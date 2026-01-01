ETV Bharat / bharat

మూగ, చెవిటి దంపతుల మంచి మనసు- లాండ్రీ షాపు పెట్టి మరో ఐదుగురు దివ్యాంగులకు ఉపాధి

సమాజానికి ప్రేరణ నిలుస్తున్న తమిళనాడుకు చెందిన మూగ, చెవిటి దంపతులు- లాండ్రీ షాపు పెట్టి తమ లాంటి మరో ఐదుగురికి పని కల్పించిన కపుల్- ఈ దంపతులపై వెల్లువెత్తుతున్న ప్రశంసలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 7:18 AM IST

3 Min Read
Disable Couple Run Laundry : ఆ దంపతులు మాట్లాడలేరు. అలాగే మనం చెప్పింది వినలేరు. అంటే మూగ, చెవిటివారు అన్నమాట. అయితేనేం మంచి మనసు ఉంది వారి దగ్గర. లాండ్రీ షాప్​ను నడుపుతూ, తమలా దివ్యాంగులుగా ఉన్న మరో ఐదుగురికి ఉపాధి కల్పించారు. ఈ క్రమంలో సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న దివ్యాంగ దంపతులు గురించి తెలుసుకుందాం.

పొట్ట కూటి కోసం లాండ్రీ షాపు ప్రారంభం- ఇప్పుడు మరో ఐదుగురికి ఉపాధి
తమిళనాడు కోయంబత్తూరులోని ఇడయార్ పాలెంకు చెందిన మురళి, సుధ దంపతులకు కళ్లు కనిపించవు. చెవులు వినిపించవు. వారు 'నమ్మ లాండ్రీ' (లాండ్రీ షాప్)ను ఏర్పాటు చేసి తమలాంటి మరో ఐదుగురికి ఉపాధి ఇచ్చారు. ఆ లాండ్రీ షాపులో బట్టలు ఉతకడం, ఆరబెట్టడం, ఇస్త్రీ చేయడం వంటి సేవలను అందిస్తున్నారు. తొలుత తమ పొట్టకూటి కోసం లాండ్రీ షాపును ప్రారంభించిన ఈ దంపతులు, ఇప్పుడు ఇతరులకు పని కల్పించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. దీంతో వారిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

గత 15 ఏళ్లుగా ఫౌండేషన్ నిర్వహణ
మురళి, సుధ దంపతులు తమలాగే మూగ, వినికిడి లోపం ఉన్నవారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే లక్ష్యంతో గత పదిహేనేళ్లుగా డెఫ్ లీడర్స్ ఫౌండేషన్ అనే సంస్థను నడుపుతున్నారు. ఈ సంస్థ ద్వారా వారు చాలా మంది దివ్యాంగులకు విద్య, శిక్షణ అందించారు. అలాగే ఉపాధి కల్పించడానికి కూడా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ సంస్థ ద్వారానే గతేడాది జనవరిలో కోయంబత్తూరులోని సాయిబాబా కాలనీలో రూ.2లక్షల పెట్టుబడి పెట్టి నమ్మ లాండ్రీని ప్రారంభించారు.

నమ్మ లాండ్రీ (Etv Bharat)

తొలుత సవాళ్లు- ఇప్పుడు ఓకే
ప్రారంభంలో దివ్యాంగ దంపతులు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు వారికి కస్టమర్లు పెరిగారు. ఇప్పుడు వారి వినియోగదారులు సాయిబాబా కాలనీయే కాకుండా బయట ప్రాంతాలవారు కూడా ఉన్నారు. అందుకు ప్రధాన కారణం నమ్మ లాండ్రీలో పనిచేస్తున్న ఐదుగురు ఉద్యోగులు చూపిన ఉన్నత స్థాయి వృత్తి నైపుణ్యమే. ఈ క్రమంలో నమ్మ లాండ్రీ రెండో శాఖను కోయంబత్తూరులోని కనువాయి ప్రాంతంలో త్వరలో ప్రారంభం కానుంది.

అయితే మురళి, సుధ దంపతులను ఈటీవీ భారత్ సంప్రదించింది. దంపతులు సంజ్ఞల ద్వారా ఇచ్చిన సమాధానాలను ఈటీవీ భారత్ కు వారి కుమార్తె స్నేహ వివరించింది. "మేము రెండు ప్రైవేట్ సంస్థల సహాయంతో నమ్మ లాండ్రీని ప్రారంభించాం. అందులో మూగ, వినికిడి లోపం ఉన్న ఐదుగురు నిరుద్యోగులను నియమించుకున్నాం. మా లాండ్రీకి ప్రతిరోజూ సుమారు 400 మంది కస్టమర్లు వస్తారు. మేము మా వినియోగదారులకు తక్కువ ధరలకే సేవలను అందిస్తాం" అని మురళి చెప్పాడు.

లాండ్రీలో పనిచేసేవారు కస్టమర్లతో మాట్లాడటానికి ఏమైనా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారా? అని మురళిని ఈటీవీ భారత్ ప్రశ్నించగా, ఇప్పటివరకు తమకు వినియోగదారులతో ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ సమస్యలు రాలేదన్నాడు. "నమ్మ లాండ్రీ కోసం ఒక ప్రత్యేక వాట్సాప్ నంబర్ ఉంది. వినియోగదారులు ఈ నంబర్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు. వారిలో కొందరు తమ బట్టలను ఉతకడానికి, ఇస్త్రీ చేయడానికి ఇస్తారు. ఆ తర్వాత వచ్చి వాటిని తీసుకువెళ్తారు. షాపునకు రాలేకపోయిన వారి చిరునామాను గూగుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా పంపుతారు. తద్వారా మా ఉద్యోగులు వారి ఇళ్ల నుంచి బట్టలను సేకరిస్తారు. ఐదుగురు పూర్తికాల ఉద్యోగులతో పాటు, బట్టల డెలివరీ కోసం ఒక పార్ట్‌ టైమ్ ఉద్యోగి కూడా ఉన్నారు. కనువాయిలోని రెండో శాఖ ప్రారంభమైన తర్వాత, సూలూరు ప్రాంతంలో మరో శాఖను ప్రారంభించే ప్రణాళిక ఉంది. మేము ఆ బ్రాంచ్‌ లలో కూడా మా లాంటి వారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తాం. ప్రజలు మాకు గొప్ప మద్దతు ఇస్తున్నారు" అని మురళి వెల్లడించాడు.

'మాకు వాట్సాప్ ద్వారానే ఆర్డర్లు'
ఉపాధి కోసం తన తండ్రి మురళిని చాలా మంది దివ్యాంగులు సంప్రదించారని అతడి కుమార్తె స్నేహ తెలిపింది. "మాకు వాట్సాప్ ద్వారా పెద్ద సంఖ్యలో ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. 100 మందికి పైగా మాకు రెగ్యులర్ కస్టమర్లు ఉన్నారు. ప్రజలు మాకు గొప్ప మద్దతు ఇస్తున్నారు. కొన్ని కంపెనీలు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ (సీఎస్ఆర్) కార్యక్రమాల కింద మాకు సహాయం చేస్తున్నాయి. మేము ఆ మద్దతును చక్కగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఇతర చోట్లతో పోలిస్తే మేము మా వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే లాండ్రీ సేవలను అందిస్తున్నాం. నమ్మ లాండ్రీలో ఒక జత బట్టలు ఇస్త్రీ చేయడానికి కేవలం రూ. 12. ఒక కిలో బట్టలు ఉతకడానికి రూ. 120 మాత్రమే వసూలు చేస్తాం " అని స్నేహ పేర్కొంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

