ETV Bharat / bharat

60ఏళ్ల వయసులోఇన్‌స్టా రీల్స్​తో వైరల్- సీనియర్ సిటిజన్ల సక్సెస్ స్టోరీ వెనుక ఎమోషనల్ గాథ

6 పదుల వయసులో సోషల్ మీడియాలో సత్తా- తనూ,రాజేశ్ దంపతుల ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ వైరల్- ఒంటరితనాన్ని అధిగమించేందుకు కంటెంట్ క్రియేటర్లుగా మారిన వైనం- రెండేళ్లలోనే 4.5 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రయిబర్లు

Tanu Rajesh Instagram Reels
Tanu Rajesh Instagram Reels (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 2:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Tanu Rajesh Instagram Reels : తనూ వయసు 60 ఏళ్లు, రాజేశ్ వయసు 65 ఏళ్లు. ఇప్పుడీ భార్యాభర్తల రీల్స్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. కేవలం గత రెండేళ్ల వ్యవధిలో ఈ దంపతులు ఏకంగా 4.5 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రయిబర్లను సాధించారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఛానల్‌తో పాటు యాడ్ ప్రమోషన్ల ద్వారా వీరిద్దరు మంచి ఆదాయాన్నే సంపాదిస్తున్నారు. బలమైన సంకల్పం ఉంటే చాలు ఏ వయసు వారైనా సోషల్ మీడియాలో సక్సెస్ కావచ్చని తనూ, రాజేశ్ నిరూపించారు. తమను సక్సెస్ దిశగా నడిపించిన ఒక ఎమోషనల్ స్టోరీని ‘ఈటీవీ భారత్‌’కు వారిద్దరూ వివరించారు. అదేంటో తెలియాలంటే కథనాన్ని చదివేయండి.

వెంటాడిన ఒంటరితనం- చుట్టుముట్టిన ఎమోషన్
తనూ, రాజేశ్ దంపతులు హరియాణా రాష్ట్రంలోని కురుక్షేత్ర జిల్లా షాహాబాద్ పట్టణ వాస్త్యవులు. వీరి కుమార్తె పేరు సురభి. కూతురికి పెళ్లి చేసిన తర్వాత వారి ఇల్లు బోసిపోయింది. తనూ, రాజేశ్ ఒంటరితనాన్ని ఫీల్ అయ్యారు. నిత్యం కూతురిని గుర్తు చేసుకొని ఇద్దరూ ఎమోషనల్ అయ్యేవారు. ఈక్రమంలో తనూ ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. తన తల్లిని చూడటానికి వచ్చిన సురభి ఆందోళనకు గురైంది. ఆ వెంటనే కరోనా మహమ్మారి కాలంలోనూ తనూ ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. రెండేళ్ల క్రితం (2023లో) కూడా ఇదేవిధంగా హెల్త్ ఇష్యూలతో తనూ ఇబ్బందిపడ్డారు. మళ్లీ సురభి వచ్చి తన తల్లికి సపర్యలు చేశారు. ఆ టైంలోనే తొలిసారిగా తన తల్లి తనూతో కలిసి సురభి కొన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేశారు. వాటికి పెద్దసంఖ్యలో వ్యూస్ వచ్చాయి. రీల్స్ చేస్తున్న క్రమంలో తన తల్లి మొహంలోని ఉత్సాహాన్ని సురభి గుర్తించారు. ఇకపై కూడా తీరిక సమయాల్లో రీల్స్ చేసి సోషల్ మీడియా ఛానల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయమని తనూకు ఆమె సూచించారు. ఈవిధంగా తనూ సోషల్ మీడియా జర్నీ మొదలైంది.

