేయాలని కోరారు. అవామీ లీగ్ కార్యకర్తలపై హింస, హత్యలు జరిగాయని ఆరోపించిన ఆమె- షేక్ హసీనా తిరిగి బంగ్లాదేశ్‌కు వెళ్లగలరా లేదా అన్నది తనకు తెలియదని చెప్పారు. "హసీనా తిరిగి వెళ్లాలనే కోరుకుంటున్నారు. కానీ అది సాధ్యమవుతుందో లేదో తెలియదు. అయితే నేను మాత్రం తిరిగి వెళ్లాలని ఎవరూ కోరుకోవట్లేదు" అని తస్లీమా నస్రీన్ వివరించారు.

రామమందిర విరాళాల చోరీపై స్కిట్: రాహుల్​ సహా ఎంపీలపై కేసు నమోదు- పప్పూ యాదవ్​పై దాడికి యత్నం!

జెన్​-జీ ఎప్పుడూ బీజేపీతోనే ఉన్నారు- సమాజంలోని ప్రతి వర్గం మోదీకి అండగా నిలుస్తుందనే నమ్మకం ఉంది: పీయూశ్

TAGGED:

TASLIMA NASREEN UNIFORM CIVIL CODE
TASLIMA NASREEN SUPPORTS UCC INDIA
TASLIMA NASREEN WOMEN RIGHTS
UCC EQUAL RIGHTS FOR WOMEN
TASLIMA NASREEN ON UCC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.