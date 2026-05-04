తమిళనాట డీఎంకేకు అనూహ్య ఓటమికి కారణాలు ఏంటి? స్టాలిన్ లెక్కలు ఎక్కడ తప్పాయ్!
కీలక హామీలను అమలు చేయకపోవడంపై ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం- విజయ్ టీవీకే సైలెంట్ సునామీపై తక్కువ అంచనా - విజయ్ వైపు మొగ్గుచూపిన దళితులు, మైనార్టీలు, యువత
Published : May 4, 2026 at 5:42 PM IST
Tamilnadu Election Results : తమిళనాట ఎగ్జిట్ పోల్స్ తలకిందులయ్యాయి. అధికార డీఎంకే అనూహ్య పరాజయాన్ని చవిచూసింది. అన్ని సర్వే సంస్థల అంచనాల్లోనూ అజేయంగా కనిపించిన ద్రావిడ అగ్రశ్రేణి పార్టీ చతికిలపడింది. ముఖ్యమంత్రి M.K. స్టాలిన్ వ్యూహాలు, అధికార యంత్రాంగం ఆ పార్టీని గట్టెక్కించలేకపోయాయి. అంతేకాదు, స్వయంగా సీఎం స్టాలిన్ ఓడిపోవడం ఆ పార్టీ దుస్థితికి పరకాష్ట. దశాబ్దాల పాటు తమిళ రాజకీయాలను శాసించిన ద్రావిడ మున్నేట్ర కజగం 2026 ఎన్నికల్లో అనూహ్య పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసినప్పటికీ DMKను ప్రజలు ఎందుకు తిరస్కరించారు? దళపతి విజయ్ సృష్టించిన సునామీలో స్టాలిన్ కోట ఎందుకు కూలిపోయింది?
వారసత్వ రాజకీయాలు
పరాకాష్టకు చేరుకున్న వారసత్వ రాజకీయాలే డీఎంకే ఓటమికి అతిపెద్ద కారణంగా తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి M.K. స్టాలిన్, తన కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్కు ఆనతికాలంలోనే కీలక మంత్రి పదవులు, ఆ తర్వాత ఏకంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కట్టబెట్టడం సామాన్య ఓటర్లకు రుచించలేదు. పార్టీలో, ప్రభుత్వంలోనూ అంతా ఒకే కుటుంబం ఆధిపత్యం చెలాయించడంపై క్షేత్రస్థాయిలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. సీనియర్ నాయకులను సైతం కాదని, ఉదయనిధికి పెద్దపీట వేయడం పార్టీ అంతర్గత క్యాడర్లోనూ నైరాశ్యం నింపింది. ఈ ద్రావిడ పార్టీ ఇప్పుడు పూర్తిగా ఒక కుటుంబ పార్టీగా మారిపోయిందన్న విపక్షాల ప్రచారం ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లింది.
అమలు కానీ హామీలు
2021లో అధికారంలోకి వచ్చే ముందు డీఎంకే ఇచ్చిన కీలక హామీలను అమలు చేయకపోవడం ప్రజలకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడును 'నీట్' పరీక్ష నుంచి మినహాయిస్తామని ఇచ్చిన హామీ ఐదేళ్లు గడిచినా నీటిమూటగానే మిగిలిపోయింది. ఇది విద్యార్థులు, యువతను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. దీనికి తోడు ప్రభుత్వం పదే పదే పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలు, భారీగా పెంచిన ఆస్తి పన్నులు మధ్యతరగతి వర్గాల నడ్డి విరిచాయి. నిత్యావసరాల ధరల పెరుగుదలపై నియంత్రణ లేకపోవడం వల్ల, ప్రభుత్వం ఇస్తున్న మహిళా సంక్షేమ నిధులు లాంటి పథకాలు కూడా ఈ ఆర్థిక భారం ముందు తేలిపోయాయి.
ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత- మంత్రులపై అవినీతి ఆరోపణలు
డీఎంకే ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత ప్రజల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. ముఖ్యంగా స్టాలిన్ కేబినెట్లోని కీలక మంత్రులపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలు డీఎంకే పారదర్శకతను ప్రశ్నార్థకం చేశాయి. సెంథిల్ బాలాజీ, పొన్ముడి వంటి సీనియర్ మంత్రులు అవినీతి, మనీ లాండరింగ్ కేసుల్లో చిక్కుకుని జైలు పాలు కావడం ప్రభుత్వ ఇమేజ్ను డ్యామేజ్ చేసింది. అంతేకాకుండా, గత ఐదేళ్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గంజాయి, సింథటిక్ డ్రగ్స్ విచ్చలవిడిగా మారాయన్న వాదనను అన్నాడీఎంకే, టీవీకే పార్టీలు బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాయి. డ్రగ్స్ మాఫియాకు అధికార పార్టీ నేతల అండ ఉందన్న ఆరోపణలు యువత తల్లిదండ్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన, భద్రతాపరమైన అభద్రతా భావాన్ని రేకెత్తించాయి.