Tanu Rajesh Instagram Reels
రీల్స్ చేస్తున్న రాజేశ్, తనూ (ETV Bharat)

రీల్స్ కాదు, భజనలు చేసుకోవాలన్నారు
తాము రీల్స్ చేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలామంది ట్రోల్ చేశారని రాజేశ్ సత్యవాది అన్నారు. 'అంకుల్, ఆంటీ ఈ వయసులో మీరు రీల్స్ కాదు, భజనలు చేసుకోవాలి అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. కానీ మేం ఎవరి మాటా వినలేదు. వీడియోలు, రీల్స్ చేయడం కంటిన్యూ చేశాం. చాలా తక్కువ టైంలోనే మాకు అపారమైన ప్రజాదరణ వచ్చింది. మొత్తం మీద సోషల్ మీడియా కంటెంట్‌ తయారీ గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాక నా భార్య ఆరోగ్యం బాగైంది. ఒంటరితనం, నిరాశావాదం నుంచి ఆమె బయటకు వచ్చింది. ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గడంతో ఇప్పుడు తనూ మెడిసిన్స్ కూడా వాడటం లేదు' అని రాజేశ్ సత్యవాది తెలిపారు.

అప్పుడు వద్దు అన్నవాళ్లే- ఇప్పుడు మెచ్చుకుంటున్నారు
అమ్మానాన్న సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు అభ్యంతరం తెలిపారని సురభి అన్నారు. 'అంకుల్, ఆంటీ ఏం చేస్తున్నారు? అంటూ ప్రశ్నలు సంధించారు. మనం చేసే పనులపై ఇతరులకు అభ్యంతరం ఎందుకు ఉండాలి అనేది నా ప్రశ్న. అందుకే మీకు నచ్చింది చేయండి, వేరే వాళ్ల మాటలను అస్సలు పట్టించుకోవద్దని మా పేరెంట్స్‌కు చెప్పాను. జనం ఎగతాళిని పట్టించుకోకుండా మా అమ్మానాన్న రీల్స్ చేసి సక్సెస్ అయ్యారు. దీంతో జనం మాట మారిపోయింది. మొదట్లో మమ్మల్ని ఎగతాళి చేసిన వాళ్లే ఇప్పుడు మెచ్చుకుంటున్నారు. మీ పేరెంట్స్ గొప్ప వీడియోలు చేస్తారని, సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అయ్యారని చెబుతున్నారు. ప్రత్యేకించి సోషల్ మీడియాలో బిజీ అయ్యాక, మా అమ్మ తనూ డిప్రెషన్ నుంచి బయటికొచ్చింది. అన్నింటి కంటే అదే మాకు పెద్ద గుడ్ న్యూస్' అని సురభి వివరించారు.

Tanu Rajesh Instagram Reels
తనూ, రాజేశ్ (ETV Bharat)

సోషల్ మీడియా మాకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చింది : తనూ
సోషల్ మీడియా ఛానల్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది కూతురే తమకు నేర్పించిందని తనూ తెలిపారు. 'నా కూతురు తయారు చేసి ఇచ్చిన సోషల్ మీడియా ఖాతాలోనే రీల్స్‌ను అప్‌లోడ్ చేశాం. రెండేళ్ల క్రితమే మేం సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చాం. మొదట్లో, నేను వంట చేస్తున్న వీడియోలను పోస్ట్ చేసేదాన్ని. ఆ తర్వాత పాటలు, నటనలపై నాకు ఆసక్తి పెరిగింది. క్రమంగా, నా భర్త రాజేశ్‌ను కూడా వీడియోలలో భాగంగా చేయడం ప్రారంభించాను. తక్కువ టైంలోనే మా జంటకు భారీ ప్రజాదరణ లభించింది. ఇప్పుడు మాకు 4.5 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రయిబర్లు ఉన్నారు. మాకు ప్రజల నుంచి ప్రేమ, గుర్తింపు లభిస్తున్నాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సోషల్ మీడియా నాకు, నా భర్తకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చింది' అని తనూ పేర్కొన్నారు.

Tanu Rajesh Instagram Reels
60 ఏళ్ల వయసులో రీల్స్ చేస్తున్న తనూ, రాజేశ్ (ETV Bharat)

ఫేమస్ కావడానికి అసభ్య కంటెంట్‌ చేయొద్దు
'కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ కావడానికి అసభ్య కంటెంట్ చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి అలా చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. మేం చాలా సింపుల్ వీడియోలు చేస్తాం. అయినప్పటికీ వైరల్ అయ్యాం కదా. అందుకే అసభ్యకరమైన కంటెంట్‌ను ఎవరూ తయారు చేయకూడదు అనేది నా సందేశం. మంచి వీడియోలను చేస్తే, ప్రజలు తప్పక ఆదరిస్తారు. మేం రీల్స్‌లో ఇచ్చే నైతిక సందేశాలతో ప్రజలు చాలా ప్రభావితం అవుతుంటారు. సోషల్ మీడియాలో సక్సెస్‌ కావడానికి, వయసుకు సంబంధం లేనే లేదు అని మేం నిరూపించాం' అని తనూ వివరించారు.

పెద్ద డైరెక్టర్ నుంచి మాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది

తమకు దేశవిదేశాల అభిమానుల నుంచి కాల్స్​ వస్తున్నాయని రాజేశ్ తెలిపారు. 'పిల్లల బాధ్యతలు కూడా అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మా సొంత జీవితాన్ని గడిపే టైం వచ్చింది. అందుకే వయసులో పెద్దలుగా ఈ యువతరానికి సోషల్ మీడియా రీల్స్ ద్వారా నైతిక సందేశాలను ఇస్తున్నాం. కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి జీవించాలని, పెద్దలను గౌరవించాలని, వారికి సమయం ఇవ్వాలని మేం చెబుతుంటాం. ప్రజలు సోషల్ మీడియాలో మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మాకు భారతదేశంతో పాటు విదేశాల నుంచీ అభిమానుల ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. చాలా ఈవెంట్లకు అతిథులుగా రావాలంటూ మాకు ఆహ్వానాలు అందుతున్నాయి. మా జీవిత అనుభవాల గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇటీవలే ముంబయి నుంచి ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ మాకు ఫోన్ కాల్ చేశారు. ఒక యాడ్‌లో తల్లిదండ్రుల పాత్రను పోషించాలని మాకు చెప్పారు. మేం ఓకే చెప్పాం. మా కుటుంబ పనుల కారణంగా ఆ షూటింగ్‌కు వెళ్లడం వాయిదా పడింది. వివిధ ఉత్పత్తులను ప్రమోట్ చేయమని పలు కంపెనీలు మమ్మల్ని సంప్రదిస్తున్నాయి' అని రాజేశ్ తెలిపారు.

Tanu Rajesh Instagram Reels
ఇంట్లోనే రీల్స్ చేస్తున్న తనూ, రాజేశ్ (ETV Bharat)

ఇది లక్షలాది జంటల ఎమోషనల్ గాథ
ఇది తమ తల్లిదండ్రుల కథ మాత్రమే కాదని 60 ఏళ్ల‌కుపైబడిన వయసులో ఉన్న లక్షలాది జంటల ఎమోషనల్ గాథ అని తనూ కుమార్తె సురభి అన్నారు. 'తమ పిల్లల కోసం జీవితాన్ని ధారపోసిన వాళ్లంతా, ఇప్పుడు ఒంటరితనాన్ని ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇంటి నాలుగు గోడల మధ్య నిత్యం ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. వాళ్లూ ఏదో ఒక దశలో జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి. సోషల్ మీడియా చలువ వల్ల ఇప్పుడు మా అమ్మానాన్న లైఫ్‌లో ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. సోషల్ మీడియా వీడియోలు చేయడం వల్ల వాళ్లకు టైంపాస్ అవుతోంది. అనవసర ఆలోచనలు రావడం లేదు. జీవితాన్ని పూర్తి స్థాయిలో జీవిస్తున్నారు' అని సురభి చెప్పారు.

TAGGED:

MOTIVATIONAL SOCIAL MEDIA CONTENT
SENIOR COUPLE FAME INSTAGRAM REELS
TANU RAJESH INSPIRATIONAL STORY
GAINING FAME BY MAKING REELS AT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.