టీవీకే రాక- విజయ్ ప్రభంజనం
ఎన్నికల వ్యూహాల్లో డీఎంకే పూర్తిగా విఫలమైంది. వారి ఫోకస్ అంతా సంప్రదాయ ప్రత్యర్థి అయిన అన్నాడీఎంకే పైనే ఉండిపోయింది. కానీ దళపతి విజయ్ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' రూపంలో వస్తున్న సైలెంట్ సునామీని వారు అంచనా వేయలేకపోయారు. దశాబ్దాలుగా డీఎంకేకు కంచుకోటగా ఉన్న దళితులు, మైనార్టీలు, యువత ఈసారి ప్రత్యామ్నాయంగా బలమైన నాయకుడు కనిపించేసరికి గంపగుత్తగా విజయ్ వైపు మొగ్గుచూపారు. సాధారంగానే ఒక కొత్త పార్టీ వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లను చీలుస్తుంది. అధికార వ్యతిరేక ఓటు చీలకపోగా, డీఎంకే సొంత ఓటు బ్యాంకుకు భారీ గండి పడటంతో పరాజయం అనివార్యమైంది.
కొనసాగిన అధికార మార్పు సంప్రదాయం
తమిళనాడు ప్రతి ఐదేళ్లకోసారి ప్రభుత్వం మారడం మామూలే. తాజాగా అదే సంప్రదాయం మళ్లీ కొనసాగింది. అయితే, ఇన్నాళ్లు డీఎంకే- ఏఐడీఎంకే మధ్య కొనసాగిన అధికార మార్పిడికి తాజాగా బ్రేక్ పడింది. కొత్తగా వచ్చిన విజయ్ టీవీకే పార్టీ ఆ సంప్రదాయానికి కొత్త రూపును తీసుకొచ్చింది. రెండు పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చిన టీవీకేకు ప్రజలు మద్దతు ఇచ్చారు.
కూటమిలో లుకలుకలు
డీఎంకే ఓటమికి కూటమి సైతం కారణమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అధికారంలో వాటా కావాలని కాంగ్రెస్ నాయకులు బహిరంగంగా మాట్లాడటం, ఆ తర్వాత డీఎంకే కౌంటర్ ఇవ్వడం రెండు పార్టీల మధ్య కాస్త దూరం పెంచింది. అలాగే, విజయ్తో కాంగ్రెస్ జట్టు కడుతుందని ప్రచారం జరిగింది. ఇది కూడా కూటమిలో బలంగా లేకపోవడానికి కారణం. ఇలా కూటమి అంతర్గత సమస్యలు కూడా ఓటమికి కారణంగా మారాయి.
డీఎంకేను దెబ్బకొట్టిన దెబ్బకొట్టిన ఆ ప్రాంతాలు
చెన్నై, మధురై, తిరుచ్చి, కోయంబత్తూర్ లాంటి కీలక నగరాల్లోని నియోజకవర్గాల్లో సైతం టీవీకే అదరగొట్టింది. వీటితో పాటు పశ్చిమ, దక్షిణ తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో కూడా విజయ్ పార్టీ మెరుగైన ప్రదర్శన చేసింది. గతంలో ఇక్కడ మెజార్టీ స్థానాలు పొందిన డీఎంకే, ఇప్పుడు చాలా చోట్లు పరాజయాన్ని చవిచూసింది.
ఒకవైపు వారసత్వ రాజకీయాలపై విసుగు, మరోవైపు పెరిగిన జీవన వ్యయం, వీటికి తోడు అవినీతి ఆరోపణలు డీఎంకేను అధికార పీఠానికి దూరం చేశాయి. కేవలం సంక్షేమ పథకాలు మాత్రమే గెలిపించలేవని, సుపరిపాలన, జవాబుదారీతనం లోపిస్తే ఎంతటి మహా వృక్షమైనా కూలక తప్పదని ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు నిరూపించాయి. తమిళనాట మారిన ఈ సరికొత్త రాజకీయ ముఖచిత్రంతో, డీఎంకే ఇప్పుడు తీవ్రమైన ఆత్మవిమర్శలో పడింది.